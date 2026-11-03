Predčasné voľby budú len vtedy, ak sa tak rozhodne Fico, vyhlásil Pellegrini k strate väčšiny v parlamente
Strata parlamentnej väčšiny podľa prezidenta neznamená automatický koniec vládnej koalície. Predčasné voľby v tejto krajine budú len vtedy, ak sa tak rozhodne
3.11.2026 (SITA.sk) - Strata parlamentnej väčšiny podľa prezidenta neznamená automatický koniec vládnej koalície.
Predčasné voľby v tejto krajine budú len vtedy, ak sa tak rozhodne premiér Robert Fico (Smer-SD) a jeho strana, skonštatoval prezident Peter Pellegrini v rozhovore vo vysielaní spravodajskej televízie TA3. Matematika podľa neho nepustí a deväťdesiatka sa v parlamente ťažko nájde.
Uviedol to v súvislosti so súčasnou situáciou, keď vládnej koalícii hrozí strata parlamentnej väčšiny po tom, ako sa poslanec Roman Malatinec rozhodol opustiť Huliakovu Stranu vidieka, ktorá podporuje vládu, a pripojiť sa k nezaradeným poslancom Tomášovi Tarabovi a Petrovi Slyškovi.
Prezident Pellegrini je toho názoru, že súčasnú situáciu treba vnímať z viacerých uhlov pohľadu, poznamenal, že opozícia by nemala jasať nad kolapsom vlády. Na situáciu podľa neho treba nazerať pragmaticky.
Strata väčšiny poslancov v parlamente by tiež podľa hlavy štátu nemala ohroziť vládu, pokiaľ nedôjde k situácii, že neprejdú nejaké kľúčové zákony, ktoré sú dôležité pre fungovanie štátu a vlády.
Menoval napríklad štátny rozpočet, no pri iných zákonoch, ktoré síce mediálne rezonujú, no pre chod krajiny nemajú strategický význam, nemusí podľa Pellegriniho premiéra veľmi vyrušiť, že nejaký zákon neprejde. Tretím momentom je podľa neho aj to, či by sa odídenci boli schopní spojiť s opozíciou a vysloviť nedôveru vláde. Nemyslí si ale, že to spravia, keďže budú mať ambíciu politicky sa v budúcnosti uplatniť.
„Všetci si pamätajú poučku, že poväčšine ten, kto povalí vládu a pochádza z toho voličského spektra, v ktorom chce loviť budúcich voličov, tak pravdepodobne neuspeje,” vyjadril sa. Preto si nemyslí, že by sa bez dohody v koalícii títo poslanci postavili k opozícii a hlasovali za vyslovenie nedôvery vláde, lebo by to znamenalo koniec ich politickej kariéry.
Občanov podľa neho bude iritovať práve nemohúcnosť, prekáranie a vyjednávanie o schvaľovaní zákonov. Krajina má podľa neho vážne problémy, ktoré potrebujú riešenia a tie občania očakávajú.
„Nieže zasa budú vidieť, že sa politika venuje svojim vnútorným procesom. To bude podľa mňa najväčšia frustrácia aj riziko pre vládnu koalíciu, keďže v tejto atmosfére sa blížite k voľbám,” povedal. Kriticky sa vyjadril k fungovaniu parlamentu v ostatných rokoch, poukázal na množstvo neprerokovaných zákonov v parlamente. Poslanci si to ale podľa neho spravili sami.
Rovnako vystríhal pred tým, ako budú občania vnímať preskupovanie síl a dohody v koalícii a podozrenia z kupčenia. „Vládna koalícia by možno mohla zabrať v niektorých veciach lepšie a urobiť viac pre zvládanie problémov,” myslí si. Zároveň ale vníma veľkú roztrieštenosť v opozícii, poukázal na nedávny spor ohľadom pripravovaných podujatí k 17. novembru.
Nevníma u nej ani zásadné programové tézy, ktoré by občanov povzbudili voliť opozíciu. Zatiaľ je to podľa neho 50 na 50 a opozíciu aj koalíciu podľa neho voliči kritizujú oprávnene. „Ja sa obávam, že ľudia akoby čakali, či naozaj nepríde niekto tretí, úspešný, kto krajinu z marazmu vytiahne,” dodal.
Zdroj: SITA.sk - Predčasné voľby budú len vtedy, ak sa tak rozhodne Fico, vyhlásil Pellegrini k strate väčšiny v parlamente © SITA Všetky práva vyhradené.
