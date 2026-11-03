FIFA sprístupní dokumenty o stroskotanom pláne vstupu súkromných investícií do MS, ale len členom Rady FIFA
Členovia Rady FIFA môžu nahliadnuť do kľúčových dokumentov k projektu FIFA Forward Enterprise. Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) umožní členom svojej Rady pozrieť si „kľúčové ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Členovia Rady FIFA môžu nahliadnuť do kľúčových dokumentov k projektu FIFA Forward Enterprise.
Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) umožní členom svojej Rady pozrieť si „kľúčové dokumenty“ týkajúce sa zrušeného plánu predať podiely na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Pre AFP to uviedol zdroj blízky svetovej futbalovej organizácii.
"FIFA informovala členov Rady, vrátane všetkých viceprezidentov, že budú mať prístup ku kľúčovým dokumentom súvisiacim s FIFA Forward Enterprise,“ povedal zdroj, pričom narážal na návrh prezidenta FIFA Gianniho Infantina.
Členovia Rady – spolu 37 osôb vrátane Infantina a ôsmich viceprezidentov – dostali v pondelok list od generálneho sekretára Mattiasa Grafströma, v ktorom ich vyzýva, aby sa do dvoch týždňov prihlásili, ak chcú dokumenty "vidieť osobne a za špecifických podmienok".
Dokumenty bude údajne možné prezerať si v sídle FIFA vo švajčiarskom Zürichu. Toto opatrenie prišlo len deň po uplynutí termínu stanoveného Európskou futbalovou úniou (UEFA) na odpovede na viaceré otázky súvisiace s návrhom FFE.
Súčasťou Rady FIFA sú z Európy slovinský prezident UEFA Aleksander Čeferin, Maďar Sándor Csányi, Angličanka Debbie Hewittová, Čierohorec Dejan Savičevič, Cyperčan Georgios Koumas, Rumun Razvan Burleanu, Nemec Bernd Neuendorf a Belgičanka Pascale Van Dammeová.
UEFA viedla opozíciu proti projektu, ktorý bol odhalený koncom júla a ktorý mal FIFA umožniť otvoriť svoje prestížne súťaže, ako sú MS, pre súkromných investorov. Infantino po veľkej vlne kritiky návrh rýchlo stiahol, no UEFA podala žalobu na súd v americkej Floride a snaží sa získať dôkazy pre možný podnet na trestné stíhanie "kriminálneho nesprávneho hospodárenia" proti prezidentovi FIFA vo Švajčiarsku.
Po októbrovom zasadnutí Rady FIFA 15. októbra zaslal generálny sekretár UEFA Theodor Theodoridis list Grafströmovi s viac než 40 otázkami a žiadosťami o informácie týkajúce sa FFE. UEFA tiež kritizovala rozhodnutie udeliť Cenu mieru FIFA americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a zrušenie trestu za červenú kartu americkému hráčovi Folarinovi Balogunovi na MS 2026 na základe intervencie Trumpa.
FIFA však neodpovedala UEFA do stanoveného termínu a argumentovala tým, že je to „nepraktické“.
Infantino plánuje kandidovať na znovuzvolenie na poste prezidenta FIFA v marci 2027. Termín na prihlásenie kandidátov je 18. november 2026, no UEFA zatiaľ nedokázala nájsť dôveryhodného protikandidáta. Infantino získal významnú podporu, keď Ázijská futbalová konfederácia 23. októbra oznámila, že ho podporuje v nadchádzajúcich voľbách.
Šéf konfederácie CONCACAF Victor Montagliani bol považovaný za možného kandidáta, no Kanaďan oznámil, že sa opäť bude usilovať o dôveru na čele CONCACAF, čo znamená, že pravdepodobne nebude kandidovať proti Infantinovi.
Ramon Vega, bývalý obranca Tottenham Hotspur, Celticu Glasgow či švajčiarskej reprezentácie, vyjadril ochotu kandidatúru podať, no nie je jasné, či získa potrebnú podporu.
