Turnaj majsteriek spoznal svoje finalistky. O trofej si zahrajú v pikantnom súboji Ruska s Ukrajinkou – VIDEO
Vďaka formátu turnaja so skupinou fázou dostane Jelina Svitolinová šancu na odvetu za hladkú prehru s Mirrou Andrejevovou na tom istom podujatí. Víťazka French Open Mirra Andrejevová zdolala Jessicu ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Vďaka formátu turnaja so skupinou fázou dostane Jelina Svitolinová šancu na odvetu za hladkú prehru s Mirrou Andrejevovou na tom istom podujatí.
Víťazka French Open Mirra Andrejevová zdolala Jessicu Pegulovú 2:0 na sety a zabezpečila si tak účasť vo finále turnaja WTA Finals proti bývalej šampiónke Jeline Svitolinovej v kalifornskom Indian Wells.
Ukrajinka, ktorá triumfovala na Turnaji majsteriek v roku 2018 a o rok neskôr podľahla vo finále Ashleigh Bartyovej, pričom odvtedy na turnaji chýbala, tentoraz hladko zdolala víťazku Wimbledonu Lindu Noskovú bez straty setu. Získala tak šancu na ďalší triumf na tomto elitnom záverečnom podujatí sezóny.
"Je naozaj čarovné byť späť vo finále. Je pre mňa veľmi výnimočné, že mám túto príležitosť – ďalší súboj, ďalšia výzva," uviedla Svitolinová.
Tridsaťdvaročná tenistka, ktorá sa tento rok vrátila do prvej desiatky rebríčka (prvýkrát od narodenia dcéry Skai v roku 2022), bude čeliť vychádzajúcej hviezde, 19-ročnej Andrejevovej.
Ruská tínedžerka získala tento rok na Roland Garros svoj prvý grandslamový titul a vďaka víťazstvu nad Pegulovou má istý posun z tretieho na druhé miesto vo svetovom rebríčku.
Andrejevová zostáva pri svojom debute na WTA Finals vo dvojhre nezdolaná - v skupinovej fáze zvíťazila práve nad šiestou hráčkou sveta Svitolinovou, svetovou dvojkou Arinou Sobolenkovou a Dianou Šnajderovou.
Stala sa najmladšou finalistkou od roku 2004, keď sa do finále prebojovala vtedy 17-ročná Maria Šarapovová. Zároveň sa zaradila k Serene Williamsovej a Chris Evertovej ako jedna z mála hráčok, ktorým sa podarilo vyhrať prvé štyri zápasy na tomto turnaji bez straty setu.
"Myslím, že môžem byť na seba veľmi hrdá. Som veľmi spokojná s tým, ako hrám. Taktiež ma teší, ako zvládam tlak. Vedela som, že v tomto dueli ide o veľa," povedala Andrejevová.
Pre Pegulovú to bol súboj nevyužitých príležitostí. Piata hráčka sveta nedokázala v ani jednom z dejstiev nadviazať na skoré brejky, ktoré získala.
Svitolinová uviedla, že proti Noskovej robila "takmer všetko" správne. Česká tenistka sa pod tlakom zosypala a dopustila sa 11 dvojchýb, zatiaľ čo Ukrajinka dokráčala k víťazstvu za krátkych 65 minút.
Nosková je v rebríčku WTA v počte es druhá, hneď za Jelenou Rybakinovou, no v tomto stretnutí zaznamenala len dve – to posledné pri odvracaní mečbalu v predposlednom geme.
Češka síce túto hru získala, no išlo len o krátke oddialenie konca. V nasledujúcej hre premenila Svitolinová svoj tretí mečbal, keď forhend súperky skončil mimo kurtu.
"Myslím, že som hrala naozaj super – dobre som podávala a darilo sa mi aj na returne. Dokázala som hrať agresívne a nachádzať správne uhly," pokračovala Ukrajinka.
Vďaka formátu turnaja so skupinou fázou dostane Svitolinová, čo je v tenise zriedkavé, šancu na odvetu za hladkú prehru s Andrejevovou na tom istom podujatí.
"Je vo forme, ale mám pocit, že od nášho zápasu som našla svoju hru. S trénermi si všetko rozoberieme a pokúsime sa nájsť kľúč k úspechu," dodala Ukrajinka.
Zdroj: SITA.sk - Turnaj majsteriek spoznal svoje finalistky. O trofej si zahrajú v pikantnom súboji Ruska s Ukrajinkou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Víťazka French Open Mirra Andrejevová zdolala Jessicu Pegulovú 2:0 na sety a zabezpečila si tak účasť vo finále turnaja WTA Finals proti bývalej šampiónke Jeline Svitolinovej v kalifornskom Indian Wells.
