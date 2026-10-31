Komunálne voľby priniesli tesné súboje. V šiestich obciach si starostu musia voliči vybrať znova
V šiestich obciach starosta nebol zvolený, keďže kandidáti mali rovnaký počet hlasov. V desiatkach obcí na Slovensku rozhodli v komunálnych voľbách o novom ...
31.10.2026 (SITA.sk) - V šiestich obciach starosta nebol zvolený, keďže kandidáti mali rovnaký počet hlasov.
V desiatkach obcí na Slovensku rozhodli v komunálnych voľbách o novom starostovi jeden hlas až tri hlasy. V šiestich obciach starosta nebol zvolený, keďže kandidáti mali rovnaký počet hlasov. Tesné boli aj niektoré voľby do obecných zastupiteľstiev. Ukazuje to analýza definitívnych výsledkov volieb do orgánov samospráv od Štatistického úradu (ŠÚ) SR.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„V komunálnych voľbách 24. októbra 2026 si na Slovensku volili starostu alebo primátora v 2 920 obciach, mestách či mestských častiach vrátane Bratislavy a Košíc ako celku. Voľby boli úspešné v 2 914 z nich. Rozhodovalo sa aj o 20 300 poslaneckých mandátoch v obecných, mestských a miestnych zastupiteľstvách. Zvolených bolo 20 260 poslancov, čo predstavuje 99,8 % všetkých mandátov,” uvádza štatistický úrad s tým, že zvolených bolo aj všetkých 45 poslancov mestského zastupiteľstva mesta Bratislava a 51 poslancov mesta Košice.
V šiestich obciach Slovenska si voliči budú starostu voliť znova, keďže sobotňajší súboj o post starostu sa skončil remízou a kandidáti na prvom mieste mali rovnaký počet hlasov. Nebol teda zvolený ani jeden z nich. Ide o obce Zemné v okrese Nové Zámky, Hrušov v Rožňavskom okrese, Nová Sedlica v okrese Snina, obce Krajná Poľana a Želmanovce v okrese Svidník, a tiež obec Brezina v Trebišovskom okrese.
„Najviac hlasov spomedzi týchto vyrovnaných súbojov získali kandidáti v obci Zemné, kde János Bób aj Beatrica Dömeová dostali zhodne po 387 hlasov. V Brezine zhodne dosiahli Michal Adam a Peter Džubák po 132 hlasov,” uvádza ŠÚ SR. Doplnil, že o novom starostovi sa v niektorých obciach rozhodne až v doplnkových voľbách v prvej polovici budúceho roka. Voliť starostu budú občania minimálne v 12 obciach, keďže v šiestich obciach sa v riadnych voľbách nik o tento post neuchádzal. „Ide o obce Lažany (okres Prešov), Lipovec (okres Rimavská Sobota), Ondrašová (okres Turčianske Teplice), Detrík a Girovce (okres Vranov nad Topľou) a Michalková (okres Zvolen),” spresnil štatistický úrad.
Vo viacerých obciach bol súboj o starostovskú stoličku veľmi tesný, konkrétne v 51 obciach či mestách bol rozdiel medzi víťazom volieb starostu alebo primátora a kandidátom na druhom meste len jeden hlas až tri hlasy. V 18 obciach rozhodol o víťazovi iba jeden hlas.
„O jeden hlas zvíťazili zvolení starostovia v obciach - Hrabovec (okres Bardejov), Šumiac (Brezno), Stará Huta (Detva), Hrubov (Humenné), Mudroňovo (Komárno), Horný Badín (Krupina), Ležiachov (Martin), Bánovce nad Ondavou a Stretava a tiež Veľké Kapušany (Michalovce), Dúbrava a Jalová (Snina), Vyšná Pisaná (Svidník), Veľká Tŕňa (Trebišov), Malý Krtíš (Veľký Krtíš), Podzámčok a Tŕnie (Zvolen) a Voznica (Žarnovica),” uviedol ŠÚ SR.
