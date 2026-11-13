Honzek je pripravený hrať, ale v AHL. Flames ho poslali rozohrať sa do Wranglers
Samuel Honzek bude istý čas v AHL, kým sa vráti do NHL. Slovenského útočníka Samuela Honzeka aktivovali z listiny zranených hráčov, aby sa vrátil do ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Samuel Honzek bude istý čas v AHL, kým sa vráti do NHL.
Slovenského útočníka Samuela Honzeka aktivovali z listiny zranených hráčov, aby sa vrátil do súťažného diania v zámorí. Z Calgary Flames ho však ihneď poslali na svoju farmu do tímu AHL Calgary Wranglers.
Vo štvrtkovom zápase na ľade Hendersonu Silver Knights ešte nenastúpil. Wranglers vyhrali 3:2 a dvaja Slováci (Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec) v drese Hendersonu nebodovali.
"V prípade Honzeka, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť prejsť cez waiver listinu, nejde o tzv. kondičné hosťovanie. Podľa dostupných informácií nie je stanovený žiadny konkrétny časový rámec, ako dlho v tíme Wranglers pobudne.
Calgary chce, aby Honzek v AHL zažiaril, získal späť herný rytmus, kondíciu a sebavedomie, a v blízkej budúcnosti sa vrátil do NHL pripravený byť platným hráčom, ktorý dokáže ovplyvniť dianie na ľade," uviedol redaktor webu Calgary Herald Pat Steiberg.
Rovnaký zdroj na margo dĺžky pobytu 22-ročného Slováka v tíme nižšej súťaže dodal:
"Môže to trvať týždeň, možno mesiac, no jedno je isté - Honzek sa v tejto sezóne do NHL vráti. Flames jednoducho chcú, aby bol na tento moment čo najlepšie pripravený a bol úspešný. Tím čakajú náročné rozhodnutia o zložení súpisky.
Calgary má však stále čas na dôkladné posúdenie situácie a doladenie detailov. Zranenia hráčov často nečakane otvárajú dvere iným. Skutočnosť, že tieto rozhodnutia nebudú jednoduché, je pre Flames pozitívny signál – tím sa sústredí na budovanie kvalitnej základne mladých talentov v rámci celej organizácie."
Mladý slovenský útočník sa zranil 8. októbra v domácom zápase proti Coloradu (3:7) v spodnej časti tela a odvtedy chýba v zostave "plameňov".
Honzek odohral dosiaľ v NHL 27 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencie. V aktuálnej sezóne v štyroch zápasoch zatiaľ nebodoval a pripísal si len štyri mínusové body.
Zdroj: SITA.sk - Honzek je pripravený hrať, ale v AHL. Flames ho poslali rozohrať sa do Wranglers © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenského útočníka Samuela Honzeka aktivovali z listiny zranených hráčov, aby sa vrátil do súťažného diania v zámorí. Z Calgary Flames ho však ihneď poslali na svoju farmu do tímu AHL Calgary Wranglers.
Vo štvrtkovom zápase na ľade Hendersonu Silver Knights ešte nenastúpil. Wranglers vyhrali 3:2 a dvaja Slováci (Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec) v drese Hendersonu nebodovali.
"V prípade Honzeka, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť prejsť cez waiver listinu, nejde o tzv. kondičné hosťovanie. Podľa dostupných informácií nie je stanovený žiadny konkrétny časový rámec, ako dlho v tíme Wranglers pobudne.
Calgary chce, aby Honzek v AHL zažiaril, získal späť herný rytmus, kondíciu a sebavedomie, a v blízkej budúcnosti sa vrátil do NHL pripravený byť platným hráčom, ktorý dokáže ovplyvniť dianie na ľade," uviedol redaktor webu Calgary Herald Pat Steiberg.
Honzek sa vráti
Rovnaký zdroj na margo dĺžky pobytu 22-ročného Slováka v tíme nižšej súťaže dodal:
"Môže to trvať týždeň, možno mesiac, no jedno je isté - Honzek sa v tejto sezóne do NHL vráti. Flames jednoducho chcú, aby bol na tento moment čo najlepšie pripravený a bol úspešný. Tím čakajú náročné rozhodnutia o zložení súpisky.
Základňa mladých talentov
Calgary má však stále čas na dôkladné posúdenie situácie a doladenie detailov. Zranenia hráčov často nečakane otvárajú dvere iným. Skutočnosť, že tieto rozhodnutia nebudú jednoduché, je pre Flames pozitívny signál – tím sa sústredí na budovanie kvalitnej základne mladých talentov v rámci celej organizácie."
Mladý slovenský útočník sa zranil 8. októbra v domácom zápase proti Coloradu (3:7) v spodnej časti tela a odvtedy chýba v zostave "plameňov".
Bilancia 2+2
Honzek odohral dosiaľ v NHL 27 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencie. V aktuálnej sezóne v štyroch zápasoch zatiaľ nebodoval a pripísal si len štyri mínusové body.
Zdroj: SITA.sk - Honzek je pripravený hrať, ale v AHL. Flames ho poslali rozohrať sa do Wranglers © SITA Všetky práva vyhradené.
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