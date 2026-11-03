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Mimoriadny moment americkej histórie: Melania pohostí predstaviteľov Ruska a Ukrajine v Bielom dome

Biely dom termín stretnutia ani mená účastníkov zatiaľ nespresnil. Prvá dáma USA Melania Trumpová bude vo Washingtone hostiť predstaviteľov Ruska a Ukrajiny, ...

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3.11.2026 (SITA.sk) - Biely dom termín stretnutia ani mená účastníkov zatiaľ nespresnil.

Prvá dáma USA Melania Trumpová bude vo Washingtone hostiť predstaviteľov Ruska a Ukrajiny, oznámil v utorok Biely dom, ale neuviedol termín stretnutia ani mená účastníkov.

Stretnutie sa má uskutočniť v Bielom dome a predstavuje „mimoriadny moment v amerických dejinách“, uvádza sa v oficiálnom oznámení.

Biely dom zároveň informoval, že Melania Trumpová vo štvrtok vystúpi s vyhlásením k nedávnemu štvordňovému prímeriu v Chersonskej oblasti na Ukrajine.

Prímerie oznámila prvá dáma 23. októbra a do platnosti vstúpilo 27. októbra. Išlo o najdlhšie prerušenie bojov od začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Počas prímeria sa podarilo uskutočniť humanitárne operácie a civilisti mohli opustiť Rusmi okupované mesto Olešky.

Prímerie sa skončilo po štyroch dňoch, keď Moskva odmietla ukrajinský návrh na jeho predĺženie a okamžite obnovila útoky v oblasti.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Mimoriadny moment americkej histórie: Melania pohostí predstaviteľov Ruska a Ukrajine v Bielom dome © SITA Všetky práva vyhradené.

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