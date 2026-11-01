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V Šali si v pondelok nevybavíte úradné záležitosti. Klientske centrum zostane zatvorené

Polícia upozorňuje na zmenu v Šali. Polícia upozorňuje na zatvorenie Klientskeho centra v Šali v pondelok 2. novembra 2026. Ako na sociálnej sieti informovalo

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1.11.2026 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na zmenu v Šali.

Polícia upozorňuje na zatvorenie Klientskeho centra v Šali v pondelok 2. novembra 2026. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, klientske centrum v Šali, teda Okresný úrad Šaľa a Okresné riaditeľstvo PZ Šaľa, budú v daný deň zatvorené z technických príčin.

„Klientov žiadame, aby v tento deň na neodkladné záležitosti využili klientske centrá v okolitých mestách,” apelovala polícia.


Zdroj: SITA.sk - V Šali si v pondelok nevybavíte úradné záležitosti. Klientske centrum zostane zatvorené © SITA Všetky práva vyhradené.

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