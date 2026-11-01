Prezident SR: Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú výnimočné
Ľuďom praje, nech sa všetkým podarí prežiť tieto sviatočné dni v tichom rozjímaní.
Bratislava 1. novembra - Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú inými dňami ako tie ostatné. Máme čas spomaliť, na chvíľu vystúpiť z vlaku každodenných povinností a pripomenúť si našich najbližších hlbšie ako iba letmou spomienkou. Na sociálnej sieti to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Navštíviť miesto ich posledného odpočinku, zapáliť sviečku, dať pekným gestom či vrúcnou myšlienkou najavo, že sme na nich nezabudli a že v našom živote zanechali nezmazateľnú stopu,“ pripomenul prezident.
Ľuďom praje, nech sa všetkým podarí prežiť tieto sviatočné dni v tichom rozjímaní, oživiť si tie najkrajšie spomienky na vzácnych ľudí vo svojom živote a pozrieť sa na svet okolo seba inými očami ako vo všedný deň.
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