V centre Trnavy už stojí vianočný strom, rozsvieti ho zvonenie zvončekov v piatok 27. novembra
Strom priviezli z neďalekých Hrnčiaroviec nad Parnou, kde pred starším rodinným domom rástol približne 35 rokov. V Trnave na Trojičnom námestí už stojí vianočným strom, pri ktorom sa budú od 27. ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Strom priviezli z neďalekých Hrnčiaroviec nad Parnou, kde pred starším rodinným domom rástol približne 35 rokov.
V Trnave na Trojičnom námestí už stojí vianočným strom, pri ktorom sa budú od 27. novembra konať predvianočné trhy a ďalšie podujatia. Priviezli ho z neďalekých Hrnčiaroviec nad Parnou, kde pred starším rodinným domom rástol približne 35 rokov. Mestu Trnava ho darovali manželia Tapferovci, pretože jeho korene už poškodzovali múrik oplotenia aj uličný chodník. Strom je nielen vysoký, ale aj široký a hustý, čo narobilo komplikácie pri jeho nakladaní, upevňovaní a prevoze.
„Chceli sme, nech ešte urobí aspoň na nejaký čas niekomu radosť,“ povedal Ján Tapfer. Spoločne s manželkou Alenou priznávajú, že im je stromu aj ľúto, ale už naozaj robil viac škody ako osohu. Jeho vypílenie a nakladanie si dôkladne zdokumentovali, v rodinných albumoch majú zasa fotografie, keď sa pri malom stromčeku fotili deti. „Kedysi boli na tejto ulici vysadené orechy, rástli pred každým domom. Keď orechy odchádzali, každý si vysadil, čo chcel. My tri ihličnaté stromy,“ hovorí Alena Tapferová pred rodičovským domom.
Z úplne malých sadeníc vyrástli pekné stromčeky, ktoré si vo vianočnom období na ulici zdobili. Neskôr si už stromy zavadzali a tak jeden musel ísť preč a teraz prišiel rad aj na ten najväčší. Ján Tapfer s úsmevom hovorí, že prišiel o navigačný bod, ktorým majestátny strom až do dnešného dňa bol.
Vypílenie stromu, jeho zdvihnutie ponad oplotenie, naloženie na náves a prevoz do centra Trnavy nie je jednoduchá operácia. Partia, ktorá túto službu pre mesto zabezpečuje, má dlhoročné skúsenosti, ale vždy sa vyskytne niečo, čo treba operatívne riešiť. „Tentoraz to trvalo trochu dlhšie preto, lebo strom je košatý a tie spodné konáre sú veľmi pevné, tvrdé. A nedarilo sa nám ho uložiť na náves, lebo strom si nechcel „sadnúť“ na pripravené stojky. Ale samotný prevoz už bol štandardný,“ povedal Martin Köppl, ktorý všetko koordinoval.
Štandardný v prípade prevozu vianočného stromu znamená napríklad aj to, že chlapi museli nadvihovať káble, ktoré neboli dostatočne vysoko. Trasa na prevoz bola vyberaná tak, aby nešla cez železničné priecestie, kde býva problém s elektrickým vedením. O obmedzenie dopravy pri samotnom výrube stromu aj pri jeho preprave do centra mesta sa starala štátna polícia.
Adventný program v Trnave štartuje 27. novembra o 17:30 alegorickým sprievodom obrovských anjelských bábok , ktoré pôjdu z Námestia SNP na Trojičné námestie. Vyzdobený vianočný rozsvietia ľudia zvonením zvončekov, ktoré si majú priniesť so sebou.
Zdroj: SITA.sk - V centre Trnavy už stojí vianočný strom, rozsvieti ho zvonenie zvončekov v piatok 27. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
V Trnave na Trojičnom námestí už stojí vianočným strom, pri ktorom sa budú od 27. novembra konať predvianočné trhy a ďalšie podujatia. Priviezli ho z neďalekých Hrnčiaroviec nad Parnou, kde pred starším rodinným domom rástol približne 35 rokov. Mestu Trnava ho darovali manželia Tapferovci, pretože jeho korene už poškodzovali múrik oplotenia aj uličný chodník. Strom je nielen vysoký, ale aj široký a hustý, čo narobilo komplikácie pri jeho nakladaní, upevňovaní a prevoze.
„Chceli sme, nech ešte urobí aspoň na nejaký čas niekomu radosť,“ povedal Ján Tapfer. Spoločne s manželkou Alenou priznávajú, že im je stromu aj ľúto, ale už naozaj robil viac škody ako osohu. Jeho vypílenie a nakladanie si dôkladne zdokumentovali, v rodinných albumoch majú zasa fotografie, keď sa pri malom stromčeku fotili deti. „Kedysi boli na tejto ulici vysadené orechy, rástli pred každým domom. Keď orechy odchádzali, každý si vysadil, čo chcel. My tri ihličnaté stromy,“ hovorí Alena Tapferová pred rodičovským domom.
Zmizol navigačný bod
Z úplne malých sadeníc vyrástli pekné stromčeky, ktoré si vo vianočnom období na ulici zdobili. Neskôr si už stromy zavadzali a tak jeden musel ísť preč a teraz prišiel rad aj na ten najväčší. Ján Tapfer s úsmevom hovorí, že prišiel o navigačný bod, ktorým majestátny strom až do dnešného dňa bol.
Vypílenie stromu, jeho zdvihnutie ponad oplotenie, naloženie na náves a prevoz do centra Trnavy nie je jednoduchá operácia. Partia, ktorá túto službu pre mesto zabezpečuje, má dlhoročné skúsenosti, ale vždy sa vyskytne niečo, čo treba operatívne riešiť. „Tentoraz to trvalo trochu dlhšie preto, lebo strom je košatý a tie spodné konáre sú veľmi pevné, tvrdé. A nedarilo sa nám ho uložiť na náves, lebo strom si nechcel „sadnúť“ na pripravené stojky. Ale samotný prevoz už bol štandardný,“ povedal Martin Köppl, ktorý všetko koordinoval.
Asistovala aj polícia
Štandardný v prípade prevozu vianočného stromu znamená napríklad aj to, že chlapi museli nadvihovať káble, ktoré neboli dostatočne vysoko. Trasa na prevoz bola vyberaná tak, aby nešla cez železničné priecestie, kde býva problém s elektrickým vedením. O obmedzenie dopravy pri samotnom výrube stromu aj pri jeho preprave do centra mesta sa starala štátna polícia.
Adventný program v Trnave štartuje 27. novembra o 17:30 alegorickým sprievodom obrovských anjelských bábok , ktoré pôjdu z Námestia SNP na Trojičné námestie. Vyzdobený vianočný rozsvietia ľudia zvonením zvončekov, ktoré si majú priniesť so sebou.
Zdroj: SITA.sk - V centre Trnavy už stojí vianočný strom, rozsvieti ho zvonenie zvončekov v piatok 27. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.