Zdroj: SITA.sk - FIFA sprístupní dokumenty o stroskotanom pláne vstupu súkromných investícií do MS, ale len členom Rady FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) umožní členom svojej Rady pozrieť si „kľúčové dokumenty“ týkajúce sa zrušeného plánu predať podiely na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Pre AFP to uviedol zdroj blízky svetovej futbalovej organizácii.
"FIFA informovala členov Rady, vrátane všetkých viceprezidentov, že budú mať prístup ku kľúčovým dokumentom súvisiacim s FIFA Forward Enterprise,“ povedal zdroj, pričom narážal na návrh prezidenta FIFA Gianniho Infantina.
Členovia Rady – spolu 37 osôb vrátane Infantina a ôsmich viceprezidentov – dostali v pondelok list od generálneho sekretára Mattiasa Grafströma, v ktorom ich vyzýva, aby sa do dvoch týždňov prihlásili, ak chcú dokumenty "vidieť osobne a za špecifických podmienok".
Dokumenty bude údajne možné prezerať si v sídle FIFA vo švajčiarskom Zürichu. Toto opatrenie prišlo len deň po uplynutí termínu stanoveného Európskou futbalovou úniou (UEFA) na odpovede na viaceré otázky súvisiace s návrhom FFE.
Súčasťou Rady FIFA sú z Európy slovinský prezident UEFA Aleksander Čeferin, Maďar Sándor Csányi, Angličanka Debbie Hewittová, Čierohorec Dejan Savičevič, Cyperčan Georgios Koumas, Rumun Razvan Burleanu, Nemec Bernd Neuendorf a Belgičanka Pascale Van Dammeová.
UEFA viedla opozíciu proti projektu, ktorý bol odhalený koncom júla a ktorý mal FIFA umožniť otvoriť svoje prestížne súťaže, ako sú MS, pre súkromných investorov. Infantino po veľkej vlne kritiky návrh rýchlo stiahol, no UEFA podala žalobu na súd v americkej Floride a snaží sa získať dôkazy pre možný podnet na trestné stíhanie "kriminálneho nesprávneho hospodárenia" proti prezidentovi FIFA vo Švajčiarsku.
Po októbrovom zasadnutí Rady FIFA 15. októbra zaslal generálny sekretár UEFA Theodor Theodoridis list Grafströmovi s viac než 40 otázkami a žiadosťami o informácie týkajúce sa FFE. UEFA tiež kritizovala rozhodnutie udeliť Cenu mieru FIFA americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a zrušenie trestu za červenú kartu americkému hráčovi Folarinovi Balogunovi na MS 2026 na základe intervencie Trumpa.
FIFA však neodpovedala UEFA do stanoveného termínu a argumentovala tým, že je to „nepraktické“.
Infantino plánuje kandidovať na znovuzvolenie na poste prezidenta FIFA v marci 2027. Termín na prihlásenie kandidátov je 18. november 2026, no UEFA zatiaľ nedokázala nájsť dôveryhodného protikandidáta. Infantino získal významnú podporu, keď Ázijská futbalová konfederácia 23. októbra oznámila, že ho podporuje v nadchádzajúcich voľbách.
Šéf konfederácie CONCACAF Victor Montagliani bol považovaný za možného kandidáta, no Kanaďan oznámil, že sa opäť bude usilovať o dôveru na čele CONCACAF, čo znamená, že pravdepodobne nebude kandidovať proti Infantinovi.
Ramon Vega, bývalý obranca Tottenham Hotspur, Celticu Glasgow či švajčiarskej reprezentácie, vyjadril ochotu kandidatúru podať, no nie je jasné, či získa potrebnú podporu.
Zdroj: SITA.sk - FIFA sprístupní dokumenty o stroskotanom pláne vstupu súkromných investícií do MS, ale len členom Rady FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
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