Predčasné voľby v tejto krajine budú len vtedy, ak sa tak rozhodne premiér Robert Fico (Smer-SD) a jeho strana, skonštatoval prezident Peter Pellegrini v rozhovore vo vysielaní spravodajskej televízie TA3. Matematika podľa neho nepustí a deväťdesiatka sa v parlamente ťažko nájde.
Uviedol to v súvislosti so súčasnou situáciou, keď vládnej koalícii hrozí strata parlamentnej väčšiny po tom, ako sa poslanec Roman Malatinec rozhodol opustiť Huliakovu Stranu vidieka, ktorá podporuje vládu, a pripojiť sa k nezaradeným poslancom Tomášovi Tarabovi a Petrovi Slyškovi.
Prezident Pellegrini je toho názoru, že súčasnú situáciu treba vnímať z viacerých uhlov pohľadu, poznamenal, že opozícia by nemala jasať nad kolapsom vlády. Na situáciu podľa neho treba nazerať pragmaticky.
Strata väčšiny vládu neohrozí
Strata väčšiny poslancov v parlamente by tiež podľa hlavy štátu nemala ohroziť vládu, pokiaľ nedôjde k situácii, že neprejdú nejaké kľúčové zákony, ktoré sú dôležité pre fungovanie štátu a vlády.
Menoval napríklad štátny rozpočet, no pri iných zákonoch, ktoré síce mediálne rezonujú, no pre chod krajiny nemajú strategický význam, nemusí podľa Pellegriniho premiéra veľmi vyrušiť, že nejaký zákon neprejde. Tretím momentom je podľa neho aj to, či by sa odídenci boli schopní spojiť s opozíciou a vysloviť nedôveru vláde. Nemyslí si ale, že to spravia, keďže budú mať ambíciu politicky sa v budúcnosti uplatniť.
„Všetci si pamätajú poučku, že poväčšine ten, kto povalí vládu a pochádza z toho voličského spektra, v ktorom chce loviť budúcich voličov, tak pravdepodobne neuspeje,” vyjadril sa. Preto si nemyslí, že by sa bez dohody v koalícii títo poslanci postavili k opozícii a hlasovali za vyslovenie nedôvery vláde, lebo by to znamenalo koniec ich politickej kariéry.
Krajina má vážne problémy
Občanov podľa neho bude iritovať práve nemohúcnosť, prekáranie a vyjednávanie o schvaľovaní zákonov. Krajina má podľa neho vážne problémy, ktoré potrebujú riešenia a tie občania očakávajú.
„Nieže zasa budú vidieť, že sa politika venuje svojim vnútorným procesom. To bude podľa mňa najväčšia frustrácia aj riziko pre vládnu koalíciu, keďže v tejto atmosfére sa blížite k voľbám,” povedal. Kriticky sa vyjadril k fungovaniu parlamentu v ostatných rokoch, poukázal na množstvo neprerokovaných zákonov v parlamente. Poslanci si to ale podľa neho spravili sami.
Roztrieštenosť v opozícii
Rovnako vystríhal pred tým, ako budú občania vnímať preskupovanie síl a dohody v koalícii a podozrenia z kupčenia. „Vládna koalícia by možno mohla zabrať v niektorých veciach lepšie a urobiť viac pre zvládanie problémov,” myslí si. Zároveň ale vníma veľkú roztrieštenosť v opozícii, poukázal na nedávny spor ohľadom pripravovaných podujatí k 17. novembru.
Nevníma u nej ani zásadné programové tézy, ktoré by občanov povzbudili voliť opozíciu. Zatiaľ je to podľa neho 50 na 50 a opozíciu aj koalíciu podľa neho voliči kritizujú oprávnene. „Ja sa obávam, že ľudia akoby čakali, či naozaj nepríde niekto tretí, úspešný, kto krajinu z marazmu vytiahne,” dodal.
Zdroj: SITA.sk - Predčasné voľby budú len vtedy, ak sa tak rozhodne Fico, vyhlásil Pellegrini k strate väčšiny v parlamente © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Majstrovstvá sveta v hokeji sú bez Rusov menej kvalitné. Růžička odmietol byť kapitánom, aby neslúžil komunistom
- Merz nevidí na ruskej strane ochotu rokovať o mieri. Zelenskyj verí, že Abú Zabí otvorí dvere k stretnutiu s Putinom – FOTO
- Washington potvrdil úder na Irán, Trump pohrozil ďalším útokom na jadrové zariadenie
- Pellegrini sa obrátil na Ústavný súd ohľadom sporu o vymenovanie Kuffu za ministra životného prostredia
- Streľba v bratislavskom Koloseu pri Kuchajde má dohru, kukláči zadržali dve osoby a zaistili aj strelnú zbraň – FOTO