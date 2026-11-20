Európski lídri sú pripravení rokovať v Moskve, podmienkou je plnohodnotná účasť
Paríž reagoval na Putinovo pozvanie. Žiada, aby Rusko uznalo úlohu Európy v mierových rokovaniach o Ukrajine po boku USA a Kyjeva. Európski lídri sú pripravení odcestovať do
20.11.2026 (SITA.sk) - Paríž reagoval na Putinovo pozvanie. Žiada, aby Rusko uznalo úlohu Európy v mierových rokovaniach o Ukrajine po boku USA a Kyjeva.
Európski lídri sú pripravení odcestovať do Moskvy na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ak Rusko uzná ich plnohodnotnú úlohu v mierovom procese.
V piatok to oznámil poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v reakcii na pozvanie, ktoré európskym predstaviteľom adresoval ruský prezident Vladimir Putin.
„Našou podmienkou je, aby otvorenie alebo formalizácia tohto dialógu jednoznačne znamenali, že Rusko uznáva plnohodnotnú úlohu Európanov v rokovaniach a ich aktívnu účasť na ďalšom kole rozhovorov so Spojenými štátmi a Ukrajinou,“ vyhlásil Macronov poradca.
Paríž zároveň požaduje, aby európske krajiny koordinovali svoje postoje s Kyjevom a Washingtonom. Podľa poradcu je potrebné overiť skutočnú zhodu, keďže americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa v minulosti opakovane menila svoje stanoviská.
Francúzsko napriek tomu pozitívne hodnotí ochotu Moskvy nadviazať formálny dialóg aj súčasný postup amerických vyjednávačov.
Poradca sa vyjadril aj k návrhu bezpečnostných záruk pre Ukrajinu podľa vzoru článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý vo štvrtok predstavil americký vyjednávač Jared Kushner.
„Keď poviete, že Ukrajine poskytujete záruky podobné článku 5, netreba veci zbytočne komplikovať. V podstate tým hovoríte, že Ukrajina vstupuje do NATO,“ zdôraznil.
Macron už na štvrtkovom berlínskom samite Koalície ochotných vyzval na opätovné otvorenie otázky členstva Ukrajiny v Aliancii.
Francúzsky prezident zároveň podporuje postoj Volodymyra Zelenského, že prípadné územné ústupky by prichádzali do úvahy iba výmenou za úplné záruky, že sa ruská agresia nebude opakovať.
Zdroj: SITA.sk - Európski lídri sú pripravení rokovať v Moskve, podmienkou je plnohodnotná účasť © SITA Všetky práva vyhradené.
Európski lídri sú pripravení odcestovať do Moskvy na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, ak Rusko uzná ich plnohodnotnú úlohu v mierovom procese.
V piatok to oznámil poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v reakcii na pozvanie, ktoré európskym predstaviteľom adresoval ruský prezident Vladimir Putin.
„Našou podmienkou je, aby otvorenie alebo formalizácia tohto dialógu jednoznačne znamenali, že Rusko uznáva plnohodnotnú úlohu Európanov v rokovaniach a ich aktívnu účasť na ďalšom kole rozhovorov so Spojenými štátmi a Ukrajinou,“ vyhlásil Macronov poradca.
Dôležitá je koordinácia
Paríž zároveň požaduje, aby európske krajiny koordinovali svoje postoje s Kyjevom a Washingtonom. Podľa poradcu je potrebné overiť skutočnú zhodu, keďže americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa v minulosti opakovane menila svoje stanoviská.
Francúzsko napriek tomu pozitívne hodnotí ochotu Moskvy nadviazať formálny dialóg aj súčasný postup amerických vyjednávačov.
Poradca sa vyjadril aj k návrhu bezpečnostných záruk pre Ukrajinu podľa vzoru článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý vo štvrtok predstavil americký vyjednávač Jared Kushner.
„Keď poviete, že Ukrajine poskytujete záruky podobné článku 5, netreba veci zbytočne komplikovať. V podstate tým hovoríte, že Ukrajina vstupuje do NATO,“ zdôraznil.
Macron podporuje Zelenského
Macron už na štvrtkovom berlínskom samite Koalície ochotných vyzval na opätovné otvorenie otázky členstva Ukrajiny v Aliancii.
Francúzsky prezident zároveň podporuje postoj Volodymyra Zelenského, že prípadné územné ústupky by prichádzali do úvahy iba výmenou za úplné záruky, že sa ruská agresia nebude opakovať.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Európski lídri sú pripravení rokovať v Moskve, podmienkou je plnohodnotná účasť © SITA Všetky práva vyhradené.
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