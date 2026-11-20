Ombudsman žiada prísnejšie pravidlá pre policajný prístup k údajom od operátorov, upozorňuje na riziko zásahov do súkromia
Róbert Dobrovodský navrhuje obmedziť prístup na najzávažnejšie trestné činy, zaviesť jasné časové limity a posilniť kontrolu súdov. Verejný ochranca ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Róbert Dobrovodský navrhuje obmedziť prístup na najzávažnejšie trestné činy, zaviesť jasné časové limity a posilniť kontrolu súdov.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský žiada, aby zákon presne určoval, kedy a na ako dlho môže polícia získať priamy prístup k údajom od operátorov. Obrátil sa listom na poslancov parlamentu. Žiada ich, aby v návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorým sa mení aj zákon o elektronických komunikáciách, posilnili ochranu súkromia. Ako priblížil, podľa návrhu môže polícia získať údaje nielen jednorazovo, ale mohla by nepretržite na diaľku priamo zo systémov operátorov získavať údaje, z ktorých sa dá zistiť, kde človek bol a s kým bol v kontakte. Dobrovodský podotkol, že rozumie potrebe zabezpečiť účinné nástroje na odhaľovanie trestnej činnosti, no rozsah oprávnení štátu musí podľa neho zodpovedať sledovanému účelu. Zároveň tu podľa neho musia existovať účinné záruky proti neprimeraným zásahom.
Verejný ochranca práv upozorňuje, že návrh zákona umožňuje polícii priamy prístup k údajom o komunikujúcich osobách či k prevádzkovým a lokalizačným údajom pri širokom okruhu trestných činov. Zahrnuté sú aj úmyselné trestné činy s hornou hranicou trestu odňatia slobody najmenej tri roky. Verejný ochranca práv navrhuje vyhradiť tento postup pre najzávažnejšiu trestnú činnosť a prípady, v ktorých je skutočne nevyhnutný. Súčasne žiada aj aktualizovanie odkazu na Trestný poriadok pre jednoznačnosť toho, pri ktorých trestných činoch môžu policajti toto oprávnenie využiť.
Ombudsman ďalej priblížil, že ak vec neznesie odklad a nemožno získať vopred súhlas súdu, tak návrh za súčasných podmienok umožňuje získať údaje aj bez prechádzajúceho súhlasu. Využitie takéhoto postupu pritom musí do jednej hodiny oznámiť zákonnému sudcovi a bezodkladne mu predložiť žiadosť o dodatočný písomný súhlas. Dobrovodský žiada, aby zákon výslovne stanovil hodinovú lehotu aj na predloženie odôvodnenej žiadosti sudcovi.
Táto lehota má pritom plynúť od doručenia žiadosti operátorovi alebo od začatia priameho zisťovania údajov. Od rovnakého okamihu už plynie aj lehota 24 hodín na udelenie dodatočného súhlasu. Každé oneskorenie pri predložené žiadosti tak skracuje čas, ktorý má súd na jej posúdenie. Zákon je podľa ombudsmana preto potrebné zmeniť tak, aby pri zásahu bez prechádzajúceho súhlasu získal sudca čo najskôr podklady na posúdenie jeho zákonnosti, primeranosti a nevyhnutnosti.
Dobrovodský ďalej spresnil, že podľa návrhu by súd mohol prístup predĺžiť zakaždým najviac o šesť mesiacov. Ak ide však o prvý súhlas, takáto horná hranica v návrhu chýba. Ombudsman preto navrhuje, aby súd povolil priamy prístup len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov od udelenia súhlasu. Rovnako by to platilo aj pri dodatočnom súhlase.
„Ak by polícia potrebovala prístup dlhšie, súd by na základe novej žiadosti preskúmal, či dôvody zásahu stále trvajú,“ dodal verejný ochranca práv, ktorý žiada poslancov, aby pri prerokovaní návrhu zapracovali do zákona aj tieto záruky. Dobrovodský je totiž presvedčený, že presné vymedzenie dôvodov prístupu, včasná súdna kontrola a časové limity prispejú k ochrane súkromia a osobných údajov.
