PwC: Ocenenie Najhodnotnejšia značka Slovenska získala Slovenská sporiteľňa
Najhodnotnejšou značkou Slovenska je Slovenská sporiteľňa. Na druhom mieste sa umiestnila VÚB banka, na treťom spoločnosť ESET. Vyplýva to z rebríčka najhodnotnejších značiek slovenského pôvodu, ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Najhodnotnejšou značkou Slovenska je Slovenská sporiteľňa. Na druhom mieste sa umiestnila VÚB banka, na treťom spoločnosť ESET.
Vyplýva to z rebríčka najhodnotnejších značiek slovenského pôvodu, ktorý zostavila spoločnosť PwC.
Značka nie je len logo či marketingová komunikácia, má merateľnú finančnú hodnotu. "Silná značka pomáha firme dosahovať vyššie tržby, odlíšiť sa od konkurencie a budovať dôveru zákazníkov. Preto ju možno oceniť podobne ako iné nehmotné aktíva firmy," vysvetľuje Martin Gallovič, Country Managing Partner z PwC Slovensko. Výslednú hodnotu značky stanovuje PwC na základe priemerných tržieb spoločnosti za posledné tri roky a príslušnej licenčnej sadzby.
"Získame tak odhadovaný ročný licenčný príjem značky. Tento príjem následne kapitalizujeme s ohľadom na dlhodobý rast a rizikovosť príslušného odvetvia," dodáva Ivan Hlavenka, partner na oddelení poradenstva PwC.
Na Slovensku máme viacero úspešných značiek, ale často ich hodnotíme najmä podľa toho, ako sú známe alebo obľúbené. "My sme sa na ne chceli pozrieť ekonomickejšie: akú schopnosť má značka priťahovať zákazníkov, vytvárať dôveru, podporovať predaj a generovať budúce výnosy. Rebríček má zároveň otvoriť diskusiu o tom, že značka je dlhodobá investícia, nie iba položka v marketingovom rozpočte”, dodáva Martin Gallovič.
Na prvej priečke sa umiestnila Slovenská sporiteľňa. Druhé miesto obsadila VÚB banka a na treťom mieste je spoločnosť ESET. "Prekvapila ma najmä pestrosť rebríčka. Na jednej strane sú v ňom finančné inštitúcie a ESET a na druhej spoločnosti, ako Niké a NAY či silne zastúpený cestovný ruch. Možno ešte najzaujímavejšie zistenie je to, že známosť a hodnota značky nie sú to isté. Môžete byť značka, ktorú pozná takmer každý, a napriek tomu nemusíte byť medzi tými najhodnotnejšími," dodáva Ivan Hlavenka.
V rebríčku najhodnotnejších značiek sa umiestnili tiež: Československá obchodná banka, Duslo, GGT, HYDROTOUR, KOOPERATIVA Poisťovňa, LABAŠ, MARKÍZA SLOVAKIA, NAY, Niké, pelicantravel.com, SATUR TRAVEL, Slovnaft, Tatra banka, TATRAVAGÓNKA, Tatry mountain resorts, TERNO real estate, Železiarne Podbrezová.
Ocenenia odovzdali zástupcovia spoločnosti PwC na slávnostnom galavečere 19. novembra 2026. Ocenenie za Slovenskú sporiteľňu si prevzala generálna riaditeľka Michaela Bauer, ktorá bola tiež hosťkou v diskusii o hodnote značiek. Spolu s ňou diskutovali Igor Rattaj, CEO spoločnosti TMR a Branislav Strýček, CEO Slovenských elektrární.
Podujatie bolo súčasťou platformy PwC CEO diskusných klubov, ktoré spoločnosť PwC organizuje a vytvára tak fórum, na ktorom si slovenskí CEO môžu vymieňať skúsenosti. Partnerom PwC CEO diskusných klubov je spoločnosť Visa. "Partnerstvo s PwC CEO diskusnými klubmi je pre nás prirodzeným krokom. Ide o platformu, ktorá spája top generálnych manažérov na Slovensku a dáva im priestor na otvorenú výmenu skúseností. Visa dlhodobo podporuje rozvoj podnikateľského prostredia a podpora diskusií s lídrami, ktorí formujú slovenskú ekonomiku, je pre nás veľmi cenná," hovorí Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko.
Východiskom rebríčka bolo viac ako 700 najväčších spoločností pôsobiacich na Slovensku podľa priemerných tržieb za posledné tri roky, pričom PwC vychádzala z dát od spoločnosti FinStat. Vzorka bola zúžená len na značky slovenského pôvodu a spoločnosť PwC ich zaradila podľa klasifikácie SK NACE do odvetví.
