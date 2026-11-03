Keď obchod nie je len obchod: COOP Jednota je v Gbeloch pevnou súčasťou miestnej komunity
Predajňa COOP Jednota v Gbeloch je už dlhé roky pevnou súčasťou miestnej komunity. Zákazníkov tu poznajú po mene, vedia, aké výrobky obľubujú, a dokážu im vyjsť v ústrety aj pri ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Predajňa COOP Jednota v Gbeloch je už dlhé roky pevnou súčasťou miestnej komunity.
Zákazníkov tu poznajú po mene, vedia, aké výrobky obľubujú, a dokážu im vyjsť v ústrety aj pri individuálnych požiadavkách. Osobný prístup však nie je jediným spôsobom, akým COOP Jednota prispieva k životu v meste. Dlhodobo podporuje miestne školy, kultúrne a spoločenské podujatia aj projekty, ktoré vytvárajú nové príležitosti na stretávanie a spoločné trávenie času. Jedným z nich je aj detské ihrisko pri Mojmírovej rozhľadni, na ktorého vybudovanie mesto získalo grant vo výške 6 000 eur.
V predajni COOP Jednota v Gbeloch je osobný prístup prirodzenou súčasťou každodenného fungovania. Predavačky svojich zákazníkov vítajú už pri vstupe, mnohých poznajú po mene a vedia, po aké výrobky sa pravidelne vracajú. Popri nákupe si nájdu čas aj na rozhovor. Domácu atmosféru pomáha vytvárať zohratý kolektív na čele s vedúcou predajne, ktorá svoju prácu vykonáva s nasadením už viac ako 25 rokov.
Ochota vyjsť zákazníkom v ústrety sa prejavuje aj v ponúkaných službách. Ak majú záujem o konkrétny výrobok, personál im ho podľa možností objedná aj nad rámec bežného sortimentu. Súčasťou predajne je tiež čerstvý mäsový pult s ponukou mäsa od lokálneho dodávateľa. Zákazníci si tu môžu nechať mäso nakrájať podľa svojich požiadaviek, napríklad na tenšie či hrubšie plátky, alebo si ho dať čerstvo pomlieť.
Práve individuálny prístup a dlhoročné vzťahy so zákazníkmi sú tým, čo predajňu odlišuje od bežného nakupovania vo veľkých obchodných reťazcoch. Pre mnohých obyvateľov je COOP Jednota prirodzenou súčasťou každodenného života a miestom, kde sa môžu spoľahnúť nielen na ponuku potravín, ale aj na ochotu personálu.
Vzťah COOP Jednoty k obyvateľom Gbelov sa však nekončí za dverami predajne. Dlhodobo sa zapája aj do podpory aktivít, ktoré organizujú miestne školy, samospráva, kultúrne organizácie či občianske združenia. Pomoc smeruje k rôznym generáciám a oblastiam komunitného života – od podujatí pre najmenších cez kultúrne vystúpenia až po tradičné mestské slávnosti.
COOP Jednota podporila napríklad detské karnevaly základnej školy s materskou školou, oslavy Medzinárodného dňa detí či tanečné vystúpenia Základnej umeleckej školy v Gbeloch. K podporeným aktivitám patrí aj komunitné podujatie Raňajky v meste, ktoré organizuje občianske združenie ENDY DANCE GROUP, či tradičné hodové slávnosti. Pomoc smerovala aj k aktivitám miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.
Hoci ide o podujatia s rôznym zameraním, všetky majú pre mesto spoločný význam. Dávajú priestor na rozvoj talentu, pomáhajú udržiavať miestne tradície a vytvárajú príležitosti na stretávanie obyvateľov. COOP Jednota tak svojou podporou prispieva k aktivitám, ktoré sú dôležitou súčasťou spoločenského života v Gbeloch.
Jedným z konkrétnych príkladov podpory miestnej komunity je aj vybudovanie detského ihriska pri Mojmírovej rozhľadni. Mesto Gbely na tento projekt získalo z Programu podpory lokálnych komunít COOP Jednota grant vo výške 6 000 eur.
Lokalita Ostrý vrch pri Mojmírovej bašte sa postupne stala obľúbeným miestom na prechádzky, oddych aj organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Chýbal tu však priestor určený najmä deťom, ktorý by rodinám umožnil stráviť na tomto mieste viac spoločného času.
