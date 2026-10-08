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08. októbra 2026
Nitra viedla v Poľsku o desať bodov, potom prišla šnúra 18:2. Ikpe pomenoval príčinu prehry
Tagy: Európsky pohár FIBA
Nitrania začali stretnutie sľubne. Prvú štvrtinu vyhrali 25:23 a do polčasovej prestávky odchádzali s vedením 43:41. Basketbalisti Nitra Blue Wings pri svojej premiére v skupinovej fáze Európskeho ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Nitrania začali stretnutie sľubne. Prvú štvrtinu vyhrali 25:23 a do polčasovej prestávky odchádzali s vedením 43:41.
Basketbalisti Nitra Blue Wings pri svojej premiére v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA ukázali, že dokážu držať krok so zahraničnou konkurenciou, no na prvé víťazstvo si musia počkať. V stredu prehrali na palubovke poľského King Štetín 81:88, hoci počas stretnutia viedli aj o desať bodov.
Najlepší strelec slovenského tímu Tristan Ikpe po zápase upozornil najmä na nevydarený úsek, počas ktorého domáci zaznamenali bodovú šnúru 18:2. „Bol to veľmi intenzívny zápas, tímy súperili na vysokej úrovni. Čo bolo dobré – ukázali sme, že vieme konkurovať v tejto súťaži FIBA Europe Cup, ukázali sme veľa srdca a bojovnosti,“ povedal Ikpe pre regionálny portál MY Nitra.
Nitrania začali stretnutie sľubne. Prvú štvrtinu vyhrali 25:23 a do polčasovej prestávky odchádzali s vedením 43:41. Po zmene strán si dokonca vypracovali desaťbodový náskok, keď viedli 52:42.
Poľský tím však dokázal vývoj stretnutia otočiť. Zlepšil obranu, začal sa výraznejšie presadzovať v útoku a po tretej štvrtine už viedol 62:56. V záverečnej časti domáci svoj náskok ešte zvýšili. Nitra sa síce v posledných minútach pokúsila o návrat do zápasu, ale sedembodovej prehre už nezabránila.
„Horšie na našom výkone bolo, že sme mali zlú pasáž, keď sme súperom dovolili získať šnúru 18:2 a myslím si, že práve ten úsek nás stál zápas,“ vysvetlil Ikpe, ktorý bol s 25 bodmi najlepším strelcom stretnutia.
Americký basketbalista napriek neúspechu vidí v nitrianskom výkone pozitíva. „Na dnešnom zápase však jednoznačne môžeme stavať. Len potrebujeme dokázať udržať koncentráciu počas celých 40 minút,“ dodal.
Blue Wings po zápase na svojom oficiálnom facebookovom profile pripomenuli, že mužstvo bojovalo až do konca a z európskej premiéry si chce vziať čo najviac skúseností. Okrem Ikpeho sa v nitrianskom drese strelecky presadili najmä Dale Bonner so 16 bodmi a Peter Kováčik s 12 bodmi. Tamario Adley pridal desať bodov.
Zdroj: SITA.sk - Nitra viedla v Poľsku o desať bodov, potom prišla šnúra 18:2. Ikpe pomenoval príčinu prehry © SITA Všetky práva vyhradené.
Basketbalisti Nitra Blue Wings pri svojej premiére v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA ukázali, že dokážu držať krok so zahraničnou konkurenciou, no na prvé víťazstvo si musia počkať. V stredu prehrali na palubovke poľského King Štetín 81:88, hoci počas stretnutia viedli aj o desať bodov.
Najlepší strelec slovenského tímu Tristan Ikpe po zápase upozornil najmä na nevydarený úsek, počas ktorého domáci zaznamenali bodovú šnúru 18:2. „Bol to veľmi intenzívny zápas, tímy súperili na vysokej úrovni. Čo bolo dobré – ukázali sme, že vieme konkurovať v tejto súťaži FIBA Europe Cup, ukázali sme veľa srdca a bojovnosti,“ povedal Ikpe pre regionálny portál MY Nitra.
Nitrania začali stretnutie sľubne. Prvú štvrtinu vyhrali 25:23 a do polčasovej prestávky odchádzali s vedením 43:41. Po zmene strán si dokonca vypracovali desaťbodový náskok, keď viedli 52:42.
Poľský tím však dokázal vývoj stretnutia otočiť. Zlepšil obranu, začal sa výraznejšie presadzovať v útoku a po tretej štvrtine už viedol 62:56. V záverečnej časti domáci svoj náskok ešte zvýšili. Nitra sa síce v posledných minútach pokúsila o návrat do zápasu, ale sedembodovej prehre už nezabránila.
„Horšie na našom výkone bolo, že sme mali zlú pasáž, keď sme súperom dovolili získať šnúru 18:2 a myslím si, že práve ten úsek nás stál zápas,“ vysvetlil Ikpe, ktorý bol s 25 bodmi najlepším strelcom stretnutia.
Americký basketbalista napriek neúspechu vidí v nitrianskom výkone pozitíva. „Na dnešnom zápase však jednoznačne môžeme stavať. Len potrebujeme dokázať udržať koncentráciu počas celých 40 minút,“ dodal.
Blue Wings po zápase na svojom oficiálnom facebookovom profile pripomenuli, že mužstvo bojovalo až do konca a z európskej premiéry si chce vziať čo najviac skúseností. Okrem Ikpeho sa v nitrianskom drese strelecky presadili najmä Dale Bonner so 16 bodmi a Peter Kováčik s 12 bodmi. Tamario Adley pridal desať bodov.
Zdroj: SITA.sk - Nitra viedla v Poľsku o desať bodov, potom prišla šnúra 18:2. Ikpe pomenoval príčinu prehry © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európsky pohár FIBA
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