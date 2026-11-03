Fico zvolal ministerstvo vnútra aj políciu: Zamestnávanie cudzincov čakajú stropy a prísnejšie kontroly – FOTO
Slovenskému trhu práce chýbajú tisíce ľudí, premiér Robert Fico však volá po prísnejšej regulácii a stropoch. Predseda vlády SR
3.11.2026 (SITA.sk) - Slovenskému trhu práce chýbajú tisíce ľudí, premiér Robert Fico však volá po prísnejšej regulácii a stropoch.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) chce regulovať zamestnávanie cudzincov. Hovorí o stropovaní počtu dočasných pracovníkov z vybraných tretích krajín i posilnení cudzineckej polície. Na príprave týchto opatrení sa na spoločnom stretnutí premiér Fico dohodol s predstaviteľmi Ministerstva vnútra SR, cudzineckej polície a ústredia práce. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.
Premiér prízvukoval, že odmieta, aby Slovensko „dopadlo ako západ“. „Sledujúc, čo priniesla Západu neregulovaná a nelegálna migrácia, som inicioval stretnutie s predstaviteľmi ministerstva vnútra, cudzineckej polície a ústredia práce, ktorí sa podieľajú na štátnej politike zamestnávania ľudí z tretích krajín,“ uviedol Fico.
Priblížil, že zo strany zamestnávateľov je dopyt po obsadení viac ako 130-tisíc voľných pracovných miest, ktoré štát ani napriek aktívnej práci a nezamestnanosti na úrovni 4 % aktuálne nedokáže pokryť. „Rozumiem potrebám trhu práce, ktorý tvorí HDP Slovenska, no tie nemôžu mať prednosť pred bezpečím Slovákov,“ uviedol premiér.
Pripomenul, že Slovensko má jeden z najprísnejších režimov prijímania a vyhosťovania zamestnancov z tretích krajín. Štát cez bezpečnostné zložky preveruje a monitoruje každú osobu pred jej dočasným pracovným pobytom na území Slovenska aj počas neho.
Fotogaléria k článku: Fico rokoval o zamestnávaní cudzincov a kontrole ich príchodu na Slovensko (fotografie)
„Napriek tomu sme sa dnes dohodli na príprave opatrení, ako je stropovanie počtu dočasných pracovníkov z vybraných tretích krajín, posilnenie cudzineckej polície a ďalšia regulácia, ktorá zaručí bezpečie verejnosti, ruka v ruke s ešte aktívnejšou prácou s dlhodobo nezamestnanými na území SR,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico zvolal ministerstvo vnútra aj políciu: Zamestnávanie cudzincov čakajú stropy a prísnejšie kontroly – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) chce regulovať zamestnávanie cudzincov. Hovorí o stropovaní počtu dočasných pracovníkov z vybraných tretích krajín i posilnení cudzineckej polície. Na príprave týchto opatrení sa na spoločnom stretnutí premiér Fico dohodol s predstaviteľmi Ministerstva vnútra SR, cudzineckej polície a ústredia práce. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.
Voľné pracovné miesta
Premiér prízvukoval, že odmieta, aby Slovensko „dopadlo ako západ“. „Sledujúc, čo priniesla Západu neregulovaná a nelegálna migrácia, som inicioval stretnutie s predstaviteľmi ministerstva vnútra, cudzineckej polície a ústredia práce, ktorí sa podieľajú na štátnej politike zamestnávania ľudí z tretích krajín,“ uviedol Fico.
Priblížil, že zo strany zamestnávateľov je dopyt po obsadení viac ako 130-tisíc voľných pracovných miest, ktoré štát ani napriek aktívnej práci a nezamestnanosti na úrovni 4 % aktuálne nedokáže pokryť. „Rozumiem potrebám trhu práce, ktorý tvorí HDP Slovenska, no tie nemôžu mať prednosť pred bezpečím Slovákov,“ uviedol premiér.
Slovensko má najprísnejší režim
Pripomenul, že Slovensko má jeden z najprísnejších režimov prijímania a vyhosťovania zamestnancov z tretích krajín. Štát cez bezpečnostné zložky preveruje a monitoruje každú osobu pred jej dočasným pracovným pobytom na území Slovenska aj počas neho.
Fotogaléria k článku: Fico rokoval o zamestnávaní cudzincov a kontrole ich príchodu na Slovensko (fotografie)
„Napriek tomu sme sa dnes dohodli na príprave opatrení, ako je stropovanie počtu dočasných pracovníkov z vybraných tretích krajín, posilnenie cudzineckej polície a ďalšia regulácia, ktorá zaručí bezpečie verejnosti, ruka v ruke s ešte aktívnejšou prácou s dlhodobo nezamestnanými na území SR,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico zvolal ministerstvo vnútra aj políciu: Zamestnávanie cudzincov čakajú stropy a prísnejšie kontroly – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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