Ruské útoky na Odesu zabili štyroch ľudí
Ďalších deväť osôb utrpelo zranenia. Opakované ruské útoky na centrum Odesy si v stredu vyžiadali štyri obete a deväť zranených. Ako referuje spravodajský web Kyiv ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Ďalších deväť osôb utrpelo zranenia.
Opakované ruské útoky na centrum Odesy si v stredu vyžiadali štyri obete a deväť zranených. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informoval o tom gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper.
„Nepriateľ neprestáva útočiť na Odesu,“ uviedol Kiper a dodal, že Rusko už počas dopoludnia trikrát zaútočilo na centrum mesta.
Rusko opakovane útočí na civilné a komerčné objekty v celej Odeskej oblasti. Ruské sily 11. novembra zasiahli trhovisko plné ľudí v centre mesta Čornomorsk. Miestne úrady uviedli, že pri útoku zahynuli najmenej štyria ľudia a ďalších osem utrpelo zranenia.
Moskva zintenzívnila útoky na Odesu a jej okolie počas leta, keď vrcholila turistická sezóna a na pobrežie Čierneho mora prichádzali tisíce návštevníkov. Ruskí okupanti útočia na mesto dronmi aj raketami vrátane striel typu Banderoľ, ktoré využívajú na útoky proti prístavnej infraštruktúre v regióne.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Odesu zabili štyroch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Opakované ruské útoky na centrum Odesy si v stredu vyžiadali štyri obete a deväť zranených. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informoval o tom gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper.
„Nepriateľ neprestáva útočiť na Odesu,“ uviedol Kiper a dodal, že Rusko už počas dopoludnia trikrát zaútočilo na centrum mesta.
Rusko opakovane útočí na civilné a komerčné objekty v celej Odeskej oblasti. Ruské sily 11. novembra zasiahli trhovisko plné ľudí v centre mesta Čornomorsk. Miestne úrady uviedli, že pri útoku zahynuli najmenej štyria ľudia a ďalších osem utrpelo zranenia.
Moskva zintenzívnila útoky na Odesu a jej okolie počas leta, keď vrcholila turistická sezóna a na pobrežie Čierneho mora prichádzali tisíce návštevníkov. Ruskí okupanti útočia na mesto dronmi aj raketami vrátane striel typu Banderoľ, ktoré využívajú na útoky proti prístavnej infraštruktúre v regióne.
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Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Odesu zabili štyroch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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