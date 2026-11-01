Martin Chromiak sa dočkal! Pri debute v NHL nebodoval, ale pochválili ho tréner aj spoluhráč – VIDEO
Martin Chromiak mí za sebou prvý zápas v NHL ako 101. hokejista pôvodom zo Slovenska. Už v sezóne 2020/2021 odohral slovenský útočník Martin Chromiak prvé dva zápasy v American Hockey League (AHL) a ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Martin Chromiak mí za sebou prvý zápas v NHL ako 101. hokejista pôvodom zo Slovenska.
Už v sezóne 2020/2021 odohral slovenský útočník Martin Chromiak prvé dva zápasy v American Hockey League (AHL) a začal snívať sen o posune do National Hockey League (NHL).
Trvalo dlhých šesť rokov, kým sa sen o NHL stal skutočnosťou.
Dnes má rodák z Ilavy 24 rokov a za sebou prvý zápas v najslávnejšej hokejovej profilige. Podarilo sa mu to ako 101. hokejistovi pôvodom zo Slovenska.
Chromiak absolvoval debut v NHL v drese Los Angeles Kings v prehratom súboji proti Buffalo Sabres (2:3). A bol to doslova krst ohňom, keďže tréner Peter Laviolette ho postavil priamo do prvého útoku po boku najväčšej hviezdy tímu - Rusa Artemija Panarina a tiež Američana Alexa Laferriera.
Chromiak odohral 17:31 min oficiálne s jednou strelou na bránku, ale v prvej tretine za stavu 0:0 nastrelil žŕdku bránky Buffala. Na takmer štyri a pol minúty dostal aj dôveru v presilových hrách. Škoda, že to prvému útoku Los Angeles ani raz nepadlo, lebo podľa zámorských médií hrali dobre vrátane Chromiaka.
Účastník troch majstrovstiev sveta zastúpil v elitnej lajne Kings Švéda Adriana Kempeho, ktorý má nešpecifikované zranenie.
"Priniesol rýchlosť do svojho útoku. Myslím si, že boli naozaj dobrí. Dokázali dostať veľa pukov pred bránku a strávili dosť času v útočnom pásme. Chromiak má aj solídne technické zručnosti a disponuje strelou, z ktorej môžu padať góly. Mal niekoľko príležitostí, z ktorých mohol pokojne streliť dva či tri góly. Myslím si, že to bol z jeho strany vydarený debut," zhodnotil Laviolette na klubovom webe lakingsinsider.com.
Chromiaka povolali do Los Angeles už vo štvrtok, ale zápas proti Ottawe presedel ešte na tribúne ako zdravý náhradník. Potom sa však zranil Kempe a šikovný slovenský útočník konečne dostal príležitosť ukázať sa na najväčšej klubovej hokejovej scéne na svete.
"Je to splnený sen a som šťastný, aj keď výsledok nie je dobrý. Tréner mi deň pred zápasom vravel, aby som bol pripravený a ráno v deň zápasu mi potvrdil, že budem hrať. Snažil som sa o svoj ofenzívny štýl a som rád, že som dostal dôveru odohrať veľa času v útočnom pásme. Pocítil som vyššiu rýchlosť v porovnaní s AHL, ale iné boli aj ostatné aspekty hry. Celkovo som si užil tento zápas," povedal Chromiak pre zámorské médiá.
"Uviedol sa dobre. Nie je jednoduché prísť z nižšej súťaže a odohrať hneď prvý zápas v elitnej formácii. Som si istý, že mal motýliky v bruchu a bol nervózny, ale na ľade vyzeral dobre," pochválil nového tímového kolegu skúsený útočník Corey Perry.
Práve tento bývalý najlepší strelec NHL a držiteľ Stanley Cupu zo sezóny 2006/2007 v drese Anaheimu je už doslova hrajúca legenda, keďže má 41 rokov a na konte 974 bodov v celej kariére. Tisícka v jeho prípade je na spadnutie. Ani jeho gól nakoniec nepomohol k zisku čo len bodu proti Buffalu.
"Od druhej tretiny sme hrali dobre. Získavali rýchlo puky a súpera postupne unavovali, ale nestačilo to. Nabudúce musíme byť pripravení od začiatku." vyhlásil Perry.
Martin Chromiak je v aktuálnej sezóne najproduktívnejší hráč tímu Ontario Reign v AHL - v deviatich zápasoch nazbieral osem bodov za šesť gólov a dve asistencie (6+2).
Zároveň vedie tímové štatistiky v počte víťazných gólov (2) a striel na bránku (35). Za svoje výkony v týždni končiacom sa 25. októbra, počas ktorého v troch zápasoch za Reign zaznamenal štyri góly a šesť bodov (4+2), získal ocenenie pre Hráča týždňa v AHL.
Chromiak, ktorého si Kings vybrali v piatom kole draftu NHL v roku 2020, odohral počas častí šiestich sezón v drese Ontario Reign celkovo 276 zápasov v AHL, v ktorých nazbieral 163 bodov (82 gólov + 81 asistencií). V ročníku 2025/2026 dosiahol svoje profesionálne maximá v počte odohraných zápasov (71), gólov (28), asistencií (28) aj bodov (56) a v každej z týchto štatistík bol najlepším hráčom tímu.
