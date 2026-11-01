Halloween verzus Sviatok všetkých svätých. Etnológ vysvetlil, prečo ho niektorí kresťania odmietajú
Etnológovi sa podarilo analyzovať širokú škálu názorov a prejavov, pričom vychádzal z historických poznatkov o tom, ako sa postupne nové prvky usadzovali v našom kultúrnom priestore. Etnológ Juraj ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Etnológovi sa podarilo analyzovať širokú škálu názorov a prejavov, pričom vychádzal z historických poznatkov o tom, ako sa postupne nové prvky usadzovali v našom kultúrnom priestore.
Etnológ Juraj Zajonc už od roku 2000 podrobne skúma podoby Halloweenu a spôsoby jeho slávenia. O poznatkoch výskumu Halloweenu informovala Slovenská akadémia vied (SAV) na svojej stránke.
„Halloween slávia 31. októbra a v noci na 1. novembra predovšetkým mladé vekové skupiny. Jeho rozširovaniu a udomácňovaniu pomáha jeho komerčná príležitosť. Dokonca aj u príslušníkov katolíckej cirkvi sviatok vyvolal špecifický spôsob oslavovania. Katolícke farnosti napríklad pripravujú predovšetkým pre deti takzvané párty všetkých svätých. Ich súčasťou sú aj tekvice, no nie sú na nich zobrazené halloweenske tváre, ale kresťanské symboly,“ povedal Juraj Zajonc z Ústavu etnológie SAV.
Etnológovi sa podarilo analyzovať širokú škálu názorov a prejavov, pričom vychádzal z historických poznatkov o tom, ako sa postupne nové prvky usadzovali v našom kultúrnom priestore. Všímal si reklamné bannery v mestách, vzájomné nadväznosti, ale najmä reakcie ľudí na sociálnych sieťach či komentáre k publikovaným textom.
„Najsilnejší argument proti hovorí, že z hľadiska kresťanstva ide o sviatok, ktorý je kultom smrti. Pozitívne argumenty sú podporované marketingom. Keď sa pozrieme deň po dni na tieto sviatky, Sviatok všetkých svätých aj Pamiatka zosnulých sú tie, ktoré ľudí vedú skôr do smutnej nálady,“ vysvetlil Zajonc.
Halloween bol pôvodne keltský sviatok pri prechode leta do zimy. V tomto období ľudia verili, že sa do sveta živých dostávajú mŕtvi. „Kelti mali túto predstavu veľmi silnú. Sedeli na mohylách, kde boli mŕtvi pochovaní, rozprávali sa o nich a snažili sa nakloniť si ich priazeň, získať informácie o tom, aká bude budúcnosť. Zároveň sa ich báli, a preto sa maskovali. Takže aj pôvodom patrili tieto sviatky zosnulým, len sa historickým vývojom zmenili. Halloween tak zostáva sviatkom, v ktorom je možné nájsť veselé, ale zároveň aj smutné, zádumčivé prvky,“ dodal na záver etnológ.
Zdroj: SITA.sk - Halloween verzus Sviatok všetkých svätých. Etnológ vysvetlil, prečo ho niektorí kresťania odmietajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Etnológ Juraj Zajonc už od roku 2000 podrobne skúma podoby Halloweenu a spôsoby jeho slávenia. O poznatkoch výskumu Halloweenu informovala Slovenská akadémia vied (SAV) na svojej stránke.
Ako sa Halloween udomácňuje na Slovensku?
„Halloween slávia 31. októbra a v noci na 1. novembra predovšetkým mladé vekové skupiny. Jeho rozširovaniu a udomácňovaniu pomáha jeho komerčná príležitosť. Dokonca aj u príslušníkov katolíckej cirkvi sviatok vyvolal špecifický spôsob oslavovania. Katolícke farnosti napríklad pripravujú predovšetkým pre deti takzvané párty všetkých svätých. Ich súčasťou sú aj tekvice, no nie sú na nich zobrazené halloweenske tváre, ale kresťanské symboly,“ povedal Juraj Zajonc z Ústavu etnológie SAV.
Etnológovi sa podarilo analyzovať širokú škálu názorov a prejavov, pričom vychádzal z historických poznatkov o tom, ako sa postupne nové prvky usadzovali v našom kultúrnom priestore. Všímal si reklamné bannery v mestách, vzájomné nadväznosti, ale najmä reakcie ľudí na sociálnych sieťach či komentáre k publikovaným textom.
Prečo niektorí kresťania Halloween odmietajú?
„Najsilnejší argument proti hovorí, že z hľadiska kresťanstva ide o sviatok, ktorý je kultom smrti. Pozitívne argumenty sú podporované marketingom. Keď sa pozrieme deň po dni na tieto sviatky, Sviatok všetkých svätých aj Pamiatka zosnulých sú tie, ktoré ľudí vedú skôr do smutnej nálady,“ vysvetlil Zajonc.
Halloween bol pôvodne keltský sviatok pri prechode leta do zimy. V tomto období ľudia verili, že sa do sveta živých dostávajú mŕtvi. „Kelti mali túto predstavu veľmi silnú. Sedeli na mohylách, kde boli mŕtvi pochovaní, rozprávali sa o nich a snažili sa nakloniť si ich priazeň, získať informácie o tom, aká bude budúcnosť. Zároveň sa ich báli, a preto sa maskovali. Takže aj pôvodom patrili tieto sviatky zosnulým, len sa historickým vývojom zmenili. Halloween tak zostáva sviatkom, v ktorom je možné nájsť veselé, ale zároveň aj smutné, zádumčivé prvky,“ dodal na záver etnológ.
Zdroj: SITA.sk - Halloween verzus Sviatok všetkých svätých. Etnológ vysvetlil, prečo ho niektorí kresťania odmietajú © SITA Všetky práva vyhradené.
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