Fico odložil snem Smeru-SD na jar 2027. Strana ním chce odštartovať volebnú kampaň – VIDEO
Snem strany Smer-SD sa presúva na jar 2027. Snem strany Smer-SD sa uskutoční až na jar 2027, nie v plánovaný novembrový termín. ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Snem strany Smer-SD sa presúva na jar 2027.
Snem strany Smer-SD sa uskutoční až na jar 2027, nie v plánovaný novembrový termín. Informoval o tom predseda strany a premiér Robert Fico. Ako uviedol vo videu na sociálnej sieti, snem bude štartom volebnej kampane strany, keď už nebudú pod tlakom povinností a záväzkov vyplývajúcich z koaličnej zmluvy.
„A najmä Smer – SD ako stabilná a disciplinovaná strana nebude niesť zodpovednosť za javy v parlamente, ktoré sú výsledkom odchodov poslancov z poslaneckých klubov Hlasu - SD a SNS,” vyjadril sa Fico. Spytoval sa, prečo by mala jeho strana znášať dôsledky a kritiku za to, že bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorého spolu s opozíciou odvolala Slovenská národná strana (SNS), ktorej nominantom bol, nepodporil ako nezaradený poslanec vládny návrh zákona o kajúcnikoch? „A to napriek tomu, že kým sedel vo vláde, súhlasil s ním. A to napriek tomu, že som ako predseda vlády stiahol z prezidentskej kancelárie návrh na jeho odvolanie, ako mi ho predložila SNS,” dodal Fico.
V parlamente pred niekoľkými dňami definitívne neprešla novela Trestného zákona týkajúca sa kajúcnikov. Podporilo ju 75 poslancov, 74 zákonodarcov bolo proti. Nezaradený poslanec Ján Ferenčák sa pri hlasovaní zdržal. Nezaradený poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba, ako aj dvojica poslancov okolo neho, teda Peter Slyško a Roman Malatinec, hlasovali proti prijatiu novely.
Fico okomentoval aj rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho ponechať ho (Fica) aj naďalej na čele rezortu životného prostredia. „Prekvapuje ma, že prezident SR prijal veľmi zužujúci výklad Ústavy SR a núti ma riadiť MŽP, ktoré patrí SNS. Nikoho nemôžete nútiť robiť niečo, čo nechce. Nemám žiadny záujem na právnom spore s prezidentom SR, preto som v plnom rozsahu poveril štátneho tajomníka, aby ministerstvo ŽP riadil. Takto to mám rád, ovca celá, vlk sýty,” povedal Fico. Zdôraznil však, že nenechá seba ani vládu, a ani Smer, zaťahovať do konfliktu medzi bývalým ministrom životného prostredia a vedením SNS.
V prvej polovici týždňa informovali z Kancelárie prezidenta SR, že Fico ostane poverený vedením envirorezortu dovtedy, kým prezident nerozhodne o ďalšom postupe. Pellegrini vtedy avizoval rozhodnutie o ďalšom postupe v nasledujúcich dňoch. Ešte v pondelok 9. novembra dostal prezident list od predsedu vlády, v ktorom ho Fico požiadal o zrušenie poverenia viesť MŽP SR. Pellegrinimu tiež navrhol, aby envirorezort riadil nominant Slovenskej národnej strany (SNS).
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj SNS, ktorej nominantom Taraba bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva. Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post. Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR.
Zdroj: SITA.sk - Fico odložil snem Smeru-SD na jar 2027. Strana ním chce odštartovať volebnú kampaň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Snem strany Smer-SD sa uskutoční až na jar 2027, nie v plánovaný novembrový termín. Informoval o tom predseda strany a premiér Robert Fico. Ako uviedol vo videu na sociálnej sieti, snem bude štartom volebnej kampane strany, keď už nebudú pod tlakom povinností a záväzkov vyplývajúcich z koaličnej zmluvy.
„A najmä Smer – SD ako stabilná a disciplinovaná strana nebude niesť zodpovednosť za javy v parlamente, ktoré sú výsledkom odchodov poslancov z poslaneckých klubov Hlasu - SD a SNS,” vyjadril sa Fico. Spytoval sa, prečo by mala jeho strana znášať dôsledky a kritiku za to, že bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorého spolu s opozíciou odvolala Slovenská národná strana (SNS), ktorej nominantom bol, nepodporil ako nezaradený poslanec vládny návrh zákona o kajúcnikoch? „A to napriek tomu, že kým sedel vo vláde, súhlasil s ním. A to napriek tomu, že som ako predseda vlády stiahol z prezidentskej kancelárie návrh na jeho odvolanie, ako mi ho predložila SNS,” dodal Fico.
Novelu zákona o kajúcnikoch parlament neschválil
V parlamente pred niekoľkými dňami definitívne neprešla novela Trestného zákona týkajúca sa kajúcnikov. Podporilo ju 75 poslancov, 74 zákonodarcov bolo proti. Nezaradený poslanec Ján Ferenčák sa pri hlasovaní zdržal. Nezaradený poslanec a exminister životného prostredia Tomáš Taraba, ako aj dvojica poslancov okolo neho, teda Peter Slyško a Roman Malatinec, hlasovali proti prijatiu novely.
Fico okomentoval aj rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho ponechať ho (Fica) aj naďalej na čele rezortu životného prostredia. „Prekvapuje ma, že prezident SR prijal veľmi zužujúci výklad Ústavy SR a núti ma riadiť MŽP, ktoré patrí SNS. Nikoho nemôžete nútiť robiť niečo, čo nechce. Nemám žiadny záujem na právnom spore s prezidentom SR, preto som v plnom rozsahu poveril štátneho tajomníka, aby ministerstvo ŽP riadil. Takto to mám rád, ovca celá, vlk sýty,” povedal Fico. Zdôraznil však, že nenechá seba ani vládu, a ani Smer, zaťahovať do konfliktu medzi bývalým ministrom životného prostredia a vedením SNS.
Prezident zatiaľ nerozhodol o ďalšom postupe
V prvej polovici týždňa informovali z Kancelárie prezidenta SR, že Fico ostane poverený vedením envirorezortu dovtedy, kým prezident nerozhodne o ďalšom postupe. Pellegrini vtedy avizoval rozhodnutie o ďalšom postupe v nasledujúcich dňoch. Ešte v pondelok 9. novembra dostal prezident list od predsedu vlády, v ktorom ho Fico požiadal o zrušenie poverenia viesť MŽP SR. Pellegrinimu tiež navrhol, aby envirorezort riadil nominant Slovenskej národnej strany (SNS).
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj SNS, ktorej nominantom Taraba bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva. Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post. Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR.
Zdroj: SITA.sk - Fico odložil snem Smeru-SD na jar 2027. Strana ním chce odštartovať volebnú kampaň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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