Zdroj: SITA.sk - Martin Chromiak sa dočkal! Pri debute v NHL nebodoval, ale pochválili ho tréner aj spoluhráč – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Už v sezóne 2020/2021 odohral slovenský útočník Martin Chromiak prvé dva zápasy v American Hockey League (AHL) a začal snívať sen o posune do National Hockey League (NHL).
Trvalo dlhých šesť rokov, kým sa sen o NHL stal skutočnosťou.
Dnes má rodák z Ilavy 24 rokov a za sebou prvý zápas v najslávnejšej hokejovej profilige. Podarilo sa mu to ako 101. hokejistovi pôvodom zo Slovenska.
Krst v prvom útoku
Chromiak absolvoval debut v NHL v drese Los Angeles Kings v prehratom súboji proti Buffalo Sabres (2:3). A bol to doslova krst ohňom, keďže tréner Peter Laviolette ho postavil priamo do prvého útoku po boku najväčšej hviezdy tímu - Rusa Artemija Panarina a tiež Američana Alexa Laferriera.
Ani raz to nepadlo
Chromiak odohral 17:31 min oficiálne s jednou strelou na bránku, ale v prvej tretine za stavu 0:0 nastrelil žŕdku bránky Buffala. Na takmer štyri a pol minúty dostal aj dôveru v presilových hrách. Škoda, že to prvému útoku Los Angeles ani raz nepadlo, lebo podľa zámorských médií hrali dobre vrátane Chromiaka.
Priniesol rýchlosť
Účastník troch majstrovstiev sveta zastúpil v elitnej lajne Kings Švéda Adriana Kempeho, ktorý má nešpecifikované zranenie.
"Priniesol rýchlosť do svojho útoku. Myslím si, že boli naozaj dobrí. Dokázali dostať veľa pukov pred bránku a strávili dosť času v útočnom pásme. Chromiak má aj solídne technické zručnosti a disponuje strelou, z ktorej môžu padať góly. Mal niekoľko príležitostí, z ktorých mohol pokojne streliť dva či tri góly. Myslím si, že to bol z jeho strany vydarený debut," zhodnotil Laviolette na klubovom webe lakingsinsider.com.
Splnený sen
Chromiaka povolali do Los Angeles už vo štvrtok, ale zápas proti Ottawe presedel ešte na tribúne ako zdravý náhradník. Potom sa však zranil Kempe a šikovný slovenský útočník konečne dostal príležitosť ukázať sa na najväčšej klubovej hokejovej scéne na svete.
"Je to splnený sen a som šťastný, aj keď výsledok nie je dobrý. Tréner mi deň pred zápasom vravel, aby som bol pripravený a ráno v deň zápasu mi potvrdil, že budem hrať. Snažil som sa o svoj ofenzívny štýl a som rád, že som dostal dôveru odohrať veľa času v útočnom pásme. Pocítil som vyššiu rýchlosť v porovnaní s AHL, ale iné boli aj ostatné aspekty hry. Celkovo som si užil tento zápas," povedal Chromiak pre zámorské médiá.
Motýliky v bruchu
"Uviedol sa dobre. Nie je jednoduché prísť z nižšej súťaže a odohrať hneď prvý zápas v elitnej formácii. Som si istý, že mal motýliky v bruchu a bol nervózny, ale na ľade vyzeral dobre," pochválil nového tímového kolegu skúsený útočník Corey Perry.
Práve tento bývalý najlepší strelec NHL a držiteľ Stanley Cupu zo sezóny 2006/2007 v drese Anaheimu je už doslova hrajúca legenda, keďže má 41 rokov a na konte 974 bodov v celej kariére. Tisícka v jeho prípade je na spadnutie. Ani jeho gól nakoniec nepomohol k zisku čo len bodu proti Buffalu.
"Od druhej tretiny sme hrali dobre. Získavali rýchlo puky a súpera postupne unavovali, ale nestačilo to. Nabudúce musíme byť pripravení od začiatku." vyhlásil Perry.
Líder Ontario Reign
Martin Chromiak je v aktuálnej sezóne najproduktívnejší hráč tímu Ontario Reign v AHL - v deviatich zápasoch nazbieral osem bodov za šesť gólov a dve asistencie (6+2).
Zároveň vedie tímové štatistiky v počte víťazných gólov (2) a striel na bránku (35). Za svoje výkony v týždni končiacom sa 25. októbra, počas ktorého v troch zápasoch za Reign zaznamenal štyri góly a šesť bodov (4+2), získal ocenenie pre Hráča týždňa v AHL.
163 bodov v AHL
Chromiak, ktorého si Kings vybrali v piatom kole draftu NHL v roku 2020, odohral počas častí šiestich sezón v drese Ontario Reign celkovo 276 zápasov v AHL, v ktorých nazbieral 163 bodov (82 gólov + 81 asistencií). V ročníku 2025/2026 dosiahol svoje profesionálne maximá v počte odohraných zápasov (71), gólov (28), asistencií (28) aj bodov (56) a v každej z týchto štatistík bol najlepším hráčom tímu.
Zdroj: SITA.sk - Martin Chromiak sa dočkal! Pri debute v NHL nebodoval, ale pochválili ho tréner aj spoluhráč – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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