Mamy s kočíkmi vyrážajú spoločne behať. Nový klub v Bratislave si rýchlo získal popularitu
Nejde o výkon, ale o komunitu. Bežecký klub v Bratislave spája mamy s deťmi aj bez nich. V Bratislave od septembra funguje komunitný bežecký klub pre mamy Mama Run Club Bratislava. Ako uviedla ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Nejde o výkon, ale o komunitu. Bežecký klub v Bratislave spája mamy s deťmi aj bez nich.
V Bratislave od septembra funguje komunitný bežecký klub pre mamy Mama Run Club Bratislava. Ako uviedla zakladateľka klubu Michaela Mesároš, behy sú bezplatné a konajú sa raz týždenne. "Mamy bežia spolu aj s kočíkmi a po behu sa stretnú na káve," priblížila. Klub dnes združuje 120 členiek a jeho účet na sociálnej sieti Instagram sleduje vyše 630 ľudí.
Zakladateľka klubu takúto komunitu v meste hľadala a sama ju nenašla. Prvý, pilotný beh sa konal 23. septembra. "Na pilotný beh prišlo sedem mám, na druhý ich prišlo 15 s 18 deťmi. Za jeden deň po prvom oznámení klub dostal 200 správ," konštatuje Mesároš. Pre veľký záujem klub rozdelil behy na dva formáty. Mama Run je pre ženy, ktoré bežia celý čas v tempe okolo 6:15 min/km. Mama Run & Walk je pre začiatočníčky, strieda sa v ňom beh a rýchla chôdza.
"V klube behajú ženy s odbehnutými polmaratónmi, triatlonistky, cyklistky aj mamy, ktoré sa k behu po pôrode vracajú alebo s ním začínajú," poznamenala zakladateľka. „Záleží mi na kvalite a na dobrom pocite žien z udalosti, nie na kvantite. Aj keby sa nás na jednom behu stretlo tridsať, komorný komunitný duch by sa stratil,“ uzavrela Mesároš. Klub nemá členské poplatky ani štartovné.
Zdroj: SITA.sk - Mamy s kočíkmi vyrážajú spoločne behať. Nový klub v Bratislave si rýchlo získal popularitu © SITA Všetky práva vyhradené.
V Bratislave od septembra funguje komunitný bežecký klub pre mamy Mama Run Club Bratislava. Ako uviedla zakladateľka klubu Michaela Mesároš, behy sú bezplatné a konajú sa raz týždenne. "Mamy bežia spolu aj s kočíkmi a po behu sa stretnú na káve," priblížila. Klub dnes združuje 120 členiek a jeho účet na sociálnej sieti Instagram sleduje vyše 630 ľudí.
Zakladateľka klubu takúto komunitu v meste hľadala a sama ju nenašla. Prvý, pilotný beh sa konal 23. septembra. "Na pilotný beh prišlo sedem mám, na druhý ich prišlo 15 s 18 deťmi. Za jeden deň po prvom oznámení klub dostal 200 správ," konštatuje Mesároš. Pre veľký záujem klub rozdelil behy na dva formáty. Mama Run je pre ženy, ktoré bežia celý čas v tempe okolo 6:15 min/km. Mama Run & Walk je pre začiatočníčky, strieda sa v ňom beh a rýchla chôdza.
"V klube behajú ženy s odbehnutými polmaratónmi, triatlonistky, cyklistky aj mamy, ktoré sa k behu po pôrode vracajú alebo s ním začínajú," poznamenala zakladateľka. „Záleží mi na kvalite a na dobrom pocite žien z udalosti, nie na kvantite. Aj keby sa nás na jednom behu stretlo tridsať, komorný komunitný duch by sa stratil,“ uzavrela Mesároš. Klub nemá členské poplatky ani štartovné.
Zdroj: SITA.sk - Mamy s kočíkmi vyrážajú spoločne behať. Nový klub v Bratislave si rýchlo získal popularitu © SITA Všetky práva vyhradené.
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