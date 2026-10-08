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Iniciatíva za právny štát: Spôsob prípravy rozpočtu potvrdzuje obavy o predvídateľnosť a dodržiavanie pravidiel
Tagy: Právny štát Štátny rozpočet
Organizácie združené v Iniciatíve za právny štát v ostatných týždňoch opakovane upozorňovali na riziká spojené s prípravou rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. V auguste sme vládu ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Organizácie združené v Iniciatíve za právny štát v ostatných týždňoch opakovane upozorňovali na riziká spojené s prípravou rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029.
V auguste sme vládu vyzvali, aby rozpočet pripravovala transparentne, predvídateľne a s dostatočným priestorom na odbornú diskusiu. Dňa 1. októbra sme zároveň poukázali na vážne pochybnosti o splnení podmienok na uplatnenie výnimky zo sankcií ústavného zákona
O rozpočtovej zodpovednosti. Spôsob, akým vláda návrh štátneho rozpočtu následne predložila a schválila, tieto obavy ďalej prehlbuje.
Predvídateľnosť, rešpektovanie ústavných pravidiel a riadny legislatívny proces patria k základom fungujúceho právneho štátu. Vláda však návrh najdôležitejšieho ekonomického zákona roka, ktorý rozhoduje o desiatkach miliárd eur, schválila necelý deň po jeho prvom zverejnení. Verejnosť, sociálni partneri ani odborná obec tak nemali reálnu možnosť dokument preštudovať a kvalifikovane posúdiť. Pri materiáli, ktorý zásadne ovplyvní fungovanie štátu, podnikateľského prostredia aj domácností, takýto postup nezodpovedá štandardom transparentného a predvídateľného rozhodovania.
Mimoriadne vážne vnímame, že ani po predložení rozpočtu neboli rozptýlené pochybnosti o dodržaní ústavných pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Ako sme uviedli už v stanovisku z 1. októbra, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že splnenie podmienok na uplatnenie výnimky z dlhovej brzdy nebolo na základe predložených informácií dostatočne preukázané.
Ústavné pravidlá je potrebné rešpektovať nielen formálne, ale aj v súlade s ich účelom a zmyslom. Použitie výnimiek z pravidiel rozpočtovej zodpovednosti musí byť jednoznačne odôvodnené, transparentné a podložené overiteľnými údajmi. V opačnom prípade vzniká nebezpečný precedens, pri ktorom záväzné pravidlá postupne strácajú svoj význam a ich uplatňovanie sa môže odvíjať od aktuálnych potrieb výkonnej moci. Zákonnosť, predvídateľnosť a transparentnosť konania orgánov verejnej moci sú pritom základnou podmienkou dôvery verejnosti aj podnikateľského prostredia v štát.
Výhrady máme aj k samotnému procesu prerokovania návrhu. Mimoriadne krátke lehoty oslabujú zmysel sociálneho dialógu a obmedzujú schopnosť sociálnych partnerov, odborných inštitúcií a verejnosti plniť svoju odbornú a kontrolnú úlohu. Formálne prerokovanie nemožno považovať za skutočnú participáciu, ak účastníci nemajú reálny čas na posúdenie dokumentu a jeho dôsledkov.
Konkrétnym dôsledkom extrémne krátkych lehôt je aj situácia Najvyššieho kontrolného úradu SR. Ten včera upozornil, že poslanci začnú o návrhu rozpočtu po prvýkrát rokovať bez jeho riadneho odborného stanoviska. NKÚ mal podľa vlastného vyjadrenia na jeho prípravu len 48 hodín, čo nepovažuje za čas postačujúci na odborné a detailné posúdenie návrhu.
Ak ani jedna z kľúčových kontrolných inštitúcií štátu nedostane reálny priestor na odborné posúdenie zákona roka, problém krátkych lehôt už nie je iba otázkou procesnej kultúry. Reálne oslabuje kontrolné mechanizmy, ktoré majú prispievať ku kvalite a dôveryhodnosti rozhodovania o verejných financiách.
