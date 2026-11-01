Po rekordnej krádeži šiestich miliárd dolárov Binance obnovuje výbery, FBI viní KĽDR
Najväčšia kryptomenová burza na svete postupne obnovuje prevádzku. Straty klientov uhradí z vlastných zdrojov, útočníci podľa FBI pochádzajú zo Severnej Kórey. Najväčšia ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Najväčšia kryptomenová burza na svete postupne obnovuje prevádzku. Straty klientov uhradí z vlastných zdrojov, útočníci podľa FBI pochádzajú zo Severnej Kórey.
Binance po útoku výbery pozastavila, prvú fázu ich obnovovania však spustila v nedeľu.
Spoločnosť oznámila, že na náhradu škôd vyčlenila viac ako 6,34 miliardy dolárov (približne 5,5 miliardy eur) a už doplnila približne 95 percent ukradnutých aktív.
„Náš záväzok zostáva nezmenený. Binance v plnom rozsahu pokryje finančné dôsledky tejto krádeže,“ uviedla spoločnosť.
FBI v sobotu pripísala útok severokórejskej hakerskej skupine TraderTraitor, ktorá je spájaná aj s minuloročnou krádežou kryptomien za 1,5 miliardy dolárov z burzy Bybit.
„Za krádež virtuálnych aktív v hodnote viac ako šesť miliárd dolárov z burzy Binance je zodpovedná Kórejská ľudovodemokratická republika,“ uviedla FBI.
Podľa vyšetrovateľov útočníci premieňajú ukradnuté aktíva na kryptomenu ethereum a pripravujú ich ďalšie pranie prostredníctvom decentralizovaných finančných služieb.
Útok, považovaný za najväčšiu krádež kryptomien v histórii, v piatok otriasol trhmi. Bitcoin stratil takmer päť percent, ethereum približne šesť percent a kryptomena BNB takmer desať percent.
Americký prezident Donald Trump však v sobotu vyjadril pochybnosti o severokórejskej zodpovednosti za útok.
Zdroj: SITA.sk - Po rekordnej krádeži šiestich miliárd dolárov Binance obnovuje výbery, FBI viní KĽDR © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšia kryptomenová burza na svete Binance v nedeľu začala postupne obnovovať výbery po bezprecedentnom hakerskom útoku, pri ktorom zmizli virtuálne aktíva za viac ako šesť miliárd dolárov.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) z krádeže obvinil severokórejských hakerov.
Miliardové náhrady škôd
Binance po útoku výbery pozastavila, prvú fázu ich obnovovania však spustila v nedeľu.
Spoločnosť oznámila, že na náhradu škôd vyčlenila viac ako 6,34 miliardy dolárov (približne 5,5 miliardy eur) a už doplnila približne 95 percent ukradnutých aktív.
„Náš záväzok zostáva nezmenený. Binance v plnom rozsahu pokryje finančné dôsledky tejto krádeže,“ uviedla spoločnosť.
Kimovi hakeri
FBI v sobotu pripísala útok severokórejskej hakerskej skupine TraderTraitor, ktorá je spájaná aj s minuloročnou krádežou kryptomien za 1,5 miliardy dolárov z burzy Bybit.
„Za krádež virtuálnych aktív v hodnote viac ako šesť miliárd dolárov z burzy Binance je zodpovedná Kórejská ľudovodemokratická republika,“ uviedla FBI.
Podľa vyšetrovateľov útočníci premieňajú ukradnuté aktíva na kryptomenu ethereum a pripravujú ich ďalšie pranie prostredníctvom decentralizovaných finančných služieb.
Najväčšia krádež
Útok, považovaný za najväčšiu krádež kryptomien v histórii, v piatok otriasol trhmi. Bitcoin stratil takmer päť percent, ethereum približne šesť percent a kryptomena BNB takmer desať percent.
Americký prezident Donald Trump však v sobotu vyjadril pochybnosti o severokórejskej zodpovednosti za útok.
Zdroj: SITA.sk - Po rekordnej krádeži šiestich miliárd dolárov Binance obnovuje výbery, FBI viní KĽDR © SITA Všetky práva vyhradené.
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