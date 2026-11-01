Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ruských rafinérií, hlásia rozsiahle škody
Masívny nálet na Nižnonovgorodskú oblasť spôsobil požiar v priemyselnom podniku. Ruské úrady tvrdia, že zostrelili viac ako sto dronov. Rozsiahly nočný
1.11.2026 (SITA.sk) - Masívny nálet na Nižnonovgorodskú oblasť spôsobil požiar v priemyselnom podniku. Ruské úrady tvrdia, že zostrelili viac ako sto dronov.
Gubernátor oblasti Gleb Nikitin v nedeľu oznámil, že ruská protivzdušná obrana počas noci a rána zničila viac ako sto bezpilotných lietadiel.
„Priemyselný podnik v Kstovskom okrese utrpel značné škody. Podľa predbežných informácií nie sú žiadne obete ani zranení,“ uviedol Nikitin. Dodal, že úrady pokračujú vo vyhodnocovaní škôd na civilnej infraštruktúre.
Gubernátor neuviedol, o aký podnik ide. Ukrajinské médiá však s odvolaním sa na zábery z miesta informovali o zásahu rafinérie Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez, známej aj ako NORSI.
V areáli závodu podľa nich vypukol rozsiahly požiar. Rafinéria patrí medzi najväčšie v Rusku, ročne dokáže spracovať približne 17 miliónov ton ropy a vyrába benzín, naftu i ďalšie ropné produkty. Rozsah poškodenia zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť.
Útok nasledoval iba dva dni po tom, ako ruský vicepremiér Alexander Novak oznámil obnovenie ukrajinských náletov na energetické zariadenia.
„Istý čas sme mali prestávku, ale dnes sa útoky na rafinérie obnovili,“ vyhlásil v piatok. Podľa neho drony zasiahli tri rafinérie a jeden plynochemický komplex.
Kyjev opakovane útočí na ruskú ropnú infraštruktúru v odvete za ruské údery na ukrajinské energetické zariadenia.
Americký prezident Donald Trump pritom v uplynulých týždňoch vyvíjal tlak na Ukrajinu, aby nálety zastavila. Tvrdí, že prispievajú k rastu svetových cien nafty.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ruských rafinérií, hlásia rozsiahle škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahly nočný útok ukrajinských dronov spôsobil značné škody na priemyselnom podniku v ruskej Nižnonovgorodskej oblasti, približne 400 kilometrov východne od Moskvy. Podľa ukrajinských médií úder zasiahol jednu z najväčších ruských ropných rafinérií v meste Kstovo.
„Priemyselný podnik v Kstovskom okrese utrpel značné škody. Podľa predbežných informácií nie sú žiadne obete ani zranení,“ uviedol Nikitin. Dodal, že úrady pokračujú vo vyhodnocovaní škôd na civilnej infraštruktúre.
Jedna z najväčších
Gubernátor neuviedol, o aký podnik ide. Ukrajinské médiá však s odvolaním sa na zábery z miesta informovali o zásahu rafinérie Lukoil-Nižegorodnefteorgsintez, známej aj ako NORSI.
V areáli závodu podľa nich vypukol rozsiahly požiar. Rafinéria patrí medzi najväčšie v Rusku, ročne dokáže spracovať približne 17 miliónov ton ropy a vyrába benzín, naftu i ďalšie ropné produkty. Rozsah poškodenia zatiaľ nebolo možné nezávisle overiť.
Obnovené útoky
Útok nasledoval iba dva dni po tom, ako ruský vicepremiér Alexander Novak oznámil obnovenie ukrajinských náletov na energetické zariadenia.
„Istý čas sme mali prestávku, ale dnes sa útoky na rafinérie obnovili,“ vyhlásil v piatok. Podľa neho drony zasiahli tri rafinérie a jeden plynochemický komplex.
Kyjev opakovane útočí na ruskú ropnú infraštruktúru v odvete za ruské údery na ukrajinské energetické zariadenia.
Americký prezident Donald Trump pritom v uplynulých týždňoch vyvíjal tlak na Ukrajinu, aby nálety zastavila. Tvrdí, že prispievajú k rastu svetových cien nafty.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ruských rafinérií, hlásia rozsiahle škody © SITA Všetky práva vyhradené.
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