Obavy z oslabovania predvídateľnosti pravidiel prehlbuje aj postup Národnej rady SR zo 6. októbra. Parlament schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách, pričom prostredníctvom poslaneckého pozmeňujúceho návrhu podaného v ten istý deň boli zmiernené pravidlá prípadného rozpočtového provizória. Zrušiť sa má mesačné obmedzenie výdavkov a minister financií dostáva širšie možnosti vykonávať počas provizória rozpočtové úpravy; celkové obmedzenie výdavkov oproti predchádzajúcemu roku zostáva zachované.
Takto významné zásahy do pravidiel hospodárenia štátu by nemali byť prijímané narýchlo prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov bez primeraného priestoru na odbornú diskusiu. O to viac, ak k nim dochádza bezprostredne v čase prerokovania štátneho rozpočtu.
Nerešpektovanie alebo oslabovanie nastavených pravidiel prináša krajine vážne riziká. Zvolený postup prehlbuje právnu neistotu a môže oslabovať dôveryhodnosť Slovenskej republiky voči občanom, podnikateľom aj investorom. Nedostatočný priestor na odbornú diskusiu zároveň zvyšuje riziko, že pri príprave takto zásadného dokumentu nebudú včas identifikované jeho nedostatky alebo nezamýšľané dôsledky.
Pre podnikateľské prostredie predstavuje nepredvídateľnosť rozpočtového procesu ďalší zdroj právnej neistoty a oslabuje dôveru v stabilitu prostredia, v ktorom firmy prijímajú investičné a dlhodobé rozhodnutia.
Organizácie združené v Iniciatíve za právny štát preto vyzývajú poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri prerokovaní návrhu rozpočtu dôsledne posúdili jeho súlad s ústavným rámcom rozpočtovej zodpovednosti a aby od vlády žiadali transparentné vysvetlenie právnych a faktických dôvodov, na základe ktorých považuje podmienky na uplatnenie výnimky z dlhovej brzdy
Za splnené.
Zároveň vyzývame na zavedenie pevného a verejne známeho kalendára prípravy štátneho rozpočtu, ktorý zabezpečí primeraný priestor na odbornú diskusiu, sociálny dialóg a verejnú kontrolu. Transparentnosť, predvídateľnosť a dodržiavanie pravidiel pri príprave najdôležitejšieho ekonomického zákona roka nemôžu závisieť od dobrej vôle vlády. Musia byť štandardom fungovania právneho štátu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva za právny štát: Spôsob prípravy rozpočtu potvrdzuje obavy o predvídateľnosť a dodržiavanie pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
V auguste sme vládu vyzvali, aby rozpočet pripravovala transparentne, predvídateľne a s dostatočným priestorom na odbornú diskusiu. Dňa 1. októbra sme zároveň poukázali na vážne pochybnosti o splnení podmienok na uplatnenie výnimky zo sankcií ústavného zákona
O rozpočtovej zodpovednosti. Spôsob, akým vláda návrh štátneho rozpočtu následne predložila a schválila, tieto obavy ďalej prehlbuje.
Predvídateľnosť, rešpektovanie ústavných pravidiel a riadny legislatívny proces patria k základom fungujúceho právneho štátu. Vláda však návrh najdôležitejšieho ekonomického zákona roka, ktorý rozhoduje o desiatkach miliárd eur, schválila necelý deň po jeho prvom zverejnení. Verejnosť, sociálni partneri ani odborná obec tak nemali reálnu možnosť dokument preštudovať a kvalifikovane posúdiť. Pri materiáli, ktorý zásadne ovplyvní fungovanie štátu, podnikateľského prostredia aj domácností, takýto postup nezodpovedá štandardom transparentného a predvídateľného rozhodovania.
Mimoriadne vážne vnímame, že ani po predložení rozpočtu neboli rozptýlené pochybnosti o dodržaní ústavných pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Ako sme uviedli už v stanovisku z 1. októbra, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že splnenie podmienok na uplatnenie výnimky z dlhovej brzdy nebolo na základe predložených informácií dostatočne preukázané.
Ústavné pravidlá je potrebné rešpektovať nielen formálne, ale aj v súlade s ich účelom a zmyslom. Použitie výnimiek z pravidiel rozpočtovej zodpovednosti musí byť jednoznačne odôvodnené, transparentné a podložené overiteľnými údajmi. V opačnom prípade vzniká nebezpečný precedens, pri ktorom záväzné pravidlá postupne strácajú svoj význam a ich uplatňovanie sa môže odvíjať od aktuálnych potrieb výkonnej moci. Zákonnosť, predvídateľnosť a transparentnosť konania orgánov verejnej moci sú pritom základnou podmienkou dôvery verejnosti aj podnikateľského prostredia v štát.
