Vlhová prerušuje účinkovanie vo Svetovom pohári. Vynechá Gurgl aj preteky v zámorí, koleno ju nelimituje
Po vyhodnotení svojho vystúpenia vo fínskom Levi a následných tréningov sa so svojím tímom rozhodla uprednostniť kondičnú a technickú prípravu pred ďalšími súťažnými štartmi. Slovenská ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Po vyhodnotení svojho vystúpenia vo fínskom Levi a následných tréningov sa so svojím tímom rozhodla uprednostniť kondičnú a technickú prípravu pred ďalšími súťažnými štartmi.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa rozhodla dočasne prerušiť svoje účinkovanie vo Svetovom pohári v sezóne 2026/2027. Po vyhodnotení svojho vystúpenia vo fínskom Levi a následných tréningov sa so svojím tímom rozhodla uprednostniť kondičnú a technickú prípravu pred ďalšími súťažnými štartmi. Vynechá sobotňajšie preteky v rakúskom Gurgli aj následné podujatia v americkom Killingtone a kanadskom Mont Tremblante.
„Na základe analýz môjho pretekového vystúpenia v Levi, následných tréningovych dní a aktuálnych kondičných schopností nevyhnutných pre ďalší rozvoj mojej lyžiarskej výkonnosti a ochrany zdravia sme sa s mojim tímom rozhodli obmedziť pretekový program a ďalej pokračovať v tréningu so zameraním na budovanie svalovej hmoty, rozvoj silových schopností a techniku lyžovania v mojich obidvoch hlavných disciplínach,“ uviedla Vlhová v piatok na sociálnej sieti Facebook.
Tridsaťjedenročná olympijská víťazka zároveň ubezpečila fanúšikov, že dôvodom prestávky nie sú obnovené problémy s operovaným kolenom. „Zdravotne som v poriadku a s kolenom nemám žiadny limitujúci problém, potrebujem však zásadne zlepšiť svoje silové parametre, ktoré po ťažkých takmer troch rokoch obnovujem z hlbokého mínusu,“ vysvetlila slovenská reprezentantka.
Vlhová zatiaľ neuviedla presný termín návratu na súťažné svahy. Prestávku chce využiť na posilnenie organizmu a zlepšenie lyžiarskej techniky. „Budem naďalej tvrdo pracovať a verím že sa opäť čoskoro uvidíme,“ odkázala fanúšikom.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová prerušuje účinkovanie vo Svetovom pohári. Vynechá Gurgl aj preteky v zámorí, koleno ju nelimituje © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa rozhodla dočasne prerušiť svoje účinkovanie vo Svetovom pohári v sezóne 2026/2027. Po vyhodnotení svojho vystúpenia vo fínskom Levi a následných tréningov sa so svojím tímom rozhodla uprednostniť kondičnú a technickú prípravu pred ďalšími súťažnými štartmi. Vynechá sobotňajšie preteky v rakúskom Gurgli aj následné podujatia v americkom Killingtone a kanadskom Mont Tremblante.
„Na základe analýz môjho pretekového vystúpenia v Levi, následných tréningovych dní a aktuálnych kondičných schopností nevyhnutných pre ďalší rozvoj mojej lyžiarskej výkonnosti a ochrany zdravia sme sa s mojim tímom rozhodli obmedziť pretekový program a ďalej pokračovať v tréningu so zameraním na budovanie svalovej hmoty, rozvoj silových schopností a techniku lyžovania v mojich obidvoch hlavných disciplínach,“ uviedla Vlhová v piatok na sociálnej sieti Facebook.
Tridsaťjedenročná olympijská víťazka zároveň ubezpečila fanúšikov, že dôvodom prestávky nie sú obnovené problémy s operovaným kolenom. „Zdravotne som v poriadku a s kolenom nemám žiadny limitujúci problém, potrebujem však zásadne zlepšiť svoje silové parametre, ktoré po ťažkých takmer troch rokoch obnovujem z hlbokého mínusu,“ vysvetlila slovenská reprezentantka.
Vlhová zatiaľ neuviedla presný termín návratu na súťažné svahy. Prestávku chce využiť na posilnenie organizmu a zlepšenie lyžiarskej techniky. „Budem naďalej tvrdo pracovať a verím že sa opäť čoskoro uvidíme,“ odkázala fanúšikom.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová prerušuje účinkovanie vo Svetovom pohári. Vynechá Gurgl aj preteky v zámorí, koleno ju nelimituje © SITA Všetky práva vyhradené.
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