Doplnil, že okrem mesta Veľké Kapušany mali víťazi v daných obciach malý počet voličských hlasov, v rozmedzí 19 do 150 hlasov. Vo Veľkých Kapušanoch víťaz volieb Peter Petrikán získal 1 315 hlasov, jeho protikandidát Attila Balogh mal 1 314 hlasov.
V 17 samosprávach, medzi nimi aj v jednej z košických mestských častí, víťaz volieb porazil kandidáta na druhom mieste o dva hlasy.
„Išlo o Pusté Úľany (okres Galanta), Nižnú Sitnicu (Humenné), Reľov (Kežmarok), košickú mestskú časť Lorinčík, Uložu (Levoča), Námestovo (Námestovo), Spišskú Teplicu (Poprad), Nemcovce a Veľký Slivník (Prešov), Hrabovú Roztoku a Uličské Krivé (Snina), Podhoroď (Sobrance), Lipovník (Topoľčany), Hrčeľ, Kravany a tiež Černochov (Trebišov) a Senné (Veľký Krtíš),” uviedol ŠÚ SR. V Námestove Tibor Tomovčík porazil svojho protikandidáta so ziskom 1 617 hlasov, druhý Ľubomír Jaššo mal 1 615 hlasov.
O tri hlasy vyhrali starostovia v 16 obciach, a to Harmanec (okres Banská Bystrica), Brezov a Zlaté (Bardejov), Kriváň (Detva), Bukovina a Jakubovany (Liptovský Mikuláš), Budiná (Lučenec), Orávka (Rimavská Sobota), Kožuchovce (Stropkov), Stanča (Trebišov), Dačov Lom a Slovenské Ďarmoty (Veľký Krtíš), Prosačov a Ďurďoš (Vranov nad Topľou), Bzovská Lehôtka (Zvolen) a Prochot (Žiar nad Hronom).
Tesné boli aj výsledky voľby poslancov do obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev. „Podľa analýzy výsledkov získalo 248 neúspešných kandidátov v 232 obciach iba o jeden hlas menej než posledný zvolený poslanec v príslušnom volebnom obvode. O dva hlasy zaostalo 253 kandidátov v 238 obciach a o tri hlasy 244 kandidátov v 229 obciach. Výsledky komunálnych volieb tak ukazujú, že aj jeden hlas môže rozhodnúť o vedení obce alebo o zložení jej zastupiteľstva,” uviedol štatistický úrad. Doplnil, že celkovo 745 neúspešných kandidátov sa nedostalo do zastupiteľstva, lebo mali o jeden až tri hlasy menej než posledný zvolený poslanec.
Ďalších 112 kandidátov tiež nezískalo mandát, napriek tomu, že mali rovnaký počet hlasov ako jeden až traja ďalší kandidáti. O ich zvolení však napokon rozhodlo poradie na kandidátnej listine alebo žreb. Takýmto spôsobom sa celkovo prideľovali mandáty v 106 obciach. V 16 z nich nebolo žrebovanie potrebné, mandát získal kandidát, ktorý bol na kandidátnej listine umiestnený vyššie. V dôsledku žrebu prišlo o mandát 96 kandidátov na poslancov.
„V obci Klubina v okrese Čadca sa žrebovalo až o tri mandáty medzi štyrmi kandidátmi. V ďalších šiestich obciach sa o jeden mandát rozhodovalo medzi tromi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov a v troch obciach sa žrebovalo medzi tromi kandidátmi o pridelení dvoch mandátov,” uviedol úrad dodávajúc, že v ostatných 80 obciach sa rozhodovalo medzi dvoma kandidátmi.
„Na rozdiel od voľby starostu sa pri rovnosti hlasov vo voľbách poslancov do obecného/miestneho/mestského zastupiteľstva voľby neopakujú. Ak získajú rovnaký počet hlasov kandidáti rôznych politických strán, koalícií alebo nezávislí, rozhoduje žreb. Pri kandidátoch tej istej politickej strany alebo koalície je zvolený ten kandidát, ktorý je na kandidátnej listine uvedený v poradí vyššie,” uzavrel ŠÚ SR.
Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby priniesli tesné súboje. V šiestich obciach si starostu musia voliči vybrať znova © SITA Všetky práva vyhradené.
V desiatkach obcí na Slovensku rozhodli v komunálnych voľbách o novom starostovi jeden hlas až tri hlasy. V šiestich obciach starosta nebol zvolený, keďže kandidáti mali rovnaký počet hlasov. Tesné boli aj niektoré voľby do obecných zastupiteľstiev. Ukazuje to analýza definitívnych výsledkov volieb do orgánov samospráv od Štatistického úradu (ŠÚ) SR.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Výsledky volieb 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„V komunálnych voľbách 24. októbra 2026 si na Slovensku volili starostu alebo primátora v 2 920 obciach, mestách či mestských častiach vrátane Bratislavy a Košíc ako celku. Voľby boli úspešné v 2 914 z nich. Rozhodovalo sa aj o 20 300 poslaneckých mandátoch v obecných, mestských a miestnych zastupiteľstvách. Zvolených bolo 20 260 poslancov, čo predstavuje 99,8 % všetkých mandátov,” uvádza štatistický úrad s tým, že zvolených bolo aj všetkých 45 poslancov mestského zastupiteľstva mesta Bratislava a 51 poslancov mesta Košice.
Rovnaký počet hlasov
V šiestich obciach Slovenska si voliči budú starostu voliť znova, keďže sobotňajší súboj o post starostu sa skončil remízou a kandidáti na prvom mieste mali rovnaký počet hlasov. Nebol teda zvolený ani jeden z nich. Ide o obce Zemné v okrese Nové Zámky, Hrušov v Rožňavskom okrese, Nová Sedlica v okrese Snina, obce Krajná Poľana a Želmanovce v okrese Svidník, a tiež obec Brezina v Trebišovskom okrese.
„Najviac hlasov spomedzi týchto vyrovnaných súbojov získali kandidáti v obci Zemné, kde János Bób aj Beatrica Dömeová dostali zhodne po 387 hlasov. V Brezine zhodne dosiahli Michal Adam a Peter Džubák po 132 hlasov,” uvádza ŠÚ SR. Doplnil, že o novom starostovi sa v niektorých obciach rozhodne až v doplnkových voľbách v prvej polovici budúceho roka. Voliť starostu budú občania minimálne v 12 obciach, keďže v šiestich obciach sa v riadnych voľbách nik o tento post neuchádzal. „Ide o obce Lažany (okres Prešov), Lipovec (okres Rimavská Sobota), Ondrašová (okres Turčianske Teplice), Detrík a Girovce (okres Vranov nad Topľou) a Michalková (okres Zvolen),” spresnil štatistický úrad.
Tesný súboj o starostovskú stoličku
Vo viacerých obciach bol súboj o starostovskú stoličku veľmi tesný, konkrétne v 51 obciach či mestách bol rozdiel medzi víťazom volieb starostu alebo primátora a kandidátom na druhom meste len jeden hlas až tri hlasy. V 18 obciach rozhodol o víťazovi iba jeden hlas.
„O jeden hlas zvíťazili zvolení starostovia v obciach - Hrabovec (okres Bardejov), Šumiac (Brezno), Stará Huta (Detva), Hrubov (Humenné), Mudroňovo (Komárno), Horný Badín (Krupina), Ležiachov (Martin), Bánovce nad Ondavou a Stretava a tiež Veľké Kapušany (Michalovce), Dúbrava a Jalová (Snina), Vyšná Pisaná (Svidník), Veľká Tŕňa (Trebišov), Malý Krtíš (Veľký Krtíš), Podzámčok a Tŕnie (Zvolen) a Voznica (Žarnovica),” uviedol ŠÚ SR.
Doplnil, že okrem mesta Veľké Kapušany mali víťazi v daných obciach malý počet voličských hlasov, v rozmedzí 19 do 150 hlasov. Vo Veľkých Kapušanoch víťaz volieb Peter Petrikán získal 1 315 hlasov, jeho protikandidát Attila Balogh mal 1 314 hlasov.
