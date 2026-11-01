Irán hrozí USA dlhou vojnou, útoky chce rozšíriť aj za hranice regiónu
Teherán varoval Washington pred novými údermi. Revolučné gardy tvrdia, že prípadná odveta nebude mať geografické obmedzenia. Irán v nedeľu varoval
1.11.2026 (SITA.sk) - Teherán varoval Washington pred novými údermi. Revolučné gardy tvrdia, že prípadná odveta nebude mať geografické obmedzenia.
„Prípadná budúca vojna môže trvať dlhšie než predchádzajúci konflikt a americký prezident nebude môcť diktovať čas ani podmienky jej ukončenia,“ vyhlásil hovorca iránskej armády Mohammad Akramínijá podľa štátnej televízie.
Hovorca iránskych Revolučných gárd Hosejn Mohebbí upozornil, že ozbrojené sily pripravujú nové ciele a rozširujú priestor možných operácií.
„V konflikte s Amerikou neexistujú geografické obmedzenia. Na spôsobenie škôd nepriateľovi sme vymedzili rozsiahly priestor,“ vyhlásil.
Aj iránsky minister obrany prisľúbil rozhodnú a účinnú odvetu za akýkoľvek nový útok.
Vyjadrenia nadväzujú na sobotňajší rozkaz najvyššieho iránskeho vodcu Modžtabu Chameneího, ktorý armáde nariadil pripraviť okamžitú odpoveď bez geografických obmedzení.
Trump v sobotu vyhlásil, že USA už zničili väčšinu iránskych vojenských kapacít, no zostáva zasiahnuť jedno alebo dve zariadenia, čo podľa neho potrvá iba desať minút.
Napätie pretrváva po vojne, ktorú Spojené štáty a Izrael začali 28. februára a pri ktorej zahynul predchádzajúci najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí.
Zdroj: SITA.sk - Irán hrozí USA dlhou vojnou, útoky chce rozšíriť aj za hranice regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Irán v nedeľu varoval Spojené štáty, že prípadná nová vojna môže trvať podstatne dlhšie než predchádzajúci konflikt a americký prezident Donald Trump nebude rozhodovať o jej ukončení. Teherán zároveň pohrozil rozšírením vojenských operácií aj mimo Blízkeho východu.
Nové ciele
Hovorca iránskych Revolučných gárd Hosejn Mohebbí upozornil, že ozbrojené sily pripravujú nové ciele a rozširujú priestor možných operácií.
„V konflikte s Amerikou neexistujú geografické obmedzenia. Na spôsobenie škôd nepriateľovi sme vymedzili rozsiahly priestor,“ vyhlásil.
Aj iránsky minister obrany prisľúbil rozhodnú a účinnú odvetu za akýkoľvek nový útok.
Trump to vybaví za desať minút
Vyjadrenia nadväzujú na sobotňajší rozkaz najvyššieho iránskeho vodcu Modžtabu Chameneího, ktorý armáde nariadil pripraviť okamžitú odpoveď bez geografických obmedzení.
Trump v sobotu vyhlásil, že USA už zničili väčšinu iránskych vojenských kapacít, no zostáva zasiahnuť jedno alebo dve zariadenia, čo podľa neho potrvá iba desať minút.
Napätie pretrváva po vojne, ktorú Spojené štáty a Izrael začali 28. februára a pri ktorej zahynul predchádzajúci najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí.
Zdroj: SITA.sk - Irán hrozí USA dlhou vojnou, útoky chce rozšíriť aj za hranice regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.
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