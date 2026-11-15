Z výhry sa radovali až na 19. pokus. Hokejisti Prešova otočili z 0:3 v Trenčíne a prvýkrát v sezóne okúsili chuť triumfu – VIDEO
Napriek triumfu je na poslednom mieste 12-člennej tabuľky Prešov s chudobnými deviatimi bodmi, na predposledný Zvolen stráca rovných desať bodov. V predohrávke 19. kola Tipsport ligy sa streli hokejisti ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Napriek triumfu je na poslednom mieste 12-člennej tabuľky Prešov s chudobnými deviatimi bodmi, na predposledný Zvolen stráca rovných desať bodov.
V predohrávke 19. kola Tipsport ligy sa streli hokejisti Dukly Trenčín s trápiacimi sa hráčmi posledného Prešova, ktorý v doterajších 18 zápasoch sezóny neokúsil chuť víťazstva.
To sa však zmenilo na 19. pokus a po skvelej otočke na ľade "vojakov". Tí viedli do 37. minúty pohodlne 3:0, no ešte do konca druhej tretiny to bolo už len o jediný presný zásah.
V treťom dejstve vyrovnal iba 19-ročný Kristian Kriška a v predlžení rozhodol o prvom triumfe v novej sezóne skúsený 31-ročný Eduard Šimun.
Napriek triumfu je na poslednom mieste 12-člennej tabuľky Prešov s chudobnými deviatimi bodmi, na predposledný Zvolen stráca rovných desať bodov.
Trenčín ťahá trojzápasovú sériu prehier a je piaty so šesťbodovou stratou na lídra z Popradu. Oba tímy majú čas na regeneráciu, keďže najbližšie sa predstavia až v piatok 20. novembra.
"Na umiestnení v lige nezáleží. Ak nehráme pokorne, tak nemáme šancu. Absencie a zranenia nie sú ospravedlnenie. Ak sa v jednej chvíli rozhodneme prestať hrať, tak nikoho nezdoláme. Mali sme stopercentnú kontrolu, potom sme urobili pár chýb. Musíme si uvedomiť, aký je hokej náročný a že sa hrá 60 alebo 65 minút," kriticky sa vyjadril tréner "vojakov" Todd Woodcroft.
Jeho náprotivok Tommi Hämäläinen bol naopak šťastný a hrdý na svojich zverencov. "Z nášho pohľadu to bol dobrý duel. Boli sme prítomní počas celého stretnutia. Dostali sme pár lacných gólov, ale neľutovali sme sa, celý čas sme pracovali a prinieslo to výsledok," uviedol.
"Som veľmi šťastný, že chlapcom sa to konečne podarilo. Dúfam, že teraz nadobudneme sebavedomie a začneme hrať dobrý hokej," dodal Hämäläinen.
Víťazstvo Prešova tak prišlo až v 19. súboji v novom ročníku. Spolu s koncom základnej časti v minulej sezóne mimo baráže tak "koňare" prehrali až v 33 súbojoch bez prerušenia.
Nový kouč z Fínska Hämäläinen vystriedal pri kormidle Kanaďana Ryana Colvilla a postupne zlepšuje výkony svojho mužstva a konečne ho priviedol k triumfu, hoci len za dva body.
Doterajší rekord v zlom vstupe do nového ročníka držia hokejisti Liptovského Mikuláša, keď v minulosti prehrali prvých 19 stretnutí.
Prešov tak negatívnu sériu nevyrovnal, keďže "kliatbu" zlomil o jeden zápas skôr a prehral "len" v 18 prípadoch.
Ak by sa im to na ľade Trenčína nepodarilo, stali by sa smutnými rekordérmi, ak by padli aj v najbližšom meraní síl doma so Spišskou Novou Vsou.
Zdroj: SITA.sk - Z výhry sa radovali až na 19. pokus. Hokejisti Prešova otočili z 0:3 v Trenčíne a prvýkrát v sezóne okúsili chuť triumfu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V predohrávke 19. kola Tipsport ligy sa streli hokejisti Dukly Trenčín s trápiacimi sa hráčmi posledného Prešova, ktorý v doterajších 18 zápasoch sezóny neokúsil chuť víťazstva.
To sa však zmenilo na 19. pokus a po skvelej otočke na ľade "vojakov". Tí viedli do 37. minúty pohodlne 3:0, no ešte do konca druhej tretiny to bolo už len o jediný presný zásah.
V treťom dejstve vyrovnal iba 19-ročný Kristian Kriška a v predlžení rozhodol o prvom triumfe v novej sezóne skúsený 31-ročný Eduard Šimun.
Napriek triumfu je na poslednom mieste 12-člennej tabuľky Prešov s chudobnými deviatimi bodmi, na predposledný Zvolen stráca rovných desať bodov.
Trenčín ťahá trojzápasovú sériu prehier a je piaty so šesťbodovou stratou na lídra z Popradu. Oba tímy majú čas na regeneráciu, keďže najbližšie sa predstavia až v piatok 20. novembra.
Opačné emócie
"Na umiestnení v lige nezáleží. Ak nehráme pokorne, tak nemáme šancu. Absencie a zranenia nie sú ospravedlnenie. Ak sa v jednej chvíli rozhodneme prestať hrať, tak nikoho nezdoláme. Mali sme stopercentnú kontrolu, potom sme urobili pár chýb. Musíme si uvedomiť, aký je hokej náročný a že sa hrá 60 alebo 65 minút," kriticky sa vyjadril tréner "vojakov" Todd Woodcroft.
Jeho náprotivok Tommi Hämäläinen bol naopak šťastný a hrdý na svojich zverencov. "Z nášho pohľadu to bol dobrý duel. Boli sme prítomní počas celého stretnutia. Dostali sme pár lacných gólov, ale neľutovali sme sa, celý čas sme pracovali a prinieslo to výsledok," uviedol.
Zlepšil výkony
"Som veľmi šťastný, že chlapcom sa to konečne podarilo. Dúfam, že teraz nadobudneme sebavedomie a začneme hrať dobrý hokej," dodal Hämäläinen.
Víťazstvo Prešova tak prišlo až v 19. súboji v novom ročníku. Spolu s koncom základnej časti v minulej sezóne mimo baráže tak "koňare" prehrali až v 33 súbojoch bez prerušenia.
Nový kouč z Fínska Hämäläinen vystriedal pri kormidle Kanaďana Ryana Colvilla a postupne zlepšuje výkony svojho mužstva a konečne ho priviedol k triumfu, hoci len za dva body.
Nevyrovnali negatívny rekord
Doterajší rekord v zlom vstupe do nového ročníka držia hokejisti Liptovského Mikuláša, keď v minulosti prehrali prvých 19 stretnutí.
Prešov tak negatívnu sériu nevyrovnal, keďže "kliatbu" zlomil o jeden zápas skôr a prehral "len" v 18 prípadoch.
Ak by sa im to na ľade Trenčína nepodarilo, stali by sa smutnými rekordérmi, ak by padli aj v najbližšom meraní síl doma so Spišskou Novou Vsou.
Zdroj: SITA.sk - Z výhry sa radovali až na 19. pokus. Hokejisti Prešova otočili z 0:3 v Trenčíne a prvýkrát v sezóne okúsili chuť triumfu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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