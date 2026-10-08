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 24hod.sk    Šport

08. októbra 2026

Nevídaná štvrtina v slovenskej basketbalovej extralige. Hráčky Trenčína za desať minút nedali ani bod


Tagy: Basketbalová extraliga žien

Ružomberok zvíťazil na palubovke Trenčína vysoko 92:25. Nezvyčajný priebeh mala tretia štvrtina stredajšieho zápasu 3. kola najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže žien medzi Trenčínom a ...



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dsx_0409 scaled 1 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Ružomberok zvíťazil na palubovke Trenčína vysoko 92:25.


Nezvyčajný priebeh mala tretia štvrtina stredajšieho zápasu 3. kola najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže žien medzi Trenčínom a Ružomberkom. Domáce basketbalistky počas celých desiatich minút nezaznamenali ani jediný bod, zatiaľ čo úradujúce majsterky nastrieľali až 30 bodov. Ružomberok napokon zvíťazil vysoko 92:25.

Favorizované Liptáčky mali od úvodu stretnutie pod kontrolou od úvodu. Zápas otvorili 12-bodovou šnúrou a prvý kôš dovolili súperkám až po piatich minútach. Po polčase viedli 44:18, no najvýraznejšiu prevahu predviedli až po prestávke. Tretiu štvrtinu vyhrali nevídaným pomerom 30:0 a pred záverečnou časťou mali náskok už 56 bodov.

„S výkonom sme spokojní. Hrali sme dobre, tímovo a dobre sme bránili, až na pár chýb v druhej štvrtine. Takto nejako sme si to predstavovali. Všetky dievčatá si zahrali a myslím si, že sme sa zlepšili oproti poslednému zápasu,“ uviedol pre klubový web tréner Ružomberka Juraj Suja.

Najlepšou strelkyňou víťazného družstva bola Andrea Andělová s 18 bodmi, Oľga Jackovecová a Zoesha Smithová pridali po 16. Ružomberčanky si pripísali tretie víťazstvo v sezóne.


Zdroj: SITA.sk - Nevídaná štvrtina v slovenskej basketbalovej extralige. Hráčky Trenčína za desať minút nedali ani bod © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Basketbalová extraliga žien
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