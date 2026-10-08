Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. októbra 2026

Spišiaci vystužili útok Čechom, ktorý má aj slovenské občianstvo


Tagy: hokejová posila Tipsport liga 2026/2027

Michal Gago je Čech, ale nespadá do limitu šiestich cudzincov, ktorí môžu hrať.  Spišská Nová Ves je na čele tabuľky hokejovej najvyššej súťaže na Slovensku, ale to neznamená, že do svojho ...



Zdieľať
min_gago 676x383 8.10.2026 (SITA.sk) - Michal Gago je Čech, ale nespadá do limitu šiestich cudzincov, ktorí môžu hrať. 


Spišská Nová Ves je na čele tabuľky hokejovej najvyššej súťaže na Slovensku, ale to neznamená, že do svojho kádra nemôže dotiahnuť nového hráča.

A presne to sa stalo. Dres HK Spišská Nová Ves si bude obliekať český útočník Michal Gago. Klub zo Spiša tým reagoval na zranenie útočníka Ľubomíra Kupča, ktoré je vážnejšieho charakteru.

Dvadsaťosemročný ľavý krídelník takmer celú svoju doterajšiu kariéru zasvätil českému klubu Berani Zlín, ktorému pomáhal aj v extralige. Vyskúšal si aj angažmán v EBEL lige ako hráč Znojma.

https://www.instagram.com/p/DeNDNweEjFS

Výborná bilancia na buly


"Michal je univerzálny útočník, ale posledné sezóny hrával na poste centra. Ponúka nám to ďalšie možnosti, čo sa týka skladby útokov. Mišo je už skúsený hráč, ktorý strávil ostatné štyri roky v tíme jedného z favoritov českej Maxa Ligy. Mal výbornú bilanciu 56 % vyhraných vhadzovaní a je to viac defenzívny center, ktorý si dôkladne plní svoje povinnosti. Je zodpovedný, môžeme sa na neho spoľahnúť v špeciálnych formáciách a jeho prednosťou je hra v oslabeniach," vysvetlil generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč na klubových sociálnych sieťach.

Slovenské občianstvo


Vzápätí dodal ešte jednu podstatnú informáciu: "Nakoľko má slovenské občianstvo, nespadá do legionárskeho limitu. V našom tíme mu prajeme veľa šťastia."

Spišská Nová Ves je zatiaľ príjemné prekvapenie úvodu sezóny 2026/2027. Mužstvo pod vedením českého trénera Jakuba Petra vyhralo šesť z ôsmich zápasov a strelilo až 28 gólov.

Prvé miesto


Zatiaľ naposledy si skvelú formu Spišiakov odniesol bratislavský Slovan, ktorý odišiel domov s nádielkou 1:6. Práve Slovan a tiež Liptovský Mikuláš majú na čele tabuľky rovnaký počet 16 bodov ako Spišská Nová Ves, ktorá má lepšie skóre.


Zdroj: SITA.sk - Spišiaci vystužili útok Čechom, ktorý má aj slovenské občianstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hokejová posila Tipsport liga 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Guardiola sľúbil podporu Manchestru City a príde osobne na zápas LM proti obhajcovi PSG
<< predchádzajúci článok
Nitra viedla v Poľsku o desať bodov, potom prišla šnúra 18:2. Ikpe pomenoval príčinu prehry

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 