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08. októbra 2026
Spišiaci vystužili útok Čechom, ktorý má aj slovenské občianstvo
Michal Gago je Čech, ale nespadá do limitu šiestich cudzincov, ktorí môžu hrať. Spišská Nová Ves je na čele tabuľky hokejovej najvyššej súťaže na Slovensku, ale to neznamená, že do svojho ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Michal Gago je Čech, ale nespadá do limitu šiestich cudzincov, ktorí môžu hrať.
Spišská Nová Ves je na čele tabuľky hokejovej najvyššej súťaže na Slovensku, ale to neznamená, že do svojho kádra nemôže dotiahnuť nového hráča.
A presne to sa stalo. Dres HK Spišská Nová Ves si bude obliekať český útočník Michal Gago. Klub zo Spiša tým reagoval na zranenie útočníka Ľubomíra Kupča, ktoré je vážnejšieho charakteru.
Dvadsaťosemročný ľavý krídelník takmer celú svoju doterajšiu kariéru zasvätil českému klubu Berani Zlín, ktorému pomáhal aj v extralige. Vyskúšal si aj angažmán v EBEL lige ako hráč Znojma.
"Michal je univerzálny útočník, ale posledné sezóny hrával na poste centra. Ponúka nám to ďalšie možnosti, čo sa týka skladby útokov. Mišo je už skúsený hráč, ktorý strávil ostatné štyri roky v tíme jedného z favoritov českej Maxa Ligy. Mal výbornú bilanciu 56 % vyhraných vhadzovaní a je to viac defenzívny center, ktorý si dôkladne plní svoje povinnosti. Je zodpovedný, môžeme sa na neho spoľahnúť v špeciálnych formáciách a jeho prednosťou je hra v oslabeniach," vysvetlil generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč na klubových sociálnych sieťach.
Vzápätí dodal ešte jednu podstatnú informáciu: "Nakoľko má slovenské občianstvo, nespadá do legionárskeho limitu. V našom tíme mu prajeme veľa šťastia."
Spišská Nová Ves je zatiaľ príjemné prekvapenie úvodu sezóny 2026/2027. Mužstvo pod vedením českého trénera Jakuba Petra vyhralo šesť z ôsmich zápasov a strelilo až 28 gólov.
Zatiaľ naposledy si skvelú formu Spišiakov odniesol bratislavský Slovan, ktorý odišiel domov s nádielkou 1:6. Práve Slovan a tiež Liptovský Mikuláš majú na čele tabuľky rovnaký počet 16 bodov ako Spišská Nová Ves, ktorá má lepšie skóre.
Zdroj: SITA.sk - Spišiaci vystužili útok Čechom, ktorý má aj slovenské občianstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Spišská Nová Ves je na čele tabuľky hokejovej najvyššej súťaže na Slovensku, ale to neznamená, že do svojho kádra nemôže dotiahnuť nového hráča.
A presne to sa stalo. Dres HK Spišská Nová Ves si bude obliekať český útočník Michal Gago. Klub zo Spiša tým reagoval na zranenie útočníka Ľubomíra Kupča, ktoré je vážnejšieho charakteru.
Dvadsaťosemročný ľavý krídelník takmer celú svoju doterajšiu kariéru zasvätil českému klubu Berani Zlín, ktorému pomáhal aj v extralige. Vyskúšal si aj angažmán v EBEL lige ako hráč Znojma.
Výborná bilancia na buly
"Michal je univerzálny útočník, ale posledné sezóny hrával na poste centra. Ponúka nám to ďalšie možnosti, čo sa týka skladby útokov. Mišo je už skúsený hráč, ktorý strávil ostatné štyri roky v tíme jedného z favoritov českej Maxa Ligy. Mal výbornú bilanciu 56 % vyhraných vhadzovaní a je to viac defenzívny center, ktorý si dôkladne plní svoje povinnosti. Je zodpovedný, môžeme sa na neho spoľahnúť v špeciálnych formáciách a jeho prednosťou je hra v oslabeniach," vysvetlil generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč na klubových sociálnych sieťach.
Slovenské občianstvo
Vzápätí dodal ešte jednu podstatnú informáciu: "Nakoľko má slovenské občianstvo, nespadá do legionárskeho limitu. V našom tíme mu prajeme veľa šťastia."
Spišská Nová Ves je zatiaľ príjemné prekvapenie úvodu sezóny 2026/2027. Mužstvo pod vedením českého trénera Jakuba Petra vyhralo šesť z ôsmich zápasov a strelilo až 28 gólov.
Prvé miesto
Zatiaľ naposledy si skvelú formu Spišiakov odniesol bratislavský Slovan, ktorý odišiel domov s nádielkou 1:6. Práve Slovan a tiež Liptovský Mikuláš majú na čele tabuľky rovnaký počet 16 bodov ako Spišská Nová Ves, ktorá má lepšie skóre.
Zdroj: SITA.sk - Spišiaci vystužili útok Čechom, ktorý má aj slovenské občianstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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