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07. októbra 2026
Tréner údajne nabádal svojho zverenca, aby zlikvidoval najlepšieho hráča súpera. Spoluhráči agresora v šatni vraj vytlieskali – VIDEO
Videá zo vzájomného zápasu sa poslali disciplinárnej komisii a čaká sa na jej vyjadrenie. Český hokej aktuálne rieši nepríjemné udalosti z mládežníckej ligy do 15 rokov. Stretnutie medzi HC Škoda ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Videá zo vzájomného zápasu sa poslali disciplinárnej komisii a čaká sa na jej vyjadrenie.
Český hokej aktuálne rieši nepríjemné udalosti z mládežníckej ligy do 15 rokov. Stretnutie medzi HC Škoda Plzež a HC Pilsen Wolves sa skončilo výsledkom 7:1, no viac sa rieši incident počas zápasu.
Jeden z hráčov prehrávajúceho tímu si počas jedného zo striedaní vyhliadol protihráča Tobiáša Pulpána. Najskôr v súlade s pravidlami jemne kroščekoval protihráča, no potom sa medzi sokmi strhla bitka.
Keďže je hokejista, ktorý začal pästný súboj vyšší a ťažší, tak mal navrch. Pulpánovi počas bitky spadla prilba a neskôr dopadol na ľad tak nešťastne, že ostal na chvíľu v bezvedomí.
"Takto vyzerá situácia u hráčov U15, keď tréner tímu HC Pilsen Wolves, ktorý prehráva 1:7, povie, aby ich začali rezať a pošle na hráča HC Škoda Plzeň, ktorý im dal predtým 3 góly, o 20 cm väčšieho a 20 kg ťažšieho súpera," začal na sociálnej sieti otec zraneného hokejistu Lukáš, ktorý v minulosti hrával českú extraligu.
"Výsledok - chvíľku v bezvedomí, 4 stehy na hlave, odvoz sanitkou do nemocnice! To, že mu zhodí helmu a rozhodcovia do toho nevletia a neroztrhnú ich, o tom sa už vôbec nebavím! Ale posielať v 9. triede niekoho na ľad na iného chlapca, tak to mi príde ako najväčšia úbohosť!" dodal nahnevaný otec.
Následne zdieľal ďalšie video z iného merania síl medzi uvedenými klubmi. "Zaujímalo by ma, aké rady dostal hráč od trenéra, ktorý si ho zavolal počas prerušenia hry," dodal Lukáš Pulpán.
Šéf mládeže HC Škoda Plzeň a bývalý český reprezentant Jaroslav Špaček sa pre web isport.cz kriticky vyjadril na adresu trénera hostí Adama Jonáka.
Prezradil, že po prepustení mladíka z nemocnice sa mu vrátili bolesti hlavy a opäť ho museli hospitalizovať na ďalšie tri dni. Problém s Wolves a agresívnym hráčom údajne nebol po prvý raz.
Videá zo vzájomného zápasu poslali disciplinárnej komisii a čakajú na jej vyjadrenie. Špaček si je istý, že kouč hostí poslal hráča na mladého Pulpána schválne. "Áno, navyše to nie je prvýkrát. Videl ste záber, ako ho po ľade naháňa?"
Podľa neho ide o hokejistu, ktorý príliš nehrá. "Aj keď nastupoval v útoku, zrazu bol poslaný v jednom prípade do obrany. Na inom videu je vidieť, ako si ho kouč zavolal na striedačku. Potom začal jazdiť za protihráčom, ktorý bol na druhom krídle a prenasledoval ho," priblížil bývalý 52-ročný obranca.
"Hovorí sa aj o tom, že kabína toho chlapca, čo mladého Pulpána napadol, mala vytlieskať. Že ich tréner k tomu vyzval, že vraj takto sa má bojovať za tím. Ale to nechcem hodnotiť, pretože som pri tom nebol. Ak to tak bolo, je to predsa strašné," dodal Špaček.
K incidentu sa pre rovnaké médium vyjadril aj kouč súpera Jonák, ktorý údajne nahovoril svojho hráča na napadnutie súpera.
