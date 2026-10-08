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 24hod.sk    Šport

08. októbra 2026

Fehérváry patril k najvyťaženejším hráčom Washingtonu, Capitals zdolali Pittsburgh – VIDEO


Tagy: NHL 2026/2027

Domáci zvládli úvodný zápas sezóny pred vlastnými fanúšikmi aj vďaka Tomovi Wilsonovi, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie. Slovenský hokejový obranca Martin ...



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penguins_capitals_hockey_35284 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Domáci zvládli úvodný zápas sezóny pred vlastnými fanúšikmi aj vďaka Tomovi Wilsonovi, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie.


Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry prispel k víťazstvu Washingtonu Capitals nad Pittsburghom Penguins 5:3 v stredajšom zápase zámorskej NHL 2026/2027. Podľa zápasových štatistík strávil na ľade 23 minút a 56 sekúnd, do kanadského bodovania sa nezapísal, ale stretnutie zakončil s dvoma plusovými bodmi.

Fehérváry bol druhý najvyťaženejší hráč Washingtonu a tretí spomedzi všetkých hráčov, ktorí naskočili do stretnutia.

Domáci zvládli úvodný zápas sezóny pred vlastnými fanúšikmi aj vďaka Tomovi Wilsonovi, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie. Washington sa ujal vedenia už po 23 sekundách zásluhou Anthonyho Beauvilliera, Pittsburgh však rýchlo odpovedal zásahom Bryana Rusta.

Capitals si v ďalšom priebehu vypracovali náskok 4:1, hostia však ešte pred druhou prestávkou znížili na rozdiel jediného gólu. V tretej tretine definitívne rozhodol Ryan Leonard, ktorý upravil na konečných 5:3.



Stretnutie malo mimoriadny význam pre kapitána Washingtonu Alexandra Ovečkina. Historicky najlepší strelec NHL v pondelok oznámil, že aktuálna sezóna bude jeho posledná v kariére. Pred úvodným domácim duelom ho fanúšikom predstavili jeho synovia Sergej a Iľja.

„Bol to nezabudnuteľný večer, prvý domáci zápas sezóny. Prišlo veľa fanúšikov, bolo to výnimočné,“ povedal Ovečkin podľa denníka The Washington Post.

Wilson vyzdvihol aj rodinný moment pred stretnutím. Podľa jeho slov bolo pôsobivé vidieť Ovečkinových synov pri predstavovaní kapitána a celý tím si uvedomuje výnimočnosť jeho záverečnej sezóny.

Washington si pripísal druhé víťazstvo v novom ročníku. Pittsburgh prehral druhý zápas za sebou.


Zdroj: SITA.sk - Fehérváry patril k najvyťaženejším hráčom Washingtonu, Capitals zdolali Pittsburgh – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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