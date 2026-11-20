Ficova vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministra zahraničia Blanára, považuje ho za neopodstatnený
Dôvodom na odvolanie Juraja Blanára je podľa navrhovateľov aj to, že z ministerstva zahraničia od jeho nástupu museli odísť desiatky skúsených diplomatov a expertov. Vládny kabinet nesúhlasí s ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Dôvodom na odvolanie Juraja Blanára je podľa navrhovateľov aj to, že z ministerstva zahraničia od jeho nástupu museli odísť desiatky skúsených diplomatov a expertov.
Vládny kabinet nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na odvolanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Vyplýva to z uznesenia Vlády SR, ktoré prijala na piatkovom rokovaní. Konalo sa formou per rollam.
Návrh na vyslovenie nedôvery Blanárovi bol predložený predsedovi Národnej rady (NR) SR 17. novembra 2026 skupinou poslancov parlamentu, prerokovaný má byť na 65. schôdzi NR SR. Vláda sa na rokovaní uzniesla, že s návrhom poslancov na Blanárovo odvolanie nesúhlasí. Poverila tiež predsedu vlády, aby oznámil stanovisko vlády predsedovi parlamentu, a aby ho tiež odôvodnil v NR SR.
Predkladatelia návrhu na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie tvrdia, že za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej aj morálnej paralýzy. Zo Slovenska podľa nich spravil krajinu, ktorú obchádzajú partneri v EÚ aj NATO. Vytýkajú mu jeho rokovania v Moskve, kritizujú, že minister o výsledkoch svojich rokovaní s Rusmi dodnes mlčí.
Pripomenuli napríklad aj jeho vyjadrenia, podľa ktorých by bolo treba Rusku odpustiť tak, ako Európa odpustila nacistickému Nemecku. Návrh na odvolávanie odôvodnili aj tým, že Blanár jedno hovorí doma a druhé v Bruseli, upozorňujú aj na izoláciu Slovenska. Dôvod na jeho odvolanie vidia aj v tom, že z ministerstva od Blanárovho nástupu museli odísť desiatky skúsených diplomatov a expertov. Minister je súčasne podľa predkladateľov návrhu pasívny na úrovni Rady EÚ pre zahraničné veci. Podľa ich tvrdenia vynechal polovicu tohtoročných rokovaní a za posledný rok nebol ani na jednom formálnom zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí v Bruseli, rovnako tvrdia, že minister sa vyhýba aj rokovaniam parlamentného výboru pre európske záležitosti.
V materiáli, ktorý v piatok vláda schválila sa uvádza, že vládny kabinet považuje návrh na odvolávanie ministra Blanára za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach.
„Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár postupuje pri výkone svojej funkcie podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2023 – 2027, časti „Zahraničná a európska politika; Návrat suverenity do slovenskej zahraničnej politiky a ochrana slovenských záujmov“. V tomto kontexte dôsledne presadzuje vo svojej pôsobnosti, ako aj v mene vlády Slovenskej republiky suverénnu a aktívnu zahraničnú politiku a chráni slovenské národno štátne záujmy, reagujúc tak na výzvy spojené s globálnou nestabilitou a novými hrozbami súvisiacimi najmä s vojenskými konfliktmi, osobitne s konfliktom v našom bezprostrednom susedstve,” uvádza sa v materiáli.
Vláda tiež následne konfrontovala „subjektívne hodnotenia predkladateľov návrhu”, ktorými hodnotili ministrovo pôsobenie, s prioritami v oblasti zahraničnej a európskej politiky definovanými v programovom vyhlásení vlády. Na margo kontaktov s Ruskou federáciou poukázala na programovú zásadu zahraničnej politiky, podľa ktorej SR mieni suverénne, v kontexte členstva v EÚ a NATO, pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany.
„Keďže spúšťačom predloženého návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bolo najmä 22. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v Moskve dňa 26. októbra 2026, je potrebné zdôrazniť jeho účel. Zasadnutie sa konalo v súlade s článkom 5 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. februára 2005, ako aj so závermi z 21. zasadnutia komisie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11. – 12. novembra 2021 v Bratislave,” píše sa v materiáli.
Pripomenul tiež, čomu konkrétne sa toto stretnutie venovalo. Vláda SR zároveň odmieta budovanie novej železnej opony medzi EÚ a Ruskom, a považuje za dôležité udržiavať otvorený kontakt. „Vláda Slovenskej republiky má záujem o konštruktívne a pragmatické vzťahy s Ruskou federáciou a hospodársku spoluprácu chce naďalej rozvíjať v tých sektoroch, na ktoré sa nevzťahujú európske sankcie,” píše v materiáli. Vládny kabinet tiež odmietol tvrdenia opozičných poslancov o tom, že by Blanár o záveroch svojich rokovaní neinformoval.