"Začal by som tým, že ma mrzí celá situácia, keď sa 14-ročný chlapec zranil v našom dueli. To určite v mládežníckom športe nechceme vidieť. Zároveň by som podotkol, že som svojho zverenca rozhodne nenabádal, aby niekoho zranil. Hral som hokej, mám tri vysoké školy a myslím, že to mám v hlave v poriadku. Neposielal by som dieťa, aby niekoho zlikvidovalo. To som nikdy neurobil," doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Tréner údajne nabádal svojho zverenca, aby zlikvidoval najlepšieho hráča súpera. Spoluhráči agresora v šatni vraj vytlieskali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Český hokej aktuálne rieši nepríjemné udalosti z mládežníckej ligy do 15 rokov. Stretnutie medzi HC Škoda Plzež a HC Pilsen Wolves sa skončilo výsledkom 7:1, no viac sa rieši incident počas zápasu.
Jeden z hráčov prehrávajúceho tímu si počas jedného zo striedaní vyhliadol protihráča Tobiáša Pulpána. Najskôr v súlade s pravidlami jemne kroščekoval protihráča, no potom sa medzi sokmi strhla bitka.
Keďže je hokejista, ktorý začal pästný súboj vyšší a ťažší, tak mal navrch. Pulpánovi počas bitky spadla prilba a neskôr dopadol na ľad tak nešťastne, že ostal na chvíľu v bezvedomí.
"Takto vyzerá situácia u hráčov U15, keď tréner tímu HC Pilsen Wolves, ktorý prehráva 1:7, povie, aby ich začali rezať a pošle na hráča HC Škoda Plzeň, ktorý im dal predtým 3 góly, o 20 cm väčšieho a 20 kg ťažšieho súpera," začal na sociálnej sieti otec zraneného hokejistu Lukáš, ktorý v minulosti hrával českú extraligu.
"Výsledok - chvíľku v bezvedomí, 4 stehy na hlave, odvoz sanitkou do nemocnice! To, že mu zhodí helmu a rozhodcovia do toho nevletia a neroztrhnú ich, o tom sa už vôbec nebavím! Ale posielať v 9. triede niekoho na ľad na iného chlapca, tak to mi príde ako najväčšia úbohosť!" dodal nahnevaný otec.
Nebolo to po prvý raz
Následne zdieľal ďalšie video z iného merania síl medzi uvedenými klubmi. "Zaujímalo by ma, aké rady dostal hráč od trenéra, ktorý si ho zavolal počas prerušenia hry," dodal Lukáš Pulpán.
Šéf mládeže HC Škoda Plzeň a bývalý český reprezentant Jaroslav Špaček sa pre web isport.cz kriticky vyjadril na adresu trénera hostí Adama Jonáka.
Prezradil, že po prepustení mladíka z nemocnice sa mu vrátili bolesti hlavy a opäť ho museli hospitalizovať na ďalšie tri dni. Problém s Wolves a agresívnym hráčom údajne nebol po prvý raz.
Hral pritom v útoku
Videá zo vzájomného zápasu poslali disciplinárnej komisii a čakajú na jej vyjadrenie. Špaček si je istý, že kouč hostí poslal hráča na mladého Pulpána schválne. "Áno, navyše to nie je prvýkrát. Videl ste záber, ako ho po ľade naháňa?"
Podľa neho ide o hokejistu, ktorý príliš nehrá. "Aj keď nastupoval v útoku, zrazu bol poslaný v jednom prípade do obrany. Na inom videu je vidieť, ako si ho kouč zavolal na striedačku. Potom začal jazdiť za protihráčom, ktorý bol na druhom krídle a prenasledoval ho," priblížil bývalý 52-ročný obranca.
"Hovorí sa aj o tom, že kabína toho chlapca, čo mladého Pulpána napadol, mala vytlieskať. Že ich tréner k tomu vyzval, že vraj takto sa má bojovať za tím. Ale to nechcem hodnotiť, pretože som pri tom nebol. Ak to tak bolo, je to predsa strašné," dodal Špaček.
K incidentu sa pre rovnaké médium vyjadril aj kouč súpera Jonák, ktorý údajne nahovoril svojho hráča na napadnutie súpera.
"Začal by som tým, že ma mrzí celá situácia, keď sa 14-ročný chlapec zranil v našom dueli. To určite v mládežníckom športe nechceme vidieť. Zároveň by som podotkol, že som svojho zverenca rozhodne nenabádal, aby niekoho zranil. Hral som hokej, mám tri vysoké školy a myslím, že to mám v hlave v poriadku. Neposielal by som dieťa, aby niekoho zlikvidovalo. To som nikdy neurobil," doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Tréner údajne nabádal svojho zverenca, aby zlikvidoval najlepšieho hráča súpera. Spoluhráči agresora v šatni vraj vytlieskali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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