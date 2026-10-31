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Poľský prezident otočil lietadlo uprostred letu, spor o ústavný súd vyvolal chaos

Pozastavenie výkonu funkcie predsedovi ústavného súdu vyvolalo protesty a obvinenia zo štátneho prevratu. Polícia zadržala troch ľudí. Poľský prezident

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31.10.2026 (SITA.sk) - Pozastavenie výkonu funkcie predsedovi ústavného súdu vyvolalo protesty a obvinenia zo štátneho prevratu. Polícia zadržala troch ľudí.

Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok prerušil oficiálnu cestu do Senegalu a uprostred letu nariadil návrat do Varšavy.


Dôvodom bola eskalácia sporu o Ústavný súd, ktorého predsedovi Bogdanovi Šwieczkowskému pozastavili výkon funkcie. Pred budovou súdu sa zhromaždili demonštranti a zasahovala polícia.


„V takejto chvíli musí byť prezident v Poľsku. Prerušujem let do Senegalu. Vraciam sa,“ oznámil Nawrocki na sociálnej sieti X.

Obvinenie zo štátneho prevratu


Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie predsedu súdu a jeho zástupcu oznámila sudkyňa Anna Korwinová-Piotrowská. Opatrenie zdôvodnila potrebou obnoviť právny štát a vyhlásila, že dočasne preberá vedenie súdu.

Doterajšie vedenie však rozhodnutie odmietlo. Na oficiálnom účte súdu sa objavilo obvinenie zo „štátneho prevratu“ a tvrdenie, že Šwieczkowski zostáva vo funkcii.

Spochybnilo aj oprávnenie Korwinovej-Piotrowskej viesť súd, keďže sudkyňa nezložila sľub pred prezidentom.

Zasahovala polícia


Pred budovou súdu protestovali stúpenci opozičnej nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS).

Niektorí sa pokúsili preniknúť cez policajné zátarasy. Polícia zadržala troch ľudí. K demonštrantom sa prihovoril aj bývalý premiér a líder PiS Jaroslaw Kaczyňski, ktorý vyzval prezidenta na zásah.

Prezident osobne


Po návrate do Varšavy Nawrocki rokoval s predstaviteľmi súdnictva a v noci na sobotu osobne vstúpil do budovy Ústavného súdu.

Kríza je vyvrcholením dlhoročného sporu o nezávislosť poľskej justície. Proeurópska vláda Donalda Tuska sa usiluje odstrániť dôsledky reforiem PiS z rokov 2015 až 2023. Predchádzajúcu vládu Európska únia (EÚ) obviňovala z politického ovládnutia súdnictva.

Boj o právny štát


Spor sa vyostril pre sudcov zvolených súčasnou parlamentnou väčšinou, od ktorých prezident odmietol prijať sľub. Predseda Ústavného súdu ich následne nepripustil k rozhodovaniu.

„Obnova právneho štátu je našou povinnosťou. Po rokoch bezprávia pod vedením PiS je to náročný, niekedy bolestivý proces, ktorý si vyžaduje rozhodné kroky. Iná cesta neexistuje,“ vyhlásil Tusk.

Súd musí riadne fungovať


Minister spravodlivosti Waldemar Žurek požiadal o zbavenie imunity predsedu súdu a jeho zástupcu. Podľa ministra sa súd stal „súkromným majetkom“ a jeho riadne fungovanie treba obnoviť.

Kým vláda označuje svoje kroky za nápravu porušovania právneho štátu, opozícia hovorí o protiústavnom prevzatí súdu.

Spor tak prerástol do jednej z najvážnejších politických a ústavných kríz v Poľsku.


Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident otočil lietadlo uprostred letu, spor o ústavný súd vyvolal chaos © SITA Všetky práva vyhradené.

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