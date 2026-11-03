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Európski, americkí a ukrajinskí vyjednávači sa v stredu stretnú v Bruseli

Stretnutie sa podľa Európskej komisie zameria na „povojnovú obnovu a prosperitu Ukrajiny“. Zástupcovia Európskej únie (EÚ), Ukrajiny, Spojených štátov a 

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3.11.2026 (SITA.sk) - Stretnutie sa podľa Európskej komisie zameria na „povojnovú obnovu a prosperitu Ukrajiny“.

Zástupcovia Európskej únie (EÚ), Ukrajiny, Spojených štátov a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa v stredu stretnú v Bruseli na rokovaniach o budúcej obnove Ukrajiny pred avizovaným obnovením mierových rozhovorov medzi Kyjevom a Moskvou.

Osobitný americký vyslanec Steve Witkoff už skôr oznámil, že americkí vyjednávači sa tento týždeň stretnú s európskymi a aliančnými predstaviteľmi pred rokovaniami medzi USA, Ukrajinou a Ruskom, ktoré sa majú uskutočniť 10. a 11. novembra v Abú Zabí.

Podľa hovorkyne Európskej komisie (EK) Pauly Pinhovej sa na stredajšom stretnutí zúčastnia zástupcovia Kyjeva, USA, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, NATO a Svetovej banky. Rokovania nadviažu na predchádzajúce diskusie, ktoré sa uskutočnili v Miami za účasti Ukrajiny a Spojených štátov. Cieľom je podľa Komisie dosiahnuť „trvalý a udržateľný mier na Ukrajine“.

Pinhová uviedla, že stretnutie sa zameria na „povojnovú obnovu a prosperitu Ukrajiny“. Na európskej strane sa na ňom zúčastnia poradcovia pre národnú bezpečnosť jednotlivých krajín. EK zatiaľ nespresnila, kto bude zastupovať Spojené štáty.

Stredajšie rokovania sa uskutočnia necelý týždeň pred plánovaným obnovením trojstranných rozhovorov medzi Ruskom, Ukrajinou a USA v Spojených arabských emirátoch, od ktorých Washington očakáva pokrok smerom k ukončeniu ruskej agresie na Ukrajine.

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Zdroj: SITA.sk - Európski, americkí a ukrajinskí vyjednávači sa v stredu stretnú v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.

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