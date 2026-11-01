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OÚ Prievidza zatiaľ nedostal oznámenie o žalobe v súvislosti s cyklotrasou

Spoločnosť Premium Dolomit SE osadila závoru na úseku cyklistickej trasy na hornej Nitre. Cyklotrasa vedie cez dva dobývacie priestory.

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Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka.

Prievidza/Malé Kršteňany 30. októbra  - Okresný úrad (OÚ) Prievidza doposiaľ nedostal výzvu ani oznámenie príslušného správneho súdu o podaní správnej žaloby v súvislosti s rozhodnutím o odvolaní voči kolaudačnému rozhodnutiu pre cyklotrasu Partizánske - Zemianske Kostoľany. Vyplýva z to vyjadrenia hovorcu Ministerstva vnútra SR Mateja Neumanna v piatok pre 24hod.sk.

Podľa vyjadrenia odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Prievidza im spoločnosť Premium Dolomit SE listom z 27. augusta oznámila zámer podať správnu žalobu proti rozhodnutiu,“ doplnil Neumann.

Spoločnosť Premium Dolomit SE osadila závoru na úseku cyklistickej trasy na hornej Nitre. Cyklotrasa vedie cez dva dobývacie priestory. Podľa firmy, ktorá je vlastníkom ťažobných práv, nespĺňa bezpečnostné opatrenia. Obvodný banský úrad Banská Bystrica stanovil viacero podmienok, ktoré sa majú splniť, aby sa mohla cyklotrasa užívať.

Cyklomagistrálu vybudoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). Reagoval, že od začiatku pristupuje k otázke spoločného využívania komunikácie s dôrazom na bezpečnosť cyklistov a rešpektovanie záujmov prevádzkovateľa kameňolomu. Odvoláva sa aj na právoplatné kolaudačné rozhodnutie. V súvislosti s jeho vydaním sa firma podľa jej stanoviska obrátila na súd a podala žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Prievidza, ktorý zamietol odvolanie firmy voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

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