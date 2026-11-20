Lidl otvoril novú predajňu v Sládkovičove
Vo štvrtok 19. novembra diskontný reťazec Lidl otvoril svoju 188. predajňu na Slovensku. Najnovšiu prevádzku nájdete v Sládkovičove. V roku 2026 otvoril diskont zatiaľ deväť predajní a ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok 19. novembra diskontný reťazec Lidl otvoril svoju 188. predajňu na Slovensku.
Najnovšiu prevádzku nájdete v Sládkovičove. V roku 2026 otvoril diskont zatiaľ deväť predajní a keďže sa chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Nové predajne Lidl už čoskoro otvorí v Leviciach, Gelnici, Krásne nad Kysucou, či v Košťanoch nad Turcom.
V novej prevádzke v Sládkovičove pracuje 18 zamestnancov. Manažérkou tejto predajne je Nikoletta Forrová, ktorá pri príležitosti otvorenia povedala: "Spolu s mojim tímom chceme priniesť do Sládkovičova moderné priestory, príjemné prostredie a ešte väčší komfort pri nakupovaní. Mojim cieľom je viesť tím k spoločným úspechom a zabezpečiť, aby Lidl zostal aj naďalej prvou voľbou pre našich zákazníkov."
Lidl v 188 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Reťazec ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je viacnásobným držiteľom certifikátu Top Employer a opakovane bodoval aj v domácej ankete Najzamestnávateľ.
Otvorenie predajne v Sládkovičove víta aj samotné mesto: "Rozvoj nášho mesta vnímam predovšetkým cez kvalitu života jeho obyvateľov, a preto ma teší každá investícia, ktorá im prináša nové možnosti a lepšie služby. Príchod spoločnosti Lidl zároveň posilňuje zdravú konkurenciu, z ktorej profitujú predovšetkým zákazníci – môžu si vyberať zo širšej ponuky kvalitných výrobkov za čo najvýhodnejšie ceny," vysvetlil primátor mesta Sládkovičovo, Gábor Krommer. "Oceňujem aj výbornú polohu novej predajne, ktorá bude slúžiť nielen obyvateľom Sládkovičova, ale aj ľuďom z okolitých obcí a tým, ktorí naším mestom prechádzajú. Spoločnosti Lidl prajem mnoho úspešných rokov, spokojných zákazníkov a verím, že sa stane prirodzenou súčasťou života nášho mesta," dodal.
Nová prevádzka v Sládkovičove má predajnú plochu s rozlohou 1 501 m2. Lidl aj v tejto predajni využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktoré v porovnaní s klasickými alternatívami znižujú spotrebu papiera a výhodou je aj jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. V tejto predajni nájdu okrem klasických aj šesť samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým môžu svoje nákupy vybaviť ešte pohodlnejšie a rýchlejšie.
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Z predaja každej 1,5l fľaše minerálnej vody Saguaro smeruje jeden cent na podporu výsadby sadeníc v Tatrách, za každé predané balenie plienok Lupilu putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci majú tiež možnosť finančne podporiť čistenie slovenských riek a vodných nádrží dobrovoľným príspevkom vo výške jedného centu za mikroténové vrecko v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Potravinová podpora v rámci zbierky Podeľ sa a pomôž z predajne v Sládkovičove poputuje sociálnemu odboru mesta. "Sila mesta sa neukazuje len v jeho rozvoji a investíciách, ale aj v tom, ako dokáže stáť pri ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Potravinová zbierka je konkrétnym prejavom ľudskosti, solidarity a spolupatričnosti. Veľmi si vážime spoluprácu so spoločnosťou Lidl a veríme, že sa do tejto iniciatívy zapoja aj naši obyvatelia. Aj malá pomoc môže pre niekoho znamenať veľkú úľavu," hovorí Zuzana Morovičová, poverená vedením odboru vnútornej správy Mestského úradu v Sládkovičove a novozvolená primátorka mesta Galanta.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne diskont v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa zo športových pomôcok budú tešiť žiaci Základnej školy s materskou školou Sándora Petőfiho s VJM a Spojenej školy Karola Kuffnera v Sládkovičove. "Najväčšou výzvou, ktorej dnes pri podpore zdravého životného štýlu čelíme, je modernizácia a dopĺňanie opotrebovaného športového vybavenia. V dnešnej dobe preto vnímame prepojenie školstva so súkromným sektorom ako kľúčové a nesmierne potrebné, keďže nám pomáha rýchlejšie reagovať na potreby žiakov. Sme úprimne vďační, že spoločnosť Lidl prostredníctvom tohto projektu podáva pomocnú ruku našej škole. Nové pomôcky prinesú žiakom veľa radosti, budú pre nich tou správnou motiváciou k pravidelnému pohybu a určite nájdu skvelé využitie či už na hodinách telesnej výchovy, v centre voľného času alebo na športových krúžkoch," vysvetlila Gabriela Dórová, riaditeľka Spojenej školy Karola Kuffnera.
