V Šali si v pondelok nevybavíte úradné záležitosti. Klientske centrum zostane zatvorené
Polícia upozorňuje na zmenu v Šali. Polícia upozorňuje na zatvorenie Klientskeho centra v Šali v pondelok 2. novembra 2026. Ako na sociálnej sieti informovalo
1.11.2026 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na zmenu v Šali.
Polícia upozorňuje na zatvorenie Klientskeho centra v Šali v pondelok 2. novembra 2026. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, klientske centrum v Šali, teda Okresný úrad Šaľa a Okresné riaditeľstvo PZ Šaľa, budú v daný deň zatvorené z technických príčin.
„Klientov žiadame, aby v tento deň na neodkladné záležitosti využili klientske centrá v okolitých mestách,” apelovala polícia.
Zdroj: SITA.sk - V Šali si v pondelok nevybavíte úradné záležitosti. Klientske centrum zostane zatvorené © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia upozorňuje na zatvorenie Klientskeho centra v Šali v pondelok 2. novembra 2026. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, klientske centrum v Šali, teda Okresný úrad Šaľa a Okresné riaditeľstvo PZ Šaľa, budú v daný deň zatvorené z technických príčin.
„Klientov žiadame, aby v tento deň na neodkladné záležitosti využili klientske centrá v okolitých mestách,” apelovala polícia.
Zdroj: SITA.sk - V Šali si v pondelok nevybavíte úradné záležitosti. Klientske centrum zostane zatvorené © SITA Všetky práva vyhradené.
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