Vďaka podporenému projektu pribudlo ihrisko s hracou vežou, malou lezeckou stenou, šmýkačkou, tabuľou na kreslenie a dvoma druhmi hojdačiek. Súčasťou realizácie bola aj úprava terénu. Vznikol tak voľne dostupný priestor, ktorý môžu rodiny využívať počas celého roka. Význam ihriska pritom presahuje hranice samotného mesta. Ostrý vrch navštevujú aj ľudia zo širšieho okolia, turisti či školské kolektívy. Nové ihrisko zatraktívnilo lokalitu pre rodiny s deťmi a zároveň vytvorilo ďalší priestor na spoločné trávenie voľného času. Kým sa deti hrajú, rodičia a ďalší návštevníci majú príležitosť stretnúť sa, porozprávať a upevňovať susedské vzťahy.
Podpora miestnych komunít je prirodzenou súčasťou hodnôt COOP Jednoty, ktoré vychádzajú z družstevných princípov vzájomnej pomoci, spolupráce a solidarity. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota sa tieto hodnoty premietajú do konkrétnych projektov, ktoré reagujú na potreby obyvateľov slovenských miest a obcí.
Program podpory lokálnych komunít v roku 2026 vstúpil do svojho jubilejného 10. ročníka. Za desať rokov Nadácia COOP Jednota podporila 232 lokálnych projektov sumou takmer 1,3 milióna eur. Pomoc smerovala do budovania detských a športových ihrísk, komunitných záhrad, oddychových zón, turistických a cyklistických trás, ale aj do projektov zameraných na ochranu životného prostredia či zachovávanie miestnych tradícií.
Príklad Gbelov ukazuje, že podpora komunity môže mať viacero podôb. Od každodenného osobného prístupu k zákazníkom cez pomoc pri organizovaní miestnych podujatí až po investície do verejných priestorov, ktoré slúžia celému mestu. COOP Jednota tak potvrdzuje, že jej úloha v regiónoch presahuje samotný predaj potravín, a že dlhodobé vzťahy s miestnymi obyvateľmi sú rovnako dôležité ako služby, ktoré im prináša.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď obchod nie je len obchod: COOP Jednota je v Gbeloch pevnou súčasťou miestnej komunity © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákazníkov tu poznajú po mene, vedia, aké výrobky obľubujú, a dokážu im vyjsť v ústrety aj pri individuálnych požiadavkách. Osobný prístup však nie je jediným spôsobom, akým COOP Jednota prispieva k životu v meste. Dlhodobo podporuje miestne školy, kultúrne a spoločenské podujatia aj projekty, ktoré vytvárajú nové príležitosti na stretávanie a spoločné trávenie času. Jedným z nich je aj detské ihrisko pri Mojmírovej rozhľadni, na ktorého vybudovanie mesto získalo grant vo výške 6 000 eur.
Predajňa, kde zákazníkov poznajú po mene
V predajni COOP Jednota v Gbeloch je osobný prístup prirodzenou súčasťou každodenného fungovania. Predavačky svojich zákazníkov vítajú už pri vstupe, mnohých poznajú po mene a vedia, po aké výrobky sa pravidelne vracajú. Popri nákupe si nájdu čas aj na rozhovor. Domácu atmosféru pomáha vytvárať zohratý kolektív na čele s vedúcou predajne, ktorá svoju prácu vykonáva s nasadením už viac ako 25 rokov.
Ochota vyjsť zákazníkom v ústrety sa prejavuje aj v ponúkaných službách. Ak majú záujem o konkrétny výrobok, personál im ho podľa možností objedná aj nad rámec bežného sortimentu. Súčasťou predajne je tiež čerstvý mäsový pult s ponukou mäsa od lokálneho dodávateľa. Zákazníci si tu môžu nechať mäso nakrájať podľa svojich požiadaviek, napríklad na tenšie či hrubšie plátky, alebo si ho dať čerstvo pomlieť.
Práve individuálny prístup a dlhoročné vzťahy so zákazníkmi sú tým, čo predajňu odlišuje od bežného nakupovania vo veľkých obchodných reťazcoch. Pre mnohých obyvateľov je COOP Jednota prirodzenou súčasťou každodenného života a miestom, kde sa môžu spoľahnúť nielen na ponuku potravín, ale aj na ochotu personálu.
