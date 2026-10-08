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08. októbra 2026
Guardiola sľúbil podporu Manchestru City a príde osobne na zápas LM proti obhajcovi PSG
Manchester City sa v nedeľu v Premier League predstaví v Liverpoole. Pep Guardiola desaťročie úspešne viedol tím Manchester City, kým po skončení minulej sezóny neodovzdal žezlo Enzovi ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Manchester City sa v nedeľu v Premier League predstaví v Liverpoole.
Pep Guardiola desaťročie úspešne viedol tím Manchester City, kým po skončení minulej sezóny neodovzdal žezlo Enzovi Marescovi.
Dvadsať rôznych trofejí vrátane šiestich majstrovských titulov v Premier League urobilo z tohto Španiela na Etihad Stadium klubovú legendu a práve Guardiola ohlásil svoju osobnú účasť na budúcotýždňovom šlágri Ligy majstrov, v ktorom ManCity privíta úradujúceho šampióna Paríž Saint-Germain.
Ešte oveľa pikantnejšie vyznieva fakt, že to bude prvý domáci zápas Citizens od momentu, keď bol klub uznaný vinným vo väčšine zo 115 bodov obžaloby vznesenej vedením Premier League. Išlo o sústavné porušovanie finančných pravidiel Premier League v období sezón 2009/2010 - 2017/2018.
Manchester City naďalej odmieta akékoľvek pochybenie a podal odvolanie proti záverom správy Premier League, podľa ktorej klub prostredníctvom fiktívnych zmlúv umelo nadhodnotil komerčné príjmy o 830 miliónov libier (cca 979 mil. eur).
A čo s tým má Guardiola? Po vynesení verdiktu vyjadril 55-ročný Guardiola podporu majiteľom a vedeniu City a vyhlásil, že za klubom bude vždy stáť. Na pripomenutie: ešte pred svojím odchodom sa Guardiola v novembri 2024 vyjadril k obvineniam voči City a vyhlásil, že v klube zostane aj v prípade, že by ho preradili do nižšej súťaže.
"Chcem, aby každý fanúšik Manchestru City na celom svete vedel, že som tu a viac než kedykoľvek predtým,“ napísal na sociálnych sieťach Guardiola.
"Vždy budem stáť za svojím klubom, majiteľom, predsedom, Ferranom Sorianom, hráčmi, realizačným tímom, Enzom Marescom a vami, našimi jedinečnými fanúšikmi. Povedzme si to jasne: zvládneme to spoločne. Všetkých vás milujem," dodal v odhodlanom statuse podľa BBC Sport.
Po trojtýždňovej reprezentačnej prestávke sa futbalisti aktuálneho lídra Premier League vrátia do akcie v nedeľu zápasom na ihriska súpera, konkrétne na Anfield Road v Liverpoole, kde sa očakáva elektrizujúca atmosféra typická pre Premier League.
Zverenci Enza Marescu následne v stredu 14. októbra privítajú v LM francúzskeho šampióna PSG. Očakáva sa, že Guardiola bude tento duel sledovať z tribúny na Etihad Stadium.
Zdroj: SITA.sk - Guardiola sľúbil podporu Manchestru City a príde osobne na zápas LM proti obhajcovi PSG © SITA Všetky práva vyhradené.
Pep Guardiola desaťročie úspešne viedol tím Manchester City, kým po skončení minulej sezóny neodovzdal žezlo Enzovi Marescovi.
Dvadsať rôznych trofejí vrátane šiestich majstrovských titulov v Premier League urobilo z tohto Španiela na Etihad Stadium klubovú legendu a práve Guardiola ohlásil svoju osobnú účasť na budúcotýždňovom šlágri Ligy majstrov, v ktorom ManCity privíta úradujúceho šampióna Paríž Saint-Germain.
Porušenie finančných pravidiel
Ešte oveľa pikantnejšie vyznieva fakt, že to bude prvý domáci zápas Citizens od momentu, keď bol klub uznaný vinným vo väčšine zo 115 bodov obžaloby vznesenej vedením Premier League. Išlo o sústavné porušovanie finančných pravidiel Premier League v období sezón 2009/2010 - 2017/2018.
Manchester City naďalej odmieta akékoľvek pochybenie a podal odvolanie proti záverom správy Premier League, podľa ktorej klub prostredníctvom fiktívnych zmlúv umelo nadhodnotil komerčné príjmy o 830 miliónov libier (cca 979 mil. eur).
A čo s tým má Guardiola? Po vynesení verdiktu vyjadril 55-ročný Guardiola podporu majiteľom a vedeniu City a vyhlásil, že za klubom bude vždy stáť. Na pripomenutie: ešte pred svojím odchodom sa Guardiola v novembri 2024 vyjadril k obvineniam voči City a vyhlásil, že v klube zostane aj v prípade, že by ho preradili do nižšej súťaže.
Stojí za svojím klubom
"Chcem, aby každý fanúšik Manchestru City na celom svete vedel, že som tu a viac než kedykoľvek predtým,“ napísal na sociálnych sieťach Guardiola.
"Vždy budem stáť za svojím klubom, majiteľom, predsedom, Ferranom Sorianom, hráčmi, realizačným tímom, Enzom Marescom a vami, našimi jedinečnými fanúšikmi. Povedzme si to jasne: zvládneme to spoločne. Všetkých vás milujem," dodal v odhodlanom statuse podľa BBC Sport.
Na Anfielde čaká FC Liverpool
Po trojtýždňovej reprezentačnej prestávke sa futbalisti aktuálneho lídra Premier League vrátia do akcie v nedeľu zápasom na ihriska súpera, konkrétne na Anfield Road v Liverpoole, kde sa očakáva elektrizujúca atmosféra typická pre Premier League.
Zverenci Enza Marescu následne v stredu 14. októbra privítajú v LM francúzskeho šampióna PSG. Očakáva sa, že Guardiola bude tento duel sledovať z tribúny na Etihad Stadium.
Zdroj: SITA.sk - Guardiola sľúbil podporu Manchestru City a príde osobne na zápas LM proti obhajcovi PSG © SITA Všetky práva vyhradené.
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