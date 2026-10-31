Lavrov podľa Kallasovej šíri klamstvá a Rusko nie je ochotné rokovať o mieri
Šéfka diplomacie Európskej únie obvinila Moskvu z neúprimnosti. Európski ministri odmietli spoločnú fotografiu s ruským ministrom. Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ)
31.10.2026 (SITA.sk) - Šéfka diplomacie Európskej únie obvinila Moskvu z neúprimnosti. Európski ministri odmietli spoločnú fotografiu s ruským ministrom.
„Hovorili sme o veľkých geopolitických krízach vrátane Ukrajiny a mali sme možnosť priamo konfrontovať Sergeja Lavrova. Samozrejme, predložil množstvo klamstiev a nepravdivých tvrdení, ktoré sme mohli vyvrátiť,“ priblížila Kallasová v rozhovore pre AFP.
Podľa nej konanie Moskvy odporuje jej vyhláseniam o pripravenosti rokovať. Pripomenula, že júl, august a september patrili k najtragickejším mesiacom vojny z hľadiska civilných obetí.
„Svojimi činmi by mali ukázať, že sú pripravení rokovať. Je však úplne jasné, že pripravení nie sú,“ zdôraznila.
Napätie medzi Ruskom a európskymi krajinami sa prejavilo aj nezvyčajným diplomatickým gestom.
Organizátori zrušili tradičné spoločné fotografovanie ministrov zahraničných vecí G20, pretože viacerí európski predstavitelia odmietli pózovať po boku Lavrova. Americká strana rozhodnutie zdôvodnila snahou predísť diplomatickému rozruchu.
Kallasová pripomenula, že európske krajiny sa od začiatku ruskej invázie odmietajú tváriť, že vzťahy s Moskvou sú normálne.
Šéfka diplomacie EÚ zároveň vyzvala na pokračovanie tlaku na Rusko, najmä s cieľom dosiahnuť prímerie v Čiernom mori. Jej vyjadrenia zazneli pred ďalším kolom rokovaní Kyjeva, Moskvy a Washingtonu, očakávaným v novembri.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov podľa Kallasovej šíri klamstvá a Rusko nie je ochotné rokovať o mieri © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v piatok obvinila ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova zo šírenia klamstiev počas rokovaní skupiny G20 v americkej Atlante.
Zároveň povedala, že Rusko napriek mierovým vyhláseniam neprejavuje skutočnú ochotu ukončiť vojnu na Ukrajine.
Množstvo klamstiev
„Hovorili sme o veľkých geopolitických krízach vrátane Ukrajiny a mali sme možnosť priamo konfrontovať Sergeja Lavrova. Samozrejme, predložil množstvo klamstiev a nepravdivých tvrdení, ktoré sme mohli vyvrátiť,“ priblížila Kallasová v rozhovore pre AFP.
Podľa nej konanie Moskvy odporuje jej vyhláseniam o pripravenosti rokovať. Pripomenula, že júl, august a september patrili k najtragickejším mesiacom vojny z hľadiska civilných obetí.
„Svojimi činmi by mali ukázať, že sú pripravení rokovať. Je však úplne jasné, že pripravení nie sú,“ zdôraznila.
S Lavrovom sa nefotí
Napätie medzi Ruskom a európskymi krajinami sa prejavilo aj nezvyčajným diplomatickým gestom.
Organizátori zrušili tradičné spoločné fotografovanie ministrov zahraničných vecí G20, pretože viacerí európski predstavitelia odmietli pózovať po boku Lavrova. Americká strana rozhodnutie zdôvodnila snahou predísť diplomatickému rozruchu.
Nenormálne vzťahy
Kallasová pripomenula, že európske krajiny sa od začiatku ruskej invázie odmietajú tváriť, že vzťahy s Moskvou sú normálne.
Šéfka diplomacie EÚ zároveň vyzvala na pokračovanie tlaku na Rusko, najmä s cieľom dosiahnuť prímerie v Čiernom mori. Jej vyjadrenia zazneli pred ďalším kolom rokovaní Kyjeva, Moskvy a Washingtonu, očakávaným v novembri.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov podľa Kallasovej šíri klamstvá a Rusko nie je ochotné rokovať o mieri © SITA Všetky práva vyhradené.
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