Viac informácií nájdete tu: https://www.pwc.com/sk/sk/aktualne-spravy/najhodnotnejsie-znacky-slovenska-2026.html
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PwC: Ocenenie Najhodnotnejšia značka Slovenska získala Slovenská sporiteľňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyplýva to z rebríčka najhodnotnejších značiek slovenského pôvodu, ktorý zostavila spoločnosť PwC.
Značka nie je len logo či marketingová komunikácia, má merateľnú finančnú hodnotu. "Silná značka pomáha firme dosahovať vyššie tržby, odlíšiť sa od konkurencie a budovať dôveru zákazníkov. Preto ju možno oceniť podobne ako iné nehmotné aktíva firmy," vysvetľuje Martin Gallovič, Country Managing Partner z PwC Slovensko. Výslednú hodnotu značky stanovuje PwC na základe priemerných tržieb spoločnosti za posledné tri roky a príslušnej licenčnej sadzby.
"Získame tak odhadovaný ročný licenčný príjem značky. Tento príjem následne kapitalizujeme s ohľadom na dlhodobý rast a rizikovosť príslušného odvetvia," dodáva Ivan Hlavenka, partner na oddelení poradenstva PwC.
Na Slovensku máme viacero úspešných značiek, ale často ich hodnotíme najmä podľa toho, ako sú známe alebo obľúbené. "My sme sa na ne chceli pozrieť ekonomickejšie: akú schopnosť má značka priťahovať zákazníkov, vytvárať dôveru, podporovať predaj a generovať budúce výnosy. Rebríček má zároveň otvoriť diskusiu o tom, že značka je dlhodobá investícia, nie iba položka v marketingovom rozpočte”, dodáva Martin Gallovič.
Na prvej priečke sa umiestnila Slovenská sporiteľňa. Druhé miesto obsadila VÚB banka a na treťom mieste je spoločnosť ESET. "Prekvapila ma najmä pestrosť rebríčka. Na jednej strane sú v ňom finančné inštitúcie a ESET a na druhej spoločnosti, ako Niké a NAY či silne zastúpený cestovný ruch. Možno ešte najzaujímavejšie zistenie je to, že známosť a hodnota značky nie sú to isté. Môžete byť značka, ktorú pozná takmer každý, a napriek tomu nemusíte byť medzi tými najhodnotnejšími," dodáva Ivan Hlavenka.
V rebríčku najhodnotnejších značiek sa umiestnili tiež: Československá obchodná banka, Duslo, GGT, HYDROTOUR, KOOPERATIVA Poisťovňa, LABAŠ, MARKÍZA SLOVAKIA, NAY, Niké, pelicantravel.com, SATUR TRAVEL, Slovnaft, Tatra banka, TATRAVAGÓNKA, Tatry mountain resorts, TERNO real estate, Železiarne Podbrezová.
Ocenenia odovzdali zástupcovia spoločnosti PwC na slávnostnom galavečere 19. novembra 2026. Ocenenie za Slovenskú sporiteľňu si prevzala generálna riaditeľka Michaela Bauer, ktorá bola tiež hosťkou v diskusii o hodnote značiek. Spolu s ňou diskutovali Igor Rattaj, CEO spoločnosti TMR a Branislav Strýček, CEO Slovenských elektrární.
Podujatie bolo súčasťou platformy PwC CEO diskusných klubov, ktoré spoločnosť PwC organizuje a vytvára tak fórum, na ktorom si slovenskí CEO môžu vymieňať skúsenosti. Partnerom PwC CEO diskusných klubov je spoločnosť Visa. "Partnerstvo s PwC CEO diskusnými klubmi je pre nás prirodzeným krokom. Ide o platformu, ktorá spája top generálnych manažérov na Slovensku a dáva im priestor na otvorenú výmenu skúseností. Visa dlhodobo podporuje rozvoj podnikateľského prostredia a podpora diskusií s lídrami, ktorí formujú slovenskú ekonomiku, je pre nás veľmi cenná," hovorí Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko.
Východiskom rebríčka bolo viac ako 700 najväčších spoločností pôsobiacich na Slovensku podľa priemerných tržieb za posledné tri roky, pričom PwC vychádzala z dát od spoločnosti FinStat. Vzorka bola zúžená len na značky slovenského pôvodu a spoločnosť PwC ich zaradila podľa klasifikácie SK NACE do odvetví.
Viac informácií nájdete tu: https://www.pwc.com/sk/sk/aktualne-spravy/najhodnotnejsie-znacky-slovenska-2026.html
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - PwC: Ocenenie Najhodnotnejšia značka Slovenska získala Slovenská sporiteľňa © SITA Všetky práva vyhradené.
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