Zdroj: SITA.sk - Ombudsman žiada prísnejšie pravidlá pre policajný prístup k údajom od operátorov, upozorňuje na riziko zásahov do súkromia © SITA Všetky práva vyhradené.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský žiada, aby zákon presne určoval, kedy a na ako dlho môže polícia získať priamy prístup k údajom od operátorov. Obrátil sa listom na poslancov parlamentu. Žiada ich, aby v návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorým sa mení aj zákon o elektronických komunikáciách, posilnili ochranu súkromia. Ako priblížil, podľa návrhu môže polícia získať údaje nielen jednorazovo, ale mohla by nepretržite na diaľku priamo zo systémov operátorov získavať údaje, z ktorých sa dá zistiť, kde človek bol a s kým bol v kontakte. Dobrovodský podotkol, že rozumie potrebe zabezpečiť účinné nástroje na odhaľovanie trestnej činnosti, no rozsah oprávnení štátu musí podľa neho zodpovedať sledovanému účelu. Zároveň tu podľa neho musia existovať účinné záruky proti neprimeraným zásahom.
Priamy prístup k údajom
Verejný ochranca práv upozorňuje, že návrh zákona umožňuje polícii priamy prístup k údajom o komunikujúcich osobách či k prevádzkovým a lokalizačným údajom pri širokom okruhu trestných činov. Zahrnuté sú aj úmyselné trestné činy s hornou hranicou trestu odňatia slobody najmenej tri roky. Verejný ochranca práv navrhuje vyhradiť tento postup pre najzávažnejšiu trestnú činnosť a prípady, v ktorých je skutočne nevyhnutný. Súčasne žiada aj aktualizovanie odkazu na Trestný poriadok pre jednoznačnosť toho, pri ktorých trestných činoch môžu policajti toto oprávnenie využiť.
Ombudsman ďalej priblížil, že ak vec neznesie odklad a nemožno získať vopred súhlas súdu, tak návrh za súčasných podmienok umožňuje získať údaje aj bez prechádzajúceho súhlasu. Využitie takéhoto postupu pritom musí do jednej hodiny oznámiť zákonnému sudcovi a bezodkladne mu predložiť žiadosť o dodatočný písomný súhlas. Dobrovodský žiada, aby zákon výslovne stanovil hodinovú lehotu aj na predloženie odôvodnenej žiadosti sudcovi.
Lehota oznámenia
Táto lehota má pritom plynúť od doručenia žiadosti operátorovi alebo od začatia priameho zisťovania údajov. Od rovnakého okamihu už plynie aj lehota 24 hodín na udelenie dodatočného súhlasu. Každé oneskorenie pri predložené žiadosti tak skracuje čas, ktorý má súd na jej posúdenie. Zákon je podľa ombudsmana preto potrebné zmeniť tak, aby pri zásahu bez prechádzajúceho súhlasu získal sudca čo najskôr podklady na posúdenie jeho zákonnosti, primeranosti a nevyhnutnosti.
Dobrovodský ďalej spresnil, že podľa návrhu by súd mohol prístup predĺžiť zakaždým najviac o šesť mesiacov. Ak ide však o prvý súhlas, takáto horná hranica v návrhu chýba. Ombudsman preto navrhuje, aby súd povolil priamy prístup len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov od udelenia súhlasu. Rovnako by to platilo aj pri dodatočnom súhlase.
„Ak by polícia potrebovala prístup dlhšie, súd by na základe novej žiadosti preskúmal, či dôvody zásahu stále trvajú,“ dodal verejný ochranca práv, ktorý žiada poslancov, aby pri prerokovaní návrhu zapracovali do zákona aj tieto záruky. Dobrovodský je totiž presvedčený, že presné vymedzenie dôvodov prístupu, včasná súdna kontrola a časové limity prispejú k ochrane súkromia a osobných údajov.
Zdroj: SITA.sk - Ombudsman žiada prísnejšie pravidlá pre policajný prístup k údajom od operátorov, upozorňuje na riziko zásahov do súkromia © SITA Všetky práva vyhradené.
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