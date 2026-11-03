ÚBOK obvinil hokejistu zo Slovenskej hokejovej ligy z prečinu športovej korupcie
Hokejista mal ponúkať úplatky hráčom súperovho tímu s cieľom ovplyvniť výsledok zápasu druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Hokejista mal ponúkať úplatky hráčom súperovho tímu s cieľom ovplyvniť výsledok zápasu druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.
Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil profesionálneho hokejistu z pokračovacieho prečinu športovej korupcie. Ako informovala slovenská polícia na sociálnych sieťach, hokejista mal ponúkať úplatky hráčom súperovho tímu s cieľom ovplyvniť výsledok zápasu druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.
"Podľa doterajších zistení mal obvinený pred plánovaným stretnutím prostredníctvom mobilnej aplikácie kontaktovať dvoch hráčov súperovho tímu. Jednému z nich mal ponúknuť 3000 eur za to, aby svojím výkonom ovplyvnil zápas v prospech jeho mužstva," informovali zástupcovia polície.
Podľa webu hokejportal.net malo by ísť ešte o záver sezóny 2024/2025, v keď o zotrvanie v spomenutej súťaži súperili na diaľku Trebišov a Trnava.
"Druhému hráčovi, ktorý zastával aj funkciu kapitána a asistenta trénera, mal ponúknuť až 10-tisíc eur za to, že na zápas nenastúpi. Jeho neprítomnosťou chcel oslabiť súperovo mužstvo a zvýšiť šance svojho tímu na víťazstvo, ktoré mohlo pomôcť k jeho udržaniu sa v súťaži," dodala polícia.
Policajný zbor tiež vyzval športovcov, trénerov aj funkcionárov, aby akékoľvek ponuky úplatkov alebo pokusy o ovplyvňovanie športových výsledkov bezodkladne oznámili polícii. "Spolupráca športovej verejnosti je dôležitá pri odhaľovaní korupcie a ochrane férovosti športových súťaží," uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK obvinil hokejistu zo Slovenskej hokejovej ligy z prečinu športovej korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil profesionálneho hokejistu z pokračovacieho prečinu športovej korupcie. Ako informovala slovenská polícia na sociálnych sieťach, hokejista mal ponúkať úplatky hráčom súperovho tímu s cieľom ovplyvniť výsledok zápasu druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.
"Podľa doterajších zistení mal obvinený pred plánovaným stretnutím prostredníctvom mobilnej aplikácie kontaktovať dvoch hráčov súperovho tímu. Jednému z nich mal ponúknuť 3000 eur za to, aby svojím výkonom ovplyvnil zápas v prospech jeho mužstva," informovali zástupcovia polície.
Podľa webu hokejportal.net malo by ísť ešte o záver sezóny 2024/2025, v keď o zotrvanie v spomenutej súťaži súperili na diaľku Trebišov a Trnava.
"Druhému hráčovi, ktorý zastával aj funkciu kapitána a asistenta trénera, mal ponúknuť až 10-tisíc eur za to, že na zápas nenastúpi. Jeho neprítomnosťou chcel oslabiť súperovo mužstvo a zvýšiť šance svojho tímu na víťazstvo, ktoré mohlo pomôcť k jeho udržaniu sa v súťaži," dodala polícia.
Policajný zbor tiež vyzval športovcov, trénerov aj funkcionárov, aby akékoľvek ponuky úplatkov alebo pokusy o ovplyvňovanie športových výsledkov bezodkladne oznámili polícii. "Spolupráca športovej verejnosti je dôležitá pri odhaľovaní korupcie a ochrane férovosti športových súťaží," uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK obvinil hokejistu zo Slovenskej hokejovej ligy z prečinu športovej korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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