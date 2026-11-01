Voľby rozdelili Bulharsko, rozhoduje sa aj o postoji k Rusku a vojne na Ukrajine
V druhom kole prezidentských volieb súperia úradujúca prezidentka a prozápadný kandidát. Napätie zvyšujú útoky na obchodné lode v Čiernom mori. Bulhari v nedeľu rozhodujú v ...
1.11.2026 (SITA.sk) - V druhom kole prezidentských volieb súperia úradujúca prezidentka a prozápadný kandidát. Napätie zvyšujú útoky na obchodné lode v Čiernom mori.
Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 hod. miestneho času (06.00 hod. SEČ) a hlasovanie sa skončí o 20.00 hod. (19.00 hod. SEČ).
Jotovová v prvom kole získala takmer 35 percent hlasov, Giurov približne 32 percent. Rozdiel bol výrazne menší, než predpovedali prieskumy. Účasť pritom dosiahla rekordne nízkych 23 percent.
Hlavnou témou kampane sa stala bezpečnosť Čierneho mora. Októbrové útoky dronov na obchodné lode pri bulharskom pobreží zanechali 21 nezvestných námorníkov.
Vláda pripúšťa, že incidenty môžu slúžiť ruským záujmom, priamu zodpovednosť Moskvy však zatiaľ nepovažuje za preukázanú.
„Rusko musí zastaviť svoju agresiu, aby bolo možné podniknúť ďalšie kroky. Pomenujme krajinu, odkiaľ hrozby prichádzajú,“ vyhlásil Giurov v predvolebnej debate.
Jotovová naopak obhajuje rokovania s Moskvou a odmieta ďalšie dodávky zbraní Ukrajine.
„Mier možno dosiahnuť iba rokovaniami. Posielanie ďalších peňazí Ukrajine a dodávky čoraz dokonalejších zbraní vedú len k ďalšiemu ničeniu a smrti na oboch stranách,“ povedala.
Premiér Rumen Radev, dlhoročný politický spojenec Jotovovej, označil hlasovanie za rozhodovanie medzi „mierom a vojnou“.
„Hlasujme za Ilijanu Jotovovú, aby bolo Bulharsko v bezpečných rukách,“ vyzval voličov.
Jotovová, bývalá europoslankyňa, prevzala prezidentský úrad po Radevovej rezignácii. Ak zvíťazí, stane sa prvou ženou zvolenou za prezidentku Bulharska.
Jej súper Giurov presadzuje užšiu spoluprácu s Európskou úniou (EÚ) a NATO a kritizuje opatrný postoj vlády voči Rusku.
Kampaň sprevádzajú aj obvinenia zo zneužívania štátnych prostriedkov v prospech Jotovovej. Volebná komisia ich odmietla, Giurovov tím sa však obrátil na súd.
Zdroj: SITA.sk - Voľby rozdelili Bulharsko, rozhoduje sa aj o postoji k Rusku a vojne na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Bulhari v nedeľu rozhodujú v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sprevádza ostrý spor o vzťahy s Ruskom a vojnu na Ukrajine.
Proti úradujúcej prezidentke Ilijane Jotovovej, ktorá presadzuje dialóg s Moskvou, stojí prozápadný kandidát a bývalý úradnícky premiér Andrej Giurov.
Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 hod. miestneho času (06.00 hod. SEČ) a hlasovanie sa skončí o 20.00 hod. (19.00 hod. SEČ).
Zúfalo nízka účasť
Jotovová v prvom kole získala takmer 35 percent hlasov, Giurov približne 32 percent. Rozdiel bol výrazne menší, než predpovedali prieskumy. Účasť pritom dosiahla rekordne nízkych 23 percent.
Hlavnou témou kampane sa stala bezpečnosť Čierneho mora. Októbrové útoky dronov na obchodné lode pri bulharskom pobreží zanechali 21 nezvestných námorníkov.
Vláda pripúšťa, že incidenty môžu slúžiť ruským záujmom, priamu zodpovednosť Moskvy však zatiaľ nepovažuje za preukázanú.
„Rusko musí zastaviť svoju agresiu, aby bolo možné podniknúť ďalšie kroky. Pomenujme krajinu, odkiaľ hrozby prichádzajú,“ vyhlásil Giurov v predvolebnej debate.
Dialóg s Ruskom
Jotovová naopak obhajuje rokovania s Moskvou a odmieta ďalšie dodávky zbraní Ukrajine.
„Mier možno dosiahnuť iba rokovaniami. Posielanie ďalších peňazí Ukrajine a dodávky čoraz dokonalejších zbraní vedú len k ďalšiemu ničeniu a smrti na oboch stranách,“ povedala.
Premiér Rumen Radev, dlhoročný politický spojenec Jotovovej, označil hlasovanie za rozhodovanie medzi „mierom a vojnou“.
„Hlasujme za Ilijanu Jotovovú, aby bolo Bulharsko v bezpečných rukách,“ vyzval voličov.
Buď Rusko, alebo Západ
Jotovová, bývalá europoslankyňa, prevzala prezidentský úrad po Radevovej rezignácii. Ak zvíťazí, stane sa prvou ženou zvolenou za prezidentku Bulharska.
Jej súper Giurov presadzuje užšiu spoluprácu s Európskou úniou (EÚ) a NATO a kritizuje opatrný postoj vlády voči Rusku.
Kampaň sprevádzajú aj obvinenia zo zneužívania štátnych prostriedkov v prospech Jotovovej. Volebná komisia ich odmietla, Giurovov tím sa však obrátil na súd.
Zdroj: SITA.sk - Voľby rozdelili Bulharsko, rozhoduje sa aj o postoji k Rusku a vojne na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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