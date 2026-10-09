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Prvé holenie aj starostlivosť o intímne partie. Philips OneBlade prináša dve novinky


Tagy: Holenie PR

Starostlivosť o intímne partie aj prvé skúsenosti s holením tváre majú jedno spoločné. Pokožka ocení šetrný prístup a pomocníka, na ktorého je spoľahnutie. Philips preto prináša dve ...



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ob cinnamon first shave_co_pup_1_qp1326_20_rgb_16x9_glb c_v001 s 676x380 9.10.2026 (SITA.sk) - Starostlivosť o intímne partie aj prvé skúsenosti s holením tváre majú jedno spoločné.


Pokožka ocení šetrný prístup a pomocníka, na ktorého je spoľahnutie. Philips preto prináša dve novinky z radu OneBlade. Inovovaný Philips OneBlade Intimate uľahčuje ženám aj mužom pravidelnú starostlivosť o citlivé partie, zatiaľ čo Philips OneBlade First Shave sprevádza začiatočníkov prvými pokusmi pred zrkadlom tak, aby nemuseli končiť tvárou plnou drobných raniek.

Pohodlie a ochrana pre citlivé partie


Starostlivosť o intímne partie dnes patrí k bežnej rutine žien aj mužov. Každá časť tela má však iné nároky a pri citlivých miestach je obzvlášť dôležité zvoliť šetrný postup, ktorý pomôže predísť podráždeniu, porezaniu alebo zarastaniu chĺpkov. Na pravidelnú starostlivosť o tieto oblasti je určený inovovaný Philips OneBlade Intimate. Nová generácia prináša prepracovaný dizajn, výkonnejší motor, výdrž batérie až 45 minút a indikátor stavu batérie. Skvelým pomocníkom je inteligentný indikátor výmeny čepele, ktorý informuje o jej aktuálnom stave a upozorní, kedy je čas na výmenu.

Špeciálna čepeľ SkinProtect pomáha chrániť pokožku pred podráždením a porezaním. Trojitý systém ochrany kombinuje zaoblené pozdĺžne hrany, zaoblené konce čepele a ochrannú vrstvu. OneBlade Intimate neodstraňuje chĺpky úplne dohladka, a tak pomáha obmedziť riziko ich zarastania. Zároveň kopíruje krivky tela a umožňuje úpravu v rôznych smeroch. Model je určený ženám aj mužom a možno ho používať nasucho aj namokro.

Najvýraznejším vylepšením novej generácie je inteligentný indikátor výmeny čepele, ktorý uľahčuje kontrolu jej stavu. Kým svieti nažlto, čepeľ je pripravená na používanie. Keď sa sfarbí naoranžovo, nastal čas na jej výmenu. Používateľ tak nemusí správny okamih odhadovať a môže si dlhšie zachovať šetrnú a pohodlnú starostlivosť o citlivé partie.

Prvé fúzy prichádzajú bez návodu


Niektorí mladí muži pri prvých pokusoch o oholenie tváre siahnu po tom, čo nájdu doma v kúpeľni, iní si nechajú poradiť od otca či staršieho brata. Prvé skúsenosti preto občas prebiehajú metódou pokus–omyl a nezriedka sa končia podráždenou pokožkou. Citlivá mladá pleť má pritom svoje špecifiká a pri výbere prvého pomocníka na holenie zohrávajú hlavnú úlohu šetrnosť k pokožke a jednoduché používanie.

Pre tých, ktorí s holením ešte len začínajú, je určený Philips OneBlade First Shave. Novinka je navrhnutá tak, aby prvé ťahy pri holení prebehli bez obáv. Na jedno nabitie vydrží až 45 minút a indikátor stavu batérie včas upozorní, kedy je potrebné doplniť energiu. Nový ergonomický dizajn s protišmykovým úchopom skvele padne do ruky a výkonnejší motor si s prvými fúzmi poradí rýchlo, jednoducho a pritom šetrne k pokožke. OneBlade First Shave sa jednoducho ovláda aj bez predchádzajúcich skúseností a možno ho používať nasucho aj namokro.

Dve novinky, rovnaký dôraz na šetrnosť


OneBlade Intimate je určený ženám aj mužom, ktorí hľadajú šetrný, pohodlný a jednoduchý spôsob pravidelnej starostlivosti o citlivé partie. Nadväzuje na obľúbený a rokmi overený koncept radu OneBlade, ktorý si získal priaznivcov svojou jednoduchosťou a univerzálnym použitím. Správne zvolený pomocník zohráva dôležitú úlohu pri pravidelnej intímnej starostlivosti aj prvých skúsenostiach s holením tváre. Obe novinky preto spája šetrnosť k pokožke, pohodlie a jednoduché používanie. Ukazujú tak, že ani pri starostlivosti o citlivú pokožku nie je potrebné robiť kompromisy.

Produktové tipy:


Istota a pohodlie aj pri intímnom holení


Philips OneBlade Intimate je vyvinutý priamo na holenie intímnych partií žien aj mužov. Jeho špeciálna čepeľ SkinProtect pomáha chrániť pokožku pred porezaním a podráždením. Je vybavený inteligentným indikátorom výmeny čepele, ktorý upozorní, kedy je vhodný čas čepeľ vymeniť. Trojitý systém ochrany kombinuje zaoblené pozdĺžne hrany, zaoblené konce čepele a ochrannú vrstvu, ktoré prispievajú k pohodlnejšiemu holeniu. Možno ho používať nasucho aj namokro, napríklad v sprche. Neholí úplne dohladka, a tak pomáha obmedziť riziko zarastania chĺpkov. Kopíruje krivky tela a holí v rôznych smeroch. Súčasťou balenia je aj nasadzovací hrebeň, ktorý skráti chĺpky na dĺžku troch milimetrov.

Nová generácia prináša prepracovaný dizajn, výkonnejší motor, výdrž batérie až 45 minút a indikátor batérie. Po novom ponúka inteligentný indikátor výmeny čepele, ktorý informuje o jej aktuálnom stave a upozorní, kedy je čas na výmenu. Cena: 44,99 EUR

Prvý strojček na prvé fúzy


Philips OneBlade First Shave je navrhnutý na skrotenie prvých fúzov. Vďaka vylepšenému ergonomickému dizajnu s protišmykovým úchopom sa ľahko drží a pomáha získať pri prvých ťahoch väčšiu istotu. Výkonnejší motor si poradí s prvými fúzmi rýchlo a jednoducho, pritom zostáva šetrný k pokožke. Možno ho používať nasucho aj namokro a jednoducho sa ovláda aj bez predchádzajúcich skúseností. Nabitý vydrží až 45 minút a indikátor batérie včas upozorní, kedy je potrebné strojček znova nabiť. Cena: 39,99 EUR

Viac informácií nájdete na stránkach www.philips.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Prvé holenie aj starostlivosť o intímne partie. Philips OneBlade prináša dve novinky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Holenie PR
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