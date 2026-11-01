Marc Márquez opäť zvíťazil a ôsmy titul majstra sveta má na dosah. Jeho brat podstúpi operáciu – VIDEO
Hoci je už blízko k ďalšiemu titulu majstra sveta, zostáva nohami pevne na zemi. Marc Márquez sa vďaka suverénnemu víťazstvu na Veľkej cene Malajzie priblížil na dosah zisku svojho ôsmeho titulu ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Hoci je už blízko k ďalšiemu titulu majstra sveta, zostáva nohami pevne na zemi.
Marc Márquez sa vďaka suverénnemu víťazstvu na Veľkej cene Malajzie priblížil na dosah zisku svojho ôsmeho titulu majstra sveta.
Hviezda tímu Ducati dosiahla dominantné víťazstvo s časom 40 minút a 14,236 sekundy. Pred druhým jazdcom z Red Bullu Pedrom Acostom mal náskok 4,172 sekundy, zatiaľ čo jeho mladší brat Alex skončil tretí s odstupom takmer šiestich sekúnd.
Po svojom siedmom víťazstve v tejto sezóne má teraz Márquez pred svojím najbližším rivalom Jorgem Martínom náskok 44 bodov. Zároveň išlo o jeho tretí triumf v Malajzii v kráľovskej triede MotoGP, naposledy v Sepangu zvíťazil v roku 2018.
Keďže Martín z Aprilie vynechal preteky v Sepangu pre zlomeninu zápästia, jeho krajan Márquez môže získať titul už budúci víkend v Katare.
"Sme bližšie, ale ešte nie je hotovo. Takže mentalita zostáva rovnaká. Musím pokračovať v nasadení a zostať maximálne sústredený, pretože do konca sezóny zostáva už len málo pretekov, no stále môže nastať množstvo zlomových momentov," uviedol 33-ročný Márquez na margo boja o titul.
Po Katare zostávajú do konca sezóny už len dva pretekárske víkendy.
Márquez nezaváhal a hneď po štarte pri nájazde do prvej zákruty prevzal vedenie od svojho brata. Na chvíľu si vymenili pozície, no starší z nich sa v extrémne horúcich podmienkach opäť dostal do čela.
Marc sa začal vzďaľovať prenasledovateľom a vybudoval si náskok 1,7 sekundy pred bratom, ktorý húževnato bránil druhú priečku pred Acostom.
Jeho vytrvalosť sa vyplatila – jazdec Red Bullu v desiatom kole pripravil Alexa Márqueza o druhé miesto. Na čele pretekov si Marc bez väčších problémov došiel pre víťazstvo, čím potvrdil svoju vynikajúcu formu v druhej polovici sezóny 2026.
Hoci je už blízko k ďalšiemu titulu majstra sveta, zostáva nohami pevne na zemi. "Zdá sa, že tento víkend som v Malajzii prevzal schopnosti Alexa Márqueza, pretože som jazdil presne tak, ako on minulý rok, keď tu vyhral," poznamenal skúsenejší zo súrodencov.
Alex Márquez oznámil, že po týchto pretekoch podstúpi v Madride operáciu pravého ramena, čo znamená, že budúci týždeň v Katare sa na štart nepostaví.
"Je čas podstúpiť tú operáciu a pokúsiť sa vrátiť silnejší vo Valencii," povedal na margo posledných pretekov ročníka.
Zdroj: SITA.sk - Marc Márquez opäť zvíťazil a ôsmy titul majstra sveta má na dosah. Jeho brat podstúpi operáciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Marc Márquez sa vďaka suverénnemu víťazstvu na Veľkej cene Malajzie priblížil na dosah zisku svojho ôsmeho titulu majstra sveta.
Hviezda tímu Ducati dosiahla dominantné víťazstvo s časom 40 minút a 14,236 sekundy. Pred druhým jazdcom z Red Bullu Pedrom Acostom mal náskok 4,172 sekundy, zatiaľ čo jeho mladší brat Alex skončil tretí s odstupom takmer šiestich sekúnd.
Po svojom siedmom víťazstve v tejto sezóne má teraz Márquez pred svojím najbližším rivalom Jorgem Martínom náskok 44 bodov. Zároveň išlo o jeho tretí triumf v Malajzii v kráľovskej triede MotoGP, naposledy v Sepangu zvíťazil v roku 2018.
Zostane sústredený
Keďže Martín z Aprilie vynechal preteky v Sepangu pre zlomeninu zápästia, jeho krajan Márquez môže získať titul už budúci víkend v Katare.
"Sme bližšie, ale ešte nie je hotovo. Takže mentalita zostáva rovnaká. Musím pokračovať v nasadení a zostať maximálne sústredený, pretože do konca sezóny zostáva už len málo pretekov, no stále môže nastať množstvo zlomových momentov," uviedol 33-ročný Márquez na margo boja o titul.
Po Katare zostávajú do konca sezóny už len dva pretekárske víkendy.
Vytrvalosť sa oplatila
Márquez nezaváhal a hneď po štarte pri nájazde do prvej zákruty prevzal vedenie od svojho brata. Na chvíľu si vymenili pozície, no starší z nich sa v extrémne horúcich podmienkach opäť dostal do čela.
Marc sa začal vzďaľovať prenasledovateľom a vybudoval si náskok 1,7 sekundy pred bratom, ktorý húževnato bránil druhú priečku pred Acostom.
Jeho vytrvalosť sa vyplatila – jazdec Red Bullu v desiatom kole pripravil Alexa Márqueza o druhé miesto. Na čele pretekov si Marc bez väčších problémov došiel pre víťazstvo, čím potvrdil svoju vynikajúcu formu v druhej polovici sezóny 2026.
Potrebný zákrok
Hoci je už blízko k ďalšiemu titulu majstra sveta, zostáva nohami pevne na zemi. "Zdá sa, že tento víkend som v Malajzii prevzal schopnosti Alexa Márqueza, pretože som jazdil presne tak, ako on minulý rok, keď tu vyhral," poznamenal skúsenejší zo súrodencov.
Alex Márquez oznámil, že po týchto pretekoch podstúpi v Madride operáciu pravého ramena, čo znamená, že budúci týždeň v Katare sa na štart nepostaví.
"Je čas podstúpiť tú operáciu a pokúsiť sa vrátiť silnejší vo Valencii," povedal na margo posledných pretekov ročníka.
Zdroj: SITA.sk - Marc Márquez opäť zvíťazil a ôsmy titul majstra sveta má na dosah. Jeho brat podstúpi operáciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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