V 17 samosprávach, medzi nimi aj v jednej z košických mestských častí, víťaz volieb porazil kandidáta na druhom mieste o dva hlasy.
„Išlo o Pusté Úľany (okres Galanta), Nižnú Sitnicu (Humenné), Reľov (Kežmarok), košickú mestskú časť Lorinčík, Uložu (Levoča), Námestovo (Námestovo), Spišskú Teplicu (Poprad), Nemcovce a Veľký Slivník (Prešov), Hrabovú Roztoku a Uličské Krivé (Snina), Podhoroď (Sobrance), Lipovník (Topoľčany), Hrčeľ, Kravany a tiež Černochov (Trebišov) a Senné (Veľký Krtíš),” uviedol ŠÚ SR. V Námestove Tibor Tomovčík porazil svojho protikandidáta so ziskom 1 617 hlasov, druhý Ľubomír Jaššo mal 1 615 hlasov.
O tri hlasy vyhrali starostovia v 16 obciach, a to Harmanec (okres Banská Bystrica), Brezov a Zlaté (Bardejov), Kriváň (Detva), Bukovina a Jakubovany (Liptovský Mikuláš), Budiná (Lučenec), Orávka (Rimavská Sobota), Kožuchovce (Stropkov), Stanča (Trebišov), Dačov Lom a Slovenské Ďarmoty (Veľký Krtíš), Prosačov a Ďurďoš (Vranov nad Topľou), Bzovská Lehôtka (Zvolen) a Prochot (Žiar nad Hronom).
Obecné, mestské a miestne zastupiteľstvá
Tesné boli aj výsledky voľby poslancov do obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev. „Podľa analýzy výsledkov získalo 248 neúspešných kandidátov v 232 obciach iba o jeden hlas menej než posledný zvolený poslanec v príslušnom volebnom obvode. O dva hlasy zaostalo 253 kandidátov v 238 obciach a o tri hlasy 244 kandidátov v 229 obciach. Výsledky komunálnych volieb tak ukazujú, že aj jeden hlas môže rozhodnúť o vedení obce alebo o zložení jej zastupiteľstva,” uviedol štatistický úrad. Doplnil, že celkovo 745 neúspešných kandidátov sa nedostalo do zastupiteľstva, lebo mali o jeden až tri hlasy menej než posledný zvolený poslanec.
Ďalších 112 kandidátov tiež nezískalo mandát, napriek tomu, že mali rovnaký počet hlasov ako jeden až traja ďalší kandidáti. O ich zvolení však napokon rozhodlo poradie na kandidátnej listine alebo žreb. Takýmto spôsobom sa celkovo prideľovali mandáty v 106 obciach. V 16 z nich nebolo žrebovanie potrebné, mandát získal kandidát, ktorý bol na kandidátnej listine umiestnený vyššie. V dôsledku žrebu prišlo o mandát 96 kandidátov na poslancov.
„V obci Klubina v okrese Čadca sa žrebovalo až o tri mandáty medzi štyrmi kandidátmi. V ďalších šiestich obciach sa o jeden mandát rozhodovalo medzi tromi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov a v troch obciach sa žrebovalo medzi tromi kandidátmi o pridelení dvoch mandátov,” uviedol úrad dodávajúc, že v ostatných 80 obciach sa rozhodovalo medzi dvoma kandidátmi.
„Na rozdiel od voľby starostu sa pri rovnosti hlasov vo voľbách poslancov do obecného/miestneho/mestského zastupiteľstva voľby neopakujú. Ak získajú rovnaký počet hlasov kandidáti rôznych politických strán, koalícií alebo nezávislí, rozhoduje žreb. Pri kandidátoch tej istej politickej strany alebo koalície je zvolený ten kandidát, ktorý je na kandidátnej listine uvedený v poradí vyššie,” uzavrel ŠÚ SR.
Zdroj: SITA.sk - Komunálne voľby priniesli tesné súboje. V šiestich obciach si starostu musia voliči vybrať znova © SITA Všetky práva vyhradené.
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