"Deti majú prirodzenú potrebu pohybu, hry a súťaženia. Šport im prináša nielen radosť, ale aj množstvo pozitívnych skúseností, rozvoj a disciplínu, vytrvalosť a zodpovednosť. Štát a samosprávy nedokážu niesť zodpovednosť za rozvoj športu, preto je spolupráca so súkromným sektorom veľmi potrebná. Osobitne oceňujeme podporu detského a školského športu, ako je akcia Lidl otvára - školám pomáha. Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti, že nám poskytli túto možnosť, a veríme že podpora športu by nemala byť vnímaná ako výdavok, ale ako investícia do budúcnosti našich detí. Lidl Slovenska republika, s.r.o. týmto krokom nepreukazuje iba svoju spoločenskú zodpovednosť, ale zároveň pomáha budovať zdravšiu a aktívnejšiu spoločnosť. Ďakujeme!" doplnila Csilla Hlavatá, zástupkyňa riaditeľa na Základnej škole s materskou školou Sándora Petőfiho.
Výšku podpory v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha môžu ovplyvniť priamo zákazníci. V prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti opakovane tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk viackrát získal ocenenia v súťaži ShopRoku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl otvoril novú predajňu v Sládkovičove © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovšiu prevádzku nájdete v Sládkovičove. V roku 2026 otvoril diskont zatiaľ deväť predajní a keďže sa chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Nové predajne Lidl už čoskoro otvorí v Leviciach, Gelnici, Krásne nad Kysucou, či v Košťanoch nad Turcom.
V novej prevádzke v Sládkovičove pracuje 18 zamestnancov. Manažérkou tejto predajne je Nikoletta Forrová, ktorá pri príležitosti otvorenia povedala: "Spolu s mojim tímom chceme priniesť do Sládkovičova moderné priestory, príjemné prostredie a ešte väčší komfort pri nakupovaní. Mojim cieľom je viesť tím k spoločným úspechom a zabezpečiť, aby Lidl zostal aj naďalej prvou voľbou pre našich zákazníkov."
Lidl v 188 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Reťazec ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je viacnásobným držiteľom certifikátu Top Employer a opakovane bodoval aj v domácej ankete Najzamestnávateľ.
Otvorenie predajne v Sládkovičove víta aj samotné mesto: "Rozvoj nášho mesta vnímam predovšetkým cez kvalitu života jeho obyvateľov, a preto ma teší každá investícia, ktorá im prináša nové možnosti a lepšie služby. Príchod spoločnosti Lidl zároveň posilňuje zdravú konkurenciu, z ktorej profitujú predovšetkým zákazníci – môžu si vyberať zo širšej ponuky kvalitných výrobkov za čo najvýhodnejšie ceny," vysvetlil primátor mesta Sládkovičovo, Gábor Krommer. "Oceňujem aj výbornú polohu novej predajne, ktorá bude slúžiť nielen obyvateľom Sládkovičova, ale aj ľuďom z okolitých obcí a tým, ktorí naším mestom prechádzajú. Spoločnosti Lidl prajem mnoho úspešných rokov, spokojných zákazníkov a verím, že sa stane prirodzenou súčasťou života nášho mesta," dodal.