Podpora miestneho života nad rámec predajne
Vzťah COOP Jednoty k obyvateľom Gbelov sa však nekončí za dverami predajne. Dlhodobo sa zapája aj do podpory aktivít, ktoré organizujú miestne školy, samospráva, kultúrne organizácie či občianske združenia. Pomoc smeruje k rôznym generáciám a oblastiam komunitného života – od podujatí pre najmenších cez kultúrne vystúpenia až po tradičné mestské slávnosti.
COOP Jednota podporila napríklad detské karnevaly základnej školy s materskou školou, oslavy Medzinárodného dňa detí či tanečné vystúpenia Základnej umeleckej školy v Gbeloch. K podporeným aktivitám patrí aj komunitné podujatie Raňajky v meste, ktoré organizuje občianske združenie ENDY DANCE GROUP, či tradičné hodové slávnosti. Pomoc smerovala aj k aktivitám miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.
Hoci ide o podujatia s rôznym zameraním, všetky majú pre mesto spoločný význam. Dávajú priestor na rozvoj talentu, pomáhajú udržiavať miestne tradície a vytvárajú príležitosti na stretávanie obyvateľov. COOP Jednota tak svojou podporou prispieva k aktivitám, ktoré sú dôležitou súčasťou spoločenského života v Gbeloch.
Z dobrého nápadu miesto pre celé rodiny
Jedným z konkrétnych príkladov podpory miestnej komunity je aj vybudovanie detského ihriska pri Mojmírovej rozhľadni. Mesto Gbely na tento projekt získalo z Programu podpory lokálnych komunít COOP Jednota grant vo výške 6 000 eur.
Lokalita Ostrý vrch pri Mojmírovej bašte sa postupne stala obľúbeným miestom na prechádzky, oddych aj organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Chýbal tu však priestor určený najmä deťom, ktorý by rodinám umožnil stráviť na tomto mieste viac spoločného času.
Vďaka podporenému projektu pribudlo ihrisko s hracou vežou, malou lezeckou stenou, šmýkačkou, tabuľou na kreslenie a dvoma druhmi hojdačiek. Súčasťou realizácie bola aj úprava terénu. Vznikol tak voľne dostupný priestor, ktorý môžu rodiny využívať počas celého roka. Význam ihriska pritom presahuje hranice samotného mesta. Ostrý vrch navštevujú aj ľudia zo širšieho okolia, turisti či školské kolektívy. Nové ihrisko zatraktívnilo lokalitu pre rodiny s deťmi a zároveň vytvorilo ďalší priestor na spoločné trávenie voľného času. Kým sa deti hrajú, rodičia a ďalší návštevníci majú príležitosť stretnúť sa, porozprávať a upevňovať susedské vzťahy.
Pomoc, ktorá zostáva v regióne
Podpora miestnych komunít je prirodzenou súčasťou hodnôt COOP Jednoty, ktoré vychádzajú z družstevných princípov vzájomnej pomoci, spolupráce a solidarity. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota sa tieto hodnoty premietajú do konkrétnych projektov, ktoré reagujú na potreby obyvateľov slovenských miest a obcí.
Program podpory lokálnych komunít v roku 2026 vstúpil do svojho jubilejného 10. ročníka. Za desať rokov Nadácia COOP Jednota podporila 232 lokálnych projektov sumou takmer 1,3 milióna eur. Pomoc smerovala do budovania detských a športových ihrísk, komunitných záhrad, oddychových zón, turistických a cyklistických trás, ale aj do projektov zameraných na ochranu životného prostredia či zachovávanie miestnych tradícií.
Príklad Gbelov ukazuje, že podpora komunity môže mať viacero podôb. Od každodenného osobného prístupu k zákazníkom cez pomoc pri organizovaní miestnych podujatí až po investície do verejných priestorov, ktoré slúžia celému mestu. COOP Jednota tak potvrdzuje, že jej úloha v regiónoch presahuje samotný predaj potravín, a že dlhodobé vzťahy s miestnymi obyvateľmi sú rovnako dôležité ako služby, ktoré im prináša.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Keď obchod nie je len obchod: COOP Jednota je v Gbeloch pevnou súčasťou miestnej komunity © SITA Všetky práva vyhradené.
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