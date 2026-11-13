Francúzska sedembojárka dostala tvrdý trest za porušenie antidopingových pravidiel. Čím sa previnila?
Auriana Lazraqová-Khlassová spochybnila len tretie porušenie pravidiel. Francúzska sedembojárka Auriana Lazraqová-Khlassová dostala tvrdý dištanc na 22 mesiacov za nedodržiavanie antidopingových ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Auriana Lazraqová-Khlassová spochybnila len tretie porušenie pravidiel.
Francúzska sedembojárka Auriana Lazraqová-Khlassová dostala tvrdý dištanc na 22 mesiacov za nedodržiavanie antidopingových pravidiel. Ako informovala Jednotka pre integritu atletiky (AIU), 27-ročná vicemajsterka Európy z Ríma 2024 má zastavenú činnosť od 26. marca 2026.
"Disciplinárny tribunál pozastavil činnosť Auriane Lazraqovej-Khlassovej na 22 mesiacov s účinnosťou od 26. marca 2026 za porušenie svojich povinností týkajúcich sa miesta pobytu," uviedla AIU na platforme X.
Všestranná francúzska atlétka bola obvinená z troch porušení povinnosti oznamovať svoje miesto pobytu v období od februára do novembra 2025. Dve prvé porušenia nepopierala. Nepodarilo sa jej aktualizovať miesto pobytu v aplikácii, ktorá umožňuje antidopingovým orgánom sledovať pohyb športovcov.
Sedembojárka spochybnila len tretie porušenie s tým, že keď sa pokúsila aktualizovať miesto pobytu na nasledujúci deň, aktualizácia sa omylom aplikovala spätne na ten istý deň. Tribunál konštatoval, že hoci to "nevyzeralo, že by sa Lazraqová-Khlassová snažila vyhnúť testovaniu," prejavila "nedbalosť a nepozornosť."
Činnosť jej pozastavili na 22 mesiacov, čo je len o niečo nižší ako maximálny možný trest na dva roky. Všetky jej výsledky od 20. novembra 2025 budú anulované. Lazraqová-Khlassová mala od marca dočasne pozastavenú činnosť a súťažiť nesmie do januára 2028. V praxi to znamená, že má teoretickú šancu prebojovať sa na OH 2028 v Los Angeles.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska sedembojárka dostala tvrdý trest za porušenie antidopingových pravidiel. Čím sa previnila? © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska sedembojárka Auriana Lazraqová-Khlassová dostala tvrdý dištanc na 22 mesiacov za nedodržiavanie antidopingových pravidiel. Ako informovala Jednotka pre integritu atletiky (AIU), 27-ročná vicemajsterka Európy z Ríma 2024 má zastavenú činnosť od 26. marca 2026.
"Disciplinárny tribunál pozastavil činnosť Auriane Lazraqovej-Khlassovej na 22 mesiacov s účinnosťou od 26. marca 2026 za porušenie svojich povinností týkajúcich sa miesta pobytu," uviedla AIU na platforme X.
Všestranná francúzska atlétka bola obvinená z troch porušení povinnosti oznamovať svoje miesto pobytu v období od februára do novembra 2025. Dve prvé porušenia nepopierala. Nepodarilo sa jej aktualizovať miesto pobytu v aplikácii, ktorá umožňuje antidopingovým orgánom sledovať pohyb športovcov.
Sedembojárka spochybnila len tretie porušenie s tým, že keď sa pokúsila aktualizovať miesto pobytu na nasledujúci deň, aktualizácia sa omylom aplikovala spätne na ten istý deň. Tribunál konštatoval, že hoci to "nevyzeralo, že by sa Lazraqová-Khlassová snažila vyhnúť testovaniu," prejavila "nedbalosť a nepozornosť."
Činnosť jej pozastavili na 22 mesiacov, čo je len o niečo nižší ako maximálny možný trest na dva roky. Všetky jej výsledky od 20. novembra 2025 budú anulované. Lazraqová-Khlassová mala od marca dočasne pozastavenú činnosť a súťažiť nesmie do januára 2028. V praxi to znamená, že má teoretickú šancu prebojovať sa na OH 2028 v Los Angeles.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska sedembojárka dostala tvrdý trest za porušenie antidopingových pravidiel. Čím sa previnila? © SITA Všetky práva vyhradené.
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