Moderný nákupný zážitok
Nová prevádzka v Sládkovičove má predajnú plochu s rozlohou 1 501 m2. Lidl aj v tejto predajni využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktoré v porovnaní s klasickými alternatívami znižujú spotrebu papiera a výhodou je aj jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. V tejto predajni nájdu okrem klasických aj šesť samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým môžu svoje nákupy vybaviť ešte pohodlnejšie a rýchlejšie.
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Dobrý sused v Sládkovičove
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Z predaja každej 1,5l fľaše minerálnej vody Saguaro smeruje jeden cent na podporu výsadby sadeníc v Tatrách, za každé predané balenie plienok Lupilu putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci majú tiež možnosť finančne podporiť čistenie slovenských riek a vodných nádrží dobrovoľným príspevkom vo výške jedného centu za mikroténové vrecko v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Potravinová podpora v rámci zbierky Podeľ sa a pomôž z predajne v Sládkovičove poputuje sociálnemu odboru mesta. "Sila mesta sa neukazuje len v jeho rozvoji a investíciách, ale aj v tom, ako dokáže stáť pri ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Potravinová zbierka je konkrétnym prejavom ľudskosti, solidarity a spolupatričnosti. Veľmi si vážime spoluprácu so spoločnosťou Lidl a veríme, že sa do tejto iniciatívy zapoja aj naši obyvatelia. Aj malá pomoc môže pre niekoho znamenať veľkú úľavu," hovorí Zuzana Morovičová, poverená vedením odboru vnútornej správy Mestského úradu v Sládkovičove a novozvolená primátorka mesta Galanta.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne diskont v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa zo športových pomôcok budú tešiť žiaci Základnej školy s materskou školou Sándora Petőfiho s VJM a Spojenej školy Karola Kuffnera v Sládkovičove. "Najväčšou výzvou, ktorej dnes pri podpore zdravého životného štýlu čelíme, je modernizácia a dopĺňanie opotrebovaného športového vybavenia. V dnešnej dobe preto vnímame prepojenie školstva so súkromným sektorom ako kľúčové a nesmierne potrebné, keďže nám pomáha rýchlejšie reagovať na potreby žiakov. Sme úprimne vďační, že spoločnosť Lidl prostredníctvom tohto projektu podáva pomocnú ruku našej škole. Nové pomôcky prinesú žiakom veľa radosti, budú pre nich tou správnou motiváciou k pravidelnému pohybu a určite nájdu skvelé využitie či už na hodinách telesnej výchovy, v centre voľného času alebo na športových krúžkoch," vysvetlila Gabriela Dórová, riaditeľka Spojenej školy Karola Kuffnera.
"Deti majú prirodzenú potrebu pohybu, hry a súťaženia. Šport im prináša nielen radosť, ale aj množstvo pozitívnych skúseností, rozvoj a disciplínu, vytrvalosť a zodpovednosť. Štát a samosprávy nedokážu niesť zodpovednosť za rozvoj športu, preto je spolupráca so súkromným sektorom veľmi potrebná. Osobitne oceňujeme podporu detského a školského športu, ako je akcia Lidl otvára - školám pomáha. Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti, že nám poskytli túto možnosť, a veríme že podpora športu by nemala byť vnímaná ako výdavok, ale ako investícia do budúcnosti našich detí. Lidl Slovenska republika, s.r.o. týmto krokom nepreukazuje iba svoju spoločenskú zodpovednosť, ale zároveň pomáha budovať zdravšiu a aktívnejšiu spoločnosť. Ďakujeme!" doplnila Csilla Hlavatá, zástupkyňa riaditeľa na Základnej škole s materskou školou Sándora Petőfiho.
Výšku podpory v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha môžu ovplyvniť priamo zákazníci. V prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti opakovane tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk viackrát získal ocenenia v súťaži ShopRoku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lidl otvoril novú predajňu v Sládkovičove © SITA Všetky práva vyhradené.
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