Ruská rozviedka plánovala vraždu ukrajinského rapera, jej zámery odhalila dánska tajná služba
Útok počas koncertu neďaleko Kodane mali vykonať členovia miestneho zločineckého gangu. Polícia zadržala dvoch podozrivých. Dánska spravodajská služba PET v piatok ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Útok počas koncertu neďaleko Kodane mali vykonať členovia miestneho zločineckého gangu. Polícia zadržala dvoch podozrivých.
„Podľa nášho hodnotenia tento prípad ukazuje, že ruské spravodajské služby sa pokúsili uskutočniť cielenú vraždu na dánskom území,“ vyhlásil na tlačovej konferencii riaditeľ PET Rasmus Kieffer-Kristensen.
Terčom plánovaného útoku bol ukrajinsko-americký raper Kyivstoner, ktorý mal 25. septembra vystúpiť v Charlottenlunde severne od Kodane.
Polícia však krátko pred koncertom zadržala dvoch Dánov, v ktorých automobile našla zbrane. Vystúpenie následne zrušili.
Podozriví majú podľa dánskych médií väzby na zakázaný pouličný gang Loyal to Familia. Obaja obvinenia odmietajú. Súd v piatok rozhodol o ich ďalšom ponechaní vo väzbe.
Dánske bezpečnostné orgány už predtým varovali, že Rusko využíva miestnych kriminálnikov na uskutočňovanie sabotáží a ďalších nepriateľských operácií.
PET v septembri upozornila na prípravy ruských sabotáží proti dánskym spoločnostiam podporujúcim Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Ruská rozviedka plánovala vraždu ukrajinského rapera, jej zámery odhalila dánska tajná služba © SITA Všetky práva vyhradené.
Dánska spravodajská služba PET v piatok oznámila, že ruské tajné služby pravdepodobne pripravovali vraždu ukrajinského rapera počas jeho koncertu neďaleko Kodane. Na vykonanie atentátu mali využiť členov miestnej zločineckej skupiny.
Rusi v Dánsku
„Podľa nášho hodnotenia tento prípad ukazuje, že ruské spravodajské služby sa pokúsili uskutočniť cielenú vraždu na dánskom území,“ vyhlásil na tlačovej konferencii riaditeľ PET Rasmus Kieffer-Kristensen.
Terčom plánovaného útoku bol ukrajinsko-americký raper Kyivstoner, ktorý mal 25. septembra vystúpiť v Charlottenlunde severne od Kodane.
Miestni zločinci
Polícia však krátko pred koncertom zadržala dvoch Dánov, v ktorých automobile našla zbrane. Vystúpenie následne zrušili.
Podozriví majú podľa dánskych médií väzby na zakázaný pouličný gang Loyal to Familia. Obaja obvinenia odmietajú. Súd v piatok rozhodol o ich ďalšom ponechaní vo väzbe.
Dánske bezpečnostné orgány už predtým varovali, že Rusko využíva miestnych kriminálnikov na uskutočňovanie sabotáží a ďalších nepriateľských operácií.
PET v septembri upozornila na prípravy ruských sabotáží proti dánskym spoločnostiam podporujúcim Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Ruská rozviedka plánovala vraždu ukrajinského rapera, jej zámery odhalila dánska tajná služba © SITA Všetky práva vyhradené.
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