Ukrajinka, ktorá triumfovala na Turnaji majsteriek v roku 2018 a o rok neskôr podľahla vo finále Ashleigh Bartyovej, pričom odvtedy na turnaji chýbala, tentoraz hladko zdolala víťazku Wimbledonu Lindu Noskovú bez straty setu. Získala tak šancu na ďalší triumf na tomto elitnom záverečnom podujatí sezóny.
"Je naozaj čarovné byť späť vo finále. Je pre mňa veľmi výnimočné, že mám túto príležitosť – ďalší súboj, ďalšia výzva," uviedla Svitolinová.
Nezdolaná bez straty setu
Tridsaťdvaročná tenistka, ktorá sa tento rok vrátila do prvej desiatky rebríčka (prvýkrát od narodenia dcéry Skai v roku 2022), bude čeliť vychádzajúcej hviezde, 19-ročnej Andrejevovej.
Ruská tínedžerka získala tento rok na Roland Garros svoj prvý grandslamový titul a vďaka víťazstvu nad Pegulovou má istý posun z tretieho na druhé miesto vo svetovom rebríčku.
Andrejevová zostáva pri svojom debute na WTA Finals vo dvojhre nezdolaná - v skupinovej fáze zvíťazila práve nad šiestou hráčkou sveta Svitolinovou, svetovou dvojkou Arinou Sobolenkovou a Dianou Šnajderovou.
Píše históriu
Stala sa najmladšou finalistkou od roku 2004, keď sa do finále prebojovala vtedy 17-ročná Maria Šarapovová. Zároveň sa zaradila k Serene Williamsovej a Chris Evertovej ako jedna z mála hráčok, ktorým sa podarilo vyhrať prvé štyri zápasy na tomto turnaji bez straty setu.
"Myslím, že môžem byť na seba veľmi hrdá. Som veľmi spokojná s tým, ako hrám. Taktiež ma teší, ako zvládam tlak. Vedela som, že v tomto dueli ide o veľa," povedala Andrejevová.
Pre Pegulovú to bol súboj nevyužitých príležitostí. Piata hráčka sveta nedokázala v ani jednom z dejstiev nadviazať na skoré brejky, ktoré získala.
Koniec oddialila esom
Svitolinová uviedla, že proti Noskovej robila "takmer všetko" správne. Česká tenistka sa pod tlakom zosypala a dopustila sa 11 dvojchýb, zatiaľ čo Ukrajinka dokráčala k víťazstvu za krátkych 65 minút.
Nosková je v rebríčku WTA v počte es druhá, hneď za Jelenou Rybakinovou, no v tomto stretnutí zaznamenala len dve – to posledné pri odvracaní mečbalu v predposlednom geme.
Češka síce túto hru získala, no išlo len o krátke oddialenie konca. V nasledujúcej hre premenila Svitolinová svoj tretí mečbal, keď forhend súperky skončil mimo kurtu.
Pikantná odveta
"Myslím, že som hrala naozaj super – dobre som podávala a darilo sa mi aj na returne. Dokázala som hrať agresívne a nachádzať správne uhly," pokračovala Ukrajinka.
Vďaka formátu turnaja so skupinou fázou dostane Svitolinová, čo je v tenise zriedkavé, šancu na odvetu za hladkú prehru s Andrejevovou na tom istom podujatí.
"Je vo forme, ale mám pocit, že od nášho zápasu som našla svoju hru. S trénermi si všetko rozoberieme a pokúsime sa nájsť kľúč k úspechu," dodala Ukrajinka.
Zdroj: SITA.sk - Turnaj majsteriek spoznal svoje finalistky. O trofej si zahrajú v pikantnom súboji Ruska s Ukrajinkou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Divadlo Jána Palárika zdobia nové kamenné tabule, jedna z nich pripomína osobnosť Palárika – VIDEO
- Bodová žatva Slovákov v NHL na výhry nestačila. Z triumfu sa tešili len Pospíšil a Nemec, Slafkovský s Dvorským asistovali – VIDEO
- Mamy s kočíkmi vyrážajú spoločne behať. Nový klub v Bratislave si rýchlo získal popularitu
- Fico odložil snem Smeru-SD na jar 2027. Strana ním chce odštartovať volebnú kampaň – VIDEO
- Z výhry sa radovali až na 19. pokus. Hokejisti Prešova otočili z 0:3 v Trenčíne a prvýkrát v sezóne okúsili chuť triumfu – VIDEO