Šéf NATO Mark Rutte odsúdil ruskú strelu v poľskom vzdušnom priestore, Aliancia stojí pevne za Poľskom
„Do vzduchu boli v reakcii vyslané lietadlá NATO. Tento incident je jednoznačne... dôsledkom pokračujúcej ruskej vojny proti Ukrajine,“ napísal na sociálnej sieti.
20.11.2026 (SITA.sk) - „Do vzduchu boli v reakcii vyslané lietadlá NATO. Tento incident je jednoznačne... dôsledkom pokračujúcej ruskej vojny proti Ukrajine,“ napísal na sociálnej sieti.
Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte v piatok odsúdil narušenie poľského vzdušného priestoru potom, ako miestne úrady oznámili dopad najmenej jednej ruskej rakety na územie členského štátu Aliancie.
Rutte po rozhovore s poľským premiérom Donaldom Tuskom označil incident za nebezpečný dôsledok pokračujúcej ruskej vojny proti Ukrajine. „Do vzduchu boli v reakcii vyslané lietadlá NATO. Stojíme v solidarite s Poľskom a budeme naďalej posilňovať našu schopnosť odstrašovať a brániť sa. Tento incident je jednoznačne nebezpečný a je dôsledkom pokračujúcej ruskej vojny proti Ukrajine,“ napísal Rutte na sociálnej sieti.
Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz potvrdil, že úrady evidujú tri miesta dopadu ruských bojových zariadení. „V Nowom Lipovci už môžeme potvrdiť, že išlo o raketu Ch-101. Na druhom mieste sa takisto hovorí o rakete a v treťom prípade išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron,“ citovali ministra poľské médiá. „Nikto neutrpel zranenia a neboli zaznamenané žiadne škody na infraštruktúre,“ dodal.
Premiér Tusk označil incident za ruskú provokáciu a nevylúčil, že mohol súvisieť s vojenskými cvičeniami aliančných spojencov prebiehajúcimi na poľskom území.
K narušeniu vzdušného priestoru došlo v čase, keď Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vypálilo na Ukrajinu viac ako 110 rakiet pri jednom z najrozsiahlejších útokov od začiatku invázie.
Zdroj: SITA.sk - Šéf NATO Mark Rutte odsúdil ruskú strelu v poľskom vzdušnom priestore, Aliancia stojí pevne za Poľskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte v piatok odsúdil narušenie poľského vzdušného priestoru potom, ako miestne úrady oznámili dopad najmenej jednej ruskej rakety na územie členského štátu Aliancie.
Rutte po rozhovore s poľským premiérom Donaldom Tuskom označil incident za nebezpečný dôsledok pokračujúcej ruskej vojny proti Ukrajine. „Do vzduchu boli v reakcii vyslané lietadlá NATO. Stojíme v solidarite s Poľskom a budeme naďalej posilňovať našu schopnosť odstrašovať a brániť sa. Tento incident je jednoznačne nebezpečný a je dôsledkom pokračujúcej ruskej vojny proti Ukrajine,“ napísal Rutte na sociálnej sieti.
Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz potvrdil, že úrady evidujú tri miesta dopadu ruských bojových zariadení. „V Nowom Lipovci už môžeme potvrdiť, že išlo o raketu Ch-101. Na druhom mieste sa takisto hovorí o rakete a v treťom prípade išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron,“ citovali ministra poľské médiá. „Nikto neutrpel zranenia a neboli zaznamenané žiadne škody na infraštruktúre,“ dodal.
Premiér Tusk označil incident za ruskú provokáciu a nevylúčil, že mohol súvisieť s vojenskými cvičeniami aliančných spojencov prebiehajúcimi na poľskom území.
K narušeniu vzdušného priestoru došlo v čase, keď Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vypálilo na Ukrajinu viac ako 110 rakiet pri jednom z najrozsiahlejších útokov od začiatku invázie.
Zdroj: SITA.sk - Šéf NATO Mark Rutte odsúdil ruskú strelu v poľskom vzdušnom priestore, Aliancia stojí pevne za Poľskom © SITA Všetky práva vyhradené.
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