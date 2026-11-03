Smrteľné skúšky, zakázaná príťažlivosť a boj o moc. Nová romantasy Povznesení
Dokáže obyčajná žena zabiť kráľa bohov? Thais Morvarenová má plán, no najskôr musí prežiť sériu smrteľne nebezpečných skúšok a získať moc, ktorú doteraz ukrývala.
Do cesty sa jej navyše postaví temný princ, ku ktorému ju to nebezpečne priťahuje. Povznesení sú prvým dielom novej romantasy série Aesymarský duet.
Niektoré hviezdy nie sú predurčené stať sa zbraňami, sú predurčené padnúť. Aj týmto motívom sa začína príbeh, v ktorom sa božská moc prelína so svetom obyčajných ľudí. Thais Morvarenová má schopnosť, ktorá by jej mohla priniesť veľkú moc, ale zároveň ju môže stáť život. Dokáže totiž kuť zbrane z hviezdneho svitu. Dlho sa jej darí toto tajomstvo skrývať, lenže raz sa jej schopnosti prevalia. Namiesto pokojného života ju čakajú smrteľne nebezpečné Skúšky Povznesenia. A práve tu sa začína poriadne napínavá hra.
Vo svete Thais nie je božstvo iba vzdialenou predstavou. Ľudia s výnimočnými schopnosťami môžu získať miesto medzi bohmi, no cesta k nemu vedie cez skúšky, ktoré preveria ich schopnosti, odvahu aj hranice prežitia. Nie každý sa z nich vráti živý. Thais sa pritom do tejto hry vôbec nechce zapojiť. Keď už však niet cesty späť, rozhodne sa pre vlastný cieľ. Nechce iba prežiť. Chce zabiť Olinthara, kráľa bohov.
Lenže ako sa môže obyčajná žena postaviť niekomu, kto disponuje božskou mocou? Odpoveď sa skrýva v samotných skúškach. Ak chce Thais zvrhnúť boha, musí sa najskôr stať jednou z nich.
Jednou z najzaujímavejších postáv príbehu je princ Xül. Stáva sa Thaisiným mentorom a rozhodne nejde o typického rozprávkového ochrancu. Má krvavú minulosť, ostrý jazyk a množstvo tajomstiev, ktoré by radšej nechal ukryté.
Medzi ním a Thais postupne vzniká príťažlivosť, ktorej by sa obaja mali vyhýbať. V prostredí, kde môže každá slabosť znamenať smrť, sú city poriadne nebezpečnou komplikáciou. Thais si navyše nemôže dovoliť stratiť pozornosť. Má pred sebou úlohu, ktorá je oveľa väčšia než obyčajné víťazstvo v súťaži.
Práve spojenie nebezpečného mentora, silnej hrdinky a zakázanej romantickej linky patrí k prvkom, na ktorých autorky stavajú napätie.
Povznesení sú prvým dielom série Aesymarský duet. Autorská dvojica Bree Grenwich a Parker Lennox v ňom kombinuje fantasy svet s romantikou, nadprirodzenými schopnosťami a bojom o moc. V centre príbehu stojí hrdinka, ktorá sa nechce zmieriť s pravidlami sveta, v ktorom sa narodila. Kniha by mohla zaujať najmä čitateľov, ktorí obľubujú romantasy s výraznou ženskou postavou, nebezpečnými skúškami a vzťahmi, v ktorých je hranica medzi príťažlivosťou a nepriateľstvom poriadne tenká.
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