Sociálny dialóg nesmie byť formalitou
Výhrady máme aj k samotnému procesu prerokovania návrhu. Mimoriadne krátke lehoty oslabujú zmysel sociálneho dialógu a obmedzujú schopnosť sociálnych partnerov, odborných inštitúcií a verejnosti plniť svoju odbornú a kontrolnú úlohu. Formálne prerokovanie nemožno považovať za skutočnú participáciu, ak účastníci nemajú reálny čas na posúdenie dokumentu a jeho dôsledkov.
Konkrétnym dôsledkom extrémne krátkych lehôt je aj situácia Najvyššieho kontrolného úradu SR. Ten včera upozornil, že poslanci začnú o návrhu rozpočtu po prvýkrát rokovať bez jeho riadneho odborného stanoviska. NKÚ mal podľa vlastného vyjadrenia na jeho prípravu len 48 hodín, čo nepovažuje za čas postačujúci na odborné a detailné posúdenie návrhu.
Ak ani jedna z kľúčových kontrolných inštitúcií štátu nedostane reálny priestor na odborné posúdenie zákona roka, problém krátkych lehôt už nie je iba otázkou procesnej kultúry. Reálne oslabuje kontrolné mechanizmy, ktoré majú prispievať ku kvalite a dôveryhodnosti rozhodovania o verejných financiách.
Pravidlá sa menia aj počas procesu
Obavy z oslabovania predvídateľnosti pravidiel prehlbuje aj postup Národnej rady SR zo 6. októbra. Parlament schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách, pričom prostredníctvom poslaneckého pozmeňujúceho návrhu podaného v ten istý deň boli zmiernené pravidlá prípadného rozpočtového provizória. Zrušiť sa má mesačné obmedzenie výdavkov a minister financií dostáva širšie možnosti vykonávať počas provizória rozpočtové úpravy; celkové obmedzenie výdavkov oproti predchádzajúcemu roku zostáva zachované.
Takto významné zásahy do pravidiel hospodárenia štátu by nemali byť prijímané narýchlo prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov bez primeraného priestoru na odbornú diskusiu. O to viac, ak k nim dochádza bezprostredne v čase prerokovania štátneho rozpočtu.
Nerešpektovanie alebo oslabovanie nastavených pravidiel prináša krajine vážne riziká. Zvolený postup prehlbuje právnu neistotu a môže oslabovať dôveryhodnosť Slovenskej republiky voči občanom, podnikateľom aj investorom. Nedostatočný priestor na odbornú diskusiu zároveň zvyšuje riziko, že pri príprave takto zásadného dokumentu nebudú včas identifikované jeho nedostatky alebo nezamýšľané dôsledky.
Pre podnikateľské prostredie predstavuje nepredvídateľnosť rozpočtového procesu ďalší zdroj právnej neistoty a oslabuje dôveru v stabilitu prostredia, v ktorom firmy prijímajú investičné a dlhodobé rozhodnutia.
Organizácie združené v Iniciatíve za právny štát preto vyzývajú poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri prerokovaní návrhu rozpočtu dôsledne posúdili jeho súlad s ústavným rámcom rozpočtovej zodpovednosti a aby od vlády žiadali transparentné vysvetlenie právnych a faktických dôvodov, na základe ktorých považuje podmienky na uplatnenie výnimky z dlhovej brzdy
Za splnené.
Zároveň vyzývame na zavedenie pevného a verejne známeho kalendára prípravy štátneho rozpočtu, ktorý zabezpečí primeraný priestor na odbornú diskusiu, sociálny dialóg a verejnú kontrolu. Transparentnosť, predvídateľnosť a dodržiavanie pravidiel pri príprave najdôležitejšieho ekonomického zákona roka nemôžu závisieť od dobrej vôle vlády. Musia byť štandardom fungovania právneho štátu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva za právny štát: Spôsob prípravy rozpočtu potvrdzuje obavy o predvídateľnosť a dodržiavanie pravidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Právny štát Štátny rozpočet
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