„Ďalší dôvod predloženého návrhu sa týka zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Od vzniku SR je sieť zastupiteľských úradov kontinuálne budovaná ako jeden z nástrojov na výkon zahraničnej politiky a dosahovanie jej zahranično-politických cieľov. Určujúcou zásadou budovania siete zastupiteľských úradov je rešpektovanie prioritných záujmov Slovenska a v tomto kontexte sú prioritné krajiny významné z politických a bezpečnostných hľadísk a perspektívni ekonomickí partneri. MZVaEZ SR prehodnotilo rozmiestnenie siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí a vychádzalo zo všeobecných kritérií na posudzovanie opodstatnenosti ich existencie, ktorými sú politické a bezpečnostné záujmy SR v konkrétnej krajine, z pohľadu bilaterálnych vzťahov a multilaterálnych záujmov, ako aj z hľadiska ekonomických záujmov a kultúrnych záujmov, poskytovania konzulárnej asistencie a zabezpečovania spolupráce s krajanskou komunitou,” uvádza vládny materiál.
Poukazuje tiež na časť programového vyhlásenia vlády, podľa ktorého vláda za svoje kľúčové priority považuje ekonomickú diplomaciu, a ktorá zdôrazňuje potrebu efektívnejšieho a dynamickejšieho využitia sieť zastupiteľských úradov.
Vláda zareagovala aj na tvrdenia opozície, podľa ktorých mal Blanár vynechať polovicu zasadnutí Rady ministrov pre zahraničné veci. „Je potrebné uviesť, že v roku 2026 sa doposiaľ konalo osem zasadnutí rád ministrov a dve neformálne rokovania. Minister Juraj Blanár sa zúčastnil na šiestich z nich a na štyroch ho zastupoval štátny tajomník tak, ako to robia aj iní ministri a iné ministerky z EÚ a rovnako ako to robil I. Korčok počas výkonu funkcie ministra,” píše sa vo vládnom materiáli.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministra zahraničia Blanára, považuje ho za neopodstatnený © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládny kabinet nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na odvolanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). Vyplýva to z uznesenia Vlády SR, ktoré prijala na piatkovom rokovaní. Konalo sa formou per rollam.
Návrh na vyslovenie nedôvery Blanárovi bol predložený predsedovi Národnej rady (NR) SR 17. novembra 2026 skupinou poslancov parlamentu, prerokovaný má byť na 65. schôdzi NR SR. Vláda sa na rokovaní uzniesla, že s návrhom poslancov na Blanárovo odvolanie nesúhlasí. Poverila tiež predsedu vlády, aby oznámil stanovisko vlády predsedovi parlamentu, a aby ho tiež odôvodnil v NR SR.
Slovensko obchádzajú v EÚ aj NATO
Predkladatelia návrhu na odvolanie šéfa slovenskej diplomacie tvrdia, že za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej aj morálnej paralýzy. Zo Slovenska podľa nich spravil krajinu, ktorú obchádzajú partneri v EÚ aj NATO. Vytýkajú mu jeho rokovania v Moskve, kritizujú, že minister o výsledkoch svojich rokovaní s Rusmi dodnes mlčí.
Pripomenuli napríklad aj jeho vyjadrenia, podľa ktorých by bolo treba Rusku odpustiť tak, ako Európa odpustila nacistickému Nemecku. Návrh na odvolávanie odôvodnili aj tým, že Blanár jedno hovorí doma a druhé v Bruseli, upozorňujú aj na izoláciu Slovenska. Dôvod na jeho odvolanie vidia aj v tom, že z ministerstva od Blanárovho nástupu museli odísť desiatky skúsených diplomatov a expertov. Minister je súčasne podľa predkladateľov návrhu pasívny na úrovni Rady EÚ pre zahraničné veci. Podľa ich tvrdenia vynechal polovicu tohtoročných rokovaní a za posledný rok nebol ani na jednom formálnom zasadnutí Rady ministrov zahraničných vecí v Bruseli, rovnako tvrdia, že minister sa vyhýba aj rokovaniam parlamentného výboru pre európske záležitosti.
V materiáli, ktorý v piatok vláda schválila sa uvádza, že vládny kabinet považuje návrh na odvolávanie ministra Blanára za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach.
„Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár postupuje pri výkone svojej funkcie podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2023 – 2027, časti „Zahraničná a európska politika; Návrat suverenity do slovenskej zahraničnej politiky a ochrana slovenských záujmov“. V tomto kontexte dôsledne presadzuje vo svojej pôsobnosti, ako aj v mene vlády Slovenskej republiky suverénnu a aktívnu zahraničnú politiku a chráni slovenské národno štátne záujmy, reagujúc tak na výzvy spojené s globálnou nestabilitou a novými hrozbami súvisiacimi najmä s vojenskými konfliktmi, osobitne s konfliktom v našom bezprostrednom susedstve,” uvádza sa v materiáli.
Subjektívne hodnotenia predkladateľov
Vláda tiež následne konfrontovala „subjektívne hodnotenia predkladateľov návrhu”, ktorými hodnotili ministrovo pôsobenie, s prioritami v oblasti zahraničnej a európskej politiky definovanými v programovom vyhlásení vlády. Na margo kontaktov s Ruskou federáciou poukázala na programovú zásadu zahraničnej politiky, podľa ktorej SR mieni suverénne, v kontexte členstva v EÚ a NATO, pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany.
„Keďže spúšťačom predloženého návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bolo najmä 22. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v Moskve dňa 26. októbra 2026, je potrebné zdôrazniť jeho účel. Zasadnutie sa konalo v súlade s článkom 5 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. februára 2005, ako aj so závermi z 21. zasadnutia komisie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11. – 12. novembra 2021 v Bratislave,” píše sa v materiáli.
Pripomenul tiež, čomu konkrétne sa toto stretnutie venovalo. Vláda SR zároveň odmieta budovanie novej železnej opony medzi EÚ a Ruskom, a považuje za dôležité udržiavať otvorený kontakt. „Vláda Slovenskej republiky má záujem o konštruktívne a pragmatické vzťahy s Ruskou federáciou a hospodársku spoluprácu chce naďalej rozvíjať v tých sektoroch, na ktoré sa nevzťahujú európske sankcie,” píše v materiáli. Vládny kabinet tiež odmietol tvrdenia opozičných poslancov o tom, že by Blanár o záveroch svojich rokovaní neinformoval.
Zastupiteľské úrady SR v zahraničí
„Ďalší dôvod predloženého návrhu sa týka zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Od vzniku SR je sieť zastupiteľských úradov kontinuálne budovaná ako jeden z nástrojov na výkon zahraničnej politiky a dosahovanie jej zahranično-politických cieľov. Určujúcou zásadou budovania siete zastupiteľských úradov je rešpektovanie prioritných záujmov Slovenska a v tomto kontexte sú prioritné krajiny významné z politických a bezpečnostných hľadísk a perspektívni ekonomickí partneri. MZVaEZ SR prehodnotilo rozmiestnenie siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí a vychádzalo zo všeobecných kritérií na posudzovanie opodstatnenosti ich existencie, ktorými sú politické a bezpečnostné záujmy SR v konkrétnej krajine, z pohľadu bilaterálnych vzťahov a multilaterálnych záujmov, ako aj z hľadiska ekonomických záujmov a kultúrnych záujmov, poskytovania konzulárnej asistencie a zabezpečovania spolupráce s krajanskou komunitou,” uvádza vládny materiál.
Poukazuje tiež na časť programového vyhlásenia vlády, podľa ktorého vláda za svoje kľúčové priority považuje ekonomickú diplomaciu, a ktorá zdôrazňuje potrebu efektívnejšieho a dynamickejšieho využitia sieť zastupiteľských úradov.
Vláda zareagovala aj na tvrdenia opozície, podľa ktorých mal Blanár vynechať polovicu zasadnutí Rady ministrov pre zahraničné veci. „Je potrebné uviesť, že v roku 2026 sa doposiaľ konalo osem zasadnutí rád ministrov a dve neformálne rokovania. Minister Juraj Blanár sa zúčastnil na šiestich z nich a na štyroch ho zastupoval štátny tajomník tak, ako to robia aj iní ministri a iné ministerky z EÚ a rovnako ako to robil I. Korčok počas výkonu funkcie ministra,” píše sa vo vládnom materiáli.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda nesúhlasí s návrhom na odvolanie ministra zahraničia Blanára, považuje ho za neopodstatnený © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Vlhová prerušuje účinkovanie vo Svetovom pohári. Vynechá Gurgl aj preteky v zámorí, koleno ju nelimituje
- Najvyšší súd trvá na správnosti rozhodnutia dovolacieho senátu v prípade Dušana Kováčika
- Márquez môže vyrovnať rekord v počte titulov majstra sveta v MotoGP. Pokúsi sa o to už tento víkend
- Európski lídri sú pripravení rokovať v Moskve, podmienkou je plnohodnotná účasť
- Lidl otvoril novú predajňu v Sládkovičove