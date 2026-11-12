Dopyt po zariadeniach pre seniorov výrazne prevyšuje voľné kapacity, najväčší tlak je v Bratislavskom kraji
Na Slovensku žije viac ako milión seniorov nad 65 rokov, tvoria tak 19 % populácie. Dopyt po zariadeniach pre seniorov mnohonásobne prevyšuje voľné kapacity.
12.11.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku žije viac ako milión seniorov nad 65 rokov, tvoria tak 19 % populácie.
Dopyt po zariadeniach pre seniorov mnohonásobne prevyšuje voľné kapacity. Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) v grafe týždňa upozornil, že v pobytových zariadeniach sociálnych služieb bolo v tomto roku vyše 44-tisíc miest, voľných však bolo 2 800. Zariadenia pritom evidujú vyše 22-tisíc žiadostí, každý senior ich však môže podať aj viacero. Najväčšiemu tlaku na kapacity pritom čelí Bratislavský kraj.
Na Slovensku žije viac ako milión seniorov nad 65 rokov, tvoria tak 19 % populácie. Populácia rýchlo starne a pre rodiny môže byť čoraz ťažšie postarať sa o svojho blízkeho v zlom zdravotnom stave či vysokom veku. Zariadenia sociálnych služieb preto čelia veľkému tlaku na kapacity. Najvýraznejší tlak je podľa inštitútu v Bratislavskom kraji, kde je na viac než 5 000 žiadostí aktuálne voľných okolo 240 miest.
Inštitút sa pozrel aj na ceny v zariadeniach sociálnych služieb. Odvoláva sa pritom na údaje z portálu Miesto pre rodiča, podľa ktorého najviac vlani platili klienti v Trnavskom kraji, kde bol medián mesačnej úhrady 779 eur. Najmenej platili ľudia v zariadeniach v Nitrianskom kraji, kde bol medián na úrovni 458 eur. Podľa aktuálnych údajov z portálu Miesto pre rodiča je medián mesačnej úhrady na Slovensku na úrovni 530 eur. V zariadeniach, ktoré zriaďujú obce či kraje je stredná hodnota mesačnej úhrady na úrovni 444 eur, v súkromných zariadeniach je to 784 eur.
Inštitút pre stratégie a analýzy prízvukoval, že starnutie populácie si vyžaduje rozširovanie kapacít pobytových zariadení, dlhodobej starostlivosti v štátnych nemocniciach ako aj posilnenie domácej a ošetrovateľskej komunitnej starostlivosti či dostatok zdravotníckeho a opatrovateľského personálu.
Na nedostatok miest v pobytových zariadeniach zareagoval aj štát. Ministerstvo práce v minulosti odhadovalo, že na miesto čaká zhruba 9 000 ľudí. Parlament preto prijal novelu zákona, ktorá od budúceho roka umožní zvýšiť maximálnu kapacitu vo vybraných zariadenia z doterajších 40 na 100 miest. Týka sa to zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a demenciou. Podmienkou však bude, že sa služba bude môcť poskytovať len v samostatných skupinách s najviac 20 klientmi, v oddelených priestoroch s vlastným personálom, spoločenskou miestnosťou a jedálňou.
Zdroj: SITA.sk - Dopyt po zariadeniach pre seniorov výrazne prevyšuje voľné kapacity, najväčší tlak je v Bratislavskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.
Dopyt po zariadeniach pre seniorov mnohonásobne prevyšuje voľné kapacity. Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) v grafe týždňa upozornil, že v pobytových zariadeniach sociálnych služieb bolo v tomto roku vyše 44-tisíc miest, voľných však bolo 2 800. Zariadenia pritom evidujú vyše 22-tisíc žiadostí, každý senior ich však môže podať aj viacero. Najväčšiemu tlaku na kapacity pritom čelí Bratislavský kraj.
Na Slovensku žije viac ako milión seniorov nad 65 rokov, tvoria tak 19 % populácie. Populácia rýchlo starne a pre rodiny môže byť čoraz ťažšie postarať sa o svojho blízkeho v zlom zdravotnom stave či vysokom veku. Zariadenia sociálnych služieb preto čelia veľkému tlaku na kapacity. Najvýraznejší tlak je podľa inštitútu v Bratislavskom kraji, kde je na viac než 5 000 žiadostí aktuálne voľných okolo 240 miest.
Inštitút sa pozrel aj na ceny v zariadeniach sociálnych služieb. Odvoláva sa pritom na údaje z portálu Miesto pre rodiča, podľa ktorého najviac vlani platili klienti v Trnavskom kraji, kde bol medián mesačnej úhrady 779 eur. Najmenej platili ľudia v zariadeniach v Nitrianskom kraji, kde bol medián na úrovni 458 eur. Podľa aktuálnych údajov z portálu Miesto pre rodiča je medián mesačnej úhrady na Slovensku na úrovni 530 eur. V zariadeniach, ktoré zriaďujú obce či kraje je stredná hodnota mesačnej úhrady na úrovni 444 eur, v súkromných zariadeniach je to 784 eur.
Inštitút pre stratégie a analýzy prízvukoval, že starnutie populácie si vyžaduje rozširovanie kapacít pobytových zariadení, dlhodobej starostlivosti v štátnych nemocniciach ako aj posilnenie domácej a ošetrovateľskej komunitnej starostlivosti či dostatok zdravotníckeho a opatrovateľského personálu.
Na nedostatok miest v pobytových zariadeniach zareagoval aj štát. Ministerstvo práce v minulosti odhadovalo, že na miesto čaká zhruba 9 000 ľudí. Parlament preto prijal novelu zákona, ktorá od budúceho roka umožní zvýšiť maximálnu kapacitu vo vybraných zariadenia z doterajších 40 na 100 miest. Týka sa to zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a demenciou. Podmienkou však bude, že sa služba bude môcť poskytovať len v samostatných skupinách s najviac 20 klientmi, v oddelených priestoroch s vlastným personálom, spoločenskou miestnosťou a jedálňou.
Zdroj: SITA.sk - Dopyt po zariadeniach pre seniorov výrazne prevyšuje voľné kapacity, najväčší tlak je v Bratislavskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.