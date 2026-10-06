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Káva nie je len ranný rituál. Ľudia hľadajú nové chute, formáty aj spôsoby prípravy


Tagy: Jacobs Káva PR

Káva zostáva pevnou súčasťou slovenských domácností, menia sa však spôsoby, akými si ju pripravujeme a vychutnávame. Už dávno to nie je len o obľúbenom hrnčeku, lyžičke a krátkej pauze. Popri ...



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espresso tonic 676x449 6.10.2026 (SITA.sk) - Káva zostáva pevnou súčasťou slovenských domácností, menia sa však spôsoby, akými si ju pripravujeme a vychutnávame.


Už dávno to nie je len o obľúbenom hrnčeku, lyžičke a krátkej pauze. Popri instantnej a mletej káve si ľudia obľúbili aj zrnkovú kávu a kapsuly a čoraz častejšie skúšajú aj menej tradičné kávové nápoje. Ruka v ruke s tým prichádzajú aj nové možnosti prípravy vrátane tekutých kávových koncentrátov, s ktorými je možné pripraviť kávový nápoj podľa vlastnej chuti v priebehu niekoľkých sekúnd. Raz ako cappuccino, inokedy napríklad ako osviežujúci ľadový drink s tonikom alebo džúsom.

Cena zostáva dôležitá, priestor dostávajú aj nové zážitky


Vývoj cien kávy aj celková ekonomická situácia zostávajú dôležitými faktormi pri rozhodovaní. Okrem nich však podľa skúseností spoločnosti Jacobs rozhoduje aj kvalita, obľúbená značka, chuť alebo jednoducho to, akú podobu má mať káva v danom momente.

"Dnes nevnímame trh ako jednoduchý súboj lacnejších a prémiových produktov. Vedľa seba existuje množstvo rôznych potrieb a príležitostí, pre ktoré spotrebitelia hľadajú rôzne riešenia. Niekedy rozhoduje cena, inokedy kvalita alebo konkrétna chuť a čoraz častejšie aj spôsob, akým si chce človek svoju kávu pripraviť a kedy si ju chce dať," hovorí Karolína Janotová, Country Director v spoločnosti JDE Peet’s.

Rozmanitejšia ponuka pritom neznamená, že by jeden spôsob prípravy vytláčal druhý. Zrnková káva a kapsuly si získavajú čoraz viac priaznivcov, zatiaľ čo instantná a mletá káva zostávajú pevnou súčasťou slovenských domácností. Každý formát skrátka môže vyhovovať inej chvíli – rýchlej rannej káve, víkendovému rituálu aj popoludňajšiemu experimentovaniu s novou chuťou.

Od kávy v šálke k hravým drinkom


Práve experimentovanie s kávou získava čoraz väčší priestor. Najmä medzi mladšími spotrebiteľmi získava na obľube ľadová káva, ktorá už nemusí znamenať len espresso s mliekom a ľadom. Ľudia kombinujú kávu napríklad s tonikom, džúsmi alebo ďalšími ingredienciami.

Dôležitú úlohu pritom zohráva možnosť pripraviť si nápoj presne podľa vlastnej chuti. Niekto chce viac kávy, iný viac mlieka, ďalší dá prednosť ľadu, toniku alebo sladšej variante. Káva sa tak postupne dostáva aj do kombinácií, v ktorých by sme ju predtým možno nečakali.

"Káva sa podľa nás postupne posúva od nápoja, ktorý má jeden správny spôsob prípravy, k ingrediencii, s ktorou sa dá experimentovať. Spotrebitelia si chcú vytvárať vlastné kombinácie a prispôsobiť si nápoj konkrétnej nálade alebo príležitosti. Práve preto majú potenciál nové formáty, ktoré im túto voľnosť ponúknu," dopĺňa Karolína Janotová.

Espresso za pár sekúnd. Aj bez kávovaru


Novinkou tohto roka sú Jacobs Espresso koncentráty vyrobené z pravých kávových zŕn. Umožňujú pripraviť si kávový nápoj v priebehu niekoľkých sekúnd, a to bez použitia kávovaru. Stačí ich zmiešať s vodou alebo mliekom, prípadne ich použiť ako základ pre kreatívnejšie kávové drinky.

V ponuke sú varianty Black Original a Sweet Caramel, ktoré sa hodia do teplých aj studených nápojov. Pripravíte s nimi ľadovú kávu, karamelové cappuccino aj koktaily ako espresso tonic alebo espresso orange. Jeden základ tak ponúka množstvo možností, ako sa s kávou rýchlo a jednoducho pohrať podľa chuti aj príležitosti.

"Pri Jacobs Espresso koncentrátoch nás zaujíma predovšetkým ich potenciál rozšíriť predstavu o tom, čím všetkým môže káva byť. Nejde len o nový formát, ale o nový spôsob práce s kávou," uzatvára Karolína Janotová.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Káva nie je len ranný rituál. Ľudia hľadajú nové chute, formáty aj spôsoby prípravy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jacobs Káva PR
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