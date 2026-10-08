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Zepter oslavuje 35 rokov na slovenskom trhu. Digitálne inovácie a AI menia tradičný model predaja


Tagy: AI digitálne inovácie PR

Spoločnosť Zepter prepája tradičný model predaja s digitálnymi inováciami. Spoločnosť, ktorej produkty sa stali súčasťou životov 1,5 milióna zákazníkov v ČR a na Slovensku s viac ako 13 ...



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titulne foto_do clanku zepter 676x450 8.10.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Zepter prepája tradičný model predaja s digitálnymi inováciami.


Spoločnosť, ktorej produkty sa stali súčasťou životov 1,5 milióna zákazníkov v ČR a na Slovensku s viac ako 13 miliónmi predaných kusov, prepája tradičný model predaja s digitálnymi inováciami. Kým online priestor a e-commerce zákazníka privedú, odborná obchodná sieť v showroomoch mu poskytne medziľudské vzťahy, odpovede na mieru a priamu skúsenosť s produktmi.

Zepter International oslavuje významné jubileum. Pred 35 rokmi vstúpila spoločnosť na vtedajší československý trh a za tri a pol dekády prešla zásadnou transformáciou. Z firmy známej predovšetkým vďaka prémiovému riadu sa vyvinula na moderného lídra v oblasti zdravého životného štýlu. Pri príležitosti tohto výročia Zepter predstavuje svoju novú víziu, ktorá spája to najlepšie z tradičného osobného predaja s digitálnymi inováciami.
 

Zmena zákazníka si vyžiadala evolúciu značky


Predaj pred 35 rokmi fungoval inak. Zepter budoval svoje silné povedomie prostredníctvom obchodných zástupcov, domácich prezentácií a osobných odporúčaní. Dnešný zákazník je však iný, informácie si vyhľadáva online, porovnáva recenzie a očakáva okamžitú dostupnosť dát.

Dôvera a kvalita sa odzrkadľuje aj v číslach. "Tridsaťpäť rokov na Slovensku a aj v Českej republike pre mňa znamená predovšetkým dôveru 1,5 milióna zákazníkov a nasadenie našich partnerov a zamestnancov. Počas tohto obdobia sa predalo viac ako 13 miliónov produktov Zepter, čím sa stal súčasťou života mnohých rodín. Naším cieľom zostáva prinášať moderné technológie, ktoré pomáhajú ľuďom žiť zdravší, kvalitnejší a dlhší život," hovorí zakladateľ spoločnosti Philip Zepter.

Plynulé prepojenie moderných technológii s osobným kontaktom je vývoj posledných rokov. "Dnešný zákazník vyžaduje flexibilitu. Chce so značkou komunikovať online, ale veľká časť zákazníkov stále vyžaduje a bude vyžadovať osobný kontakt. Čo sa však nezmenilo je náš dôraz na kvalitu produktov a ich odborný autorizovaný servis. Všetky produkty opravujeme výhradne vo vlastnom servisnom stredisku so špeciálne vyškolenými odborníkmi, čo zákazníkom garantuje istotu a starostlivosť na najvyššej úrovni aj po 30 rokoch,” hovorí Bianca Sierra Boy, brand riaditeľka spoločnosti Zepter International pre SR.
 

Prístup k zdraviu


Dnes Zepter pokrýva kompletnú starostlivosť o zdravie a domov. Portfólio sa rozšírilo o certifikované zdravotnícke prístroje BIOPTRON, svetovo unikátne patentované okuliare Hyperlight Optics®, ktoré vychádzajú práve z technológie Bioptronu, pokročilé systémy filtrácie vody, inteligentné čističky vzduchu, vákuový systém uchovávania potravín VacSy, švajčiarsku kozmetiku a ďalšie moderné technológie pre domácnosť. Cieľom je ponúkať riešenia pre dlhý a zdravý život. Navyše je účinnosť a kvalita produktov podložená lekárskymi klinickými štúdiami, vedeckými výskumami a najvyššími možnými certifikáciami.

Spoločnosť prispôsobuje tradičný model predaja moderným omnichannel prístupom. Osobný predaj z DNA spoločnosti nezmizol – naopak, zažíva renesanciu. Pribúdajú noví zákazníci, ktorí si chcú produkty nechať osobne predviesť doma alebo v práci. Popri tom však dnes stoja moderné showroomy a e-commerce. "V ére umelej inteligencie a chatbotov si ľudia oveľa viac uvedomujú dôležitosť skutočného ľudského kontaktu. AI nikdy nenahradí medziľudské vzťahy. Naším cieľom je prepojiť tieto svety. Digitálny marketing privedie zákazníka a naša obchodná sieť mu poskytne osobnú skúsenosť, odbornú pomoc a odpovede na mieru," vysvetľuje Bianca Sierra Boy.
 

Kvalita a garancia na celý život


Hoci sa technológie menia, základy značky zostávajú pevné už 35 rokov:

  • Vlastná produkcia: Všetky produkty si spoločnosť vyrába sama vo vlastných európskych továrňach a distribuuje ich priamo z lokálnych skladov do domovov zákazníkov.

  • Generačná dôvera: Mnohé slovenské domácnosti sú kompletne vybavené produktmi Zepter, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Značka úspešne oslovuje mladú generáciu, ktorá produkty pozná od svojich rodičov či starých rodičov, pomáha profesionálnym športovcom, lekárom a fyzioterapeutom.

  • Nadštandardné záruky: Sila a kvalita značky sa odráža v garanciách, ktoré vysoko prekračujú zákonnú dvojročnú lehotu. Zepter poskytuje na čističky vzduchu záruku 7 rokov, na prístroje Bioptron 5 rokov a na ikonický riad až 30 rokov.


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Budúcnosť pre novú generáciu? 35 rokov na slovenskom trhu znamená pre každú značku obrovský úspech. A tak Zepter International s mimoriadne silnou históriou úspešne prenáša svoje tradičné hodnoty – kvalitu, dôveru a zdravie – do moderného digitálneho veku.

Zákazníci spoločnosti Zepter na Slovensku môžu navštíviť moderné showroomy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, alebo využiť služby ďalších prevádzok v mestách Martin, Nitra, Žilina, Prešov, Rožňava, Poprad, Skalica, Tvrdošín, Komárno a Dunajská Streda.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke www.zepter.sk.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Zepter oslavuje 35 rokov na slovenskom trhu. Digitálne inovácie a AI menia tradičný model predaja © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AI digitálne inovácie PR
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