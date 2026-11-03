Môže každý z nás zmeniť svet k lepšiemu?
dm ocenila 13 projektov, ktoré menia Slovensko!
Čo môžeme spraviť pre to, aby sme svet okolo nás zmenili k lepšiemu? A ako sa reálne angažovať pre spoločné dobro? Odpoveďou je 13 inšpiratívnych projektov z celého Slovenska, ktoré dm ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Čo môžeme spraviť pre to, aby sme svet okolo nás zmenili k lepšiemu? A ako sa reálne angažovať pre spoločné dobro?
Odpoveďou je 13 inšpiratívnych projektov z celého Slovenska, ktoré dm drogerie markt podporila v rámci iniciatívy "Na budúcnosti nám záleží". Zo stoviek prihlásených projektov neziskových organizácií a dobrovoľníkov vybrala odborná porota tie, ktoré majú najväčší potenciál zlepšiť budúcnosť. Na nápady organizácií a ľudí, ktorí nečakajú so založenými rukami, ale aktívne menia svoje okolie, prerozdelila dm 110 000 €.
Od záchrany banskoštiavnických tajchov, cez bezpečný priestor pre deti so špecifickými potrebami, až po stredoškolákov, ktorí venujú svoj voľný čas osamelým seniorom. Výsledky prvého ročníka iniciatívy Na budúcnosti nám záleží ukazujú, že na Slovensku je obrovské množstvo hrdinov všedného dňa, ktorí búrajú bariéry a spájajú komunity.
"Dnes, možno viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme vidieť pozitívne príklady ľudí, ktorí nerezignovali a nie sú len pasívnymi divákmi. Sú to aktívni tvorcovia našej reality. Iniciatívou Na budúcnosti nám záleží chceme ľuďom vrátiť pocit spolupatričnosti a povzbudiť ich. Ak chcete niečo zmeniť k lepšiemu, nie ste v tom sami, je nás mnoho a spoločne môžeme dosiahnuť veľa," uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Priestor inšpirovať ostatných dostali v prvom ročníku nielen organizácie, ale aj jednotlivci. Viac informácií nájdete na www.dm-nabuducnostinamzalezi.sk
Dm drogerie markt naďalej pokračuje v podpore projektov občianskej angažovanosti aj prostredníctvom svojho tradičného Giving Friday. V piatok 27. novembra venuje 5 % z denného obratu všetkých svojich slovenských predajní, e-shopu mojadm.sk a aplikácie Moja dm na podporu komunitných a verejnoprospešných iniciatív zameraných na dobrovoľníctvo. Zákazníci pritom neplatia ani o cent navyše – nakupujú za svoje obvyklé, dlhodobo výhodné ceny a dm z ich nákupov vytvorí dar na dobrú vec.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Môže každý z nás zmeniť svet k lepšiemu?<br>dm ocenila 13 projektov, ktoré menia Slovensko! © SITA Všetky práva vyhradené.
Odpoveďou je 13 inšpiratívnych projektov z celého Slovenska, ktoré dm drogerie markt podporila v rámci iniciatívy "Na budúcnosti nám záleží". Zo stoviek prihlásených projektov neziskových organizácií a dobrovoľníkov vybrala odborná porota tie, ktoré majú najväčší potenciál zlepšiť budúcnosť. Na nápady organizácií a ľudí, ktorí nečakajú so založenými rukami, ale aktívne menia svoje okolie, prerozdelila dm 110 000 €.
Od záchrany banskoštiavnických tajchov, cez bezpečný priestor pre deti so špecifickými potrebami, až po stredoškolákov, ktorí venujú svoj voľný čas osamelým seniorom. Výsledky prvého ročníka iniciatívy Na budúcnosti nám záleží ukazujú, že na Slovensku je obrovské množstvo hrdinov všedného dňa, ktorí búrajú bariéry a spájajú komunity.
"Dnes, možno viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme vidieť pozitívne príklady ľudí, ktorí nerezignovali a nie sú len pasívnymi divákmi. Sú to aktívni tvorcovia našej reality. Iniciatívou Na budúcnosti nám záleží chceme ľuďom vrátiť pocit spolupatričnosti a povzbudiť ich. Ak chcete niečo zmeniť k lepšiemu, nie ste v tom sami, je nás mnoho a spoločne môžeme dosiahnuť veľa," uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Kto získal podporu? (Prehľad víťazných projektov)
- Generácia, ktorej záleží – DASATO Slovensko (9 000 €): Stredoškoláci nezostávajú v laviciach. Vďaka polročnému programu venujú stovky dobrovoľníckych hodín deťom, seniorom a znevýhodneným ľuďom v regiónoch.
- HRDINA – Koľko Lásky v sebe máš? – Koľko Lásky o. z. (10 000 €): Školáci pravidelne navštevujú seniorov v sociálnych zariadeniach. Z návštev a hier sa stávajú skutočné a hrejivé medzigeneračné vzťahy.
- Spolu pri jednom stole a v jednej záhrade – Pestrec (9 500 €): Nitrianska komunitná záhrada KoZa prepája starousadlíkov s cudzincami prostredníctvom spoločného pestovania, varenia a kultúrneho programu.
- Priatelia na ceste z chudoby – Cesta von (10 000 €): Program pre tínedžerov a dospelých z vylúčených komunít, v ktorom ich viac ako 100 dobrovoľníkov doučuje a poskytuje jazykové lekcie.
- Tvorivé čítanie pre všetkých – Rozmanita, o. z. (10 000 €): Odhlučnený priestor v škole pre deti s ADHD, autizmom či dyslexiou, kde sa príbehy menia s pomocou inkluzívnych asistentov na zmyslové dobrodružstvo.
- Upracme Slovensko – OZ Upracme Slovensko (9 000 € + 5 000 € vo verejnom hlasovaní): Cieľ je jasný: zapojiť 20-tisíc dobrovoľníkov, vyčistiť 300 lokalít a odstrániť 200 ton odpadu. Grant pokryje tisícky vriec a rukavíc na jarnú čistiacu kampaň.
- Voda pre Štiavnické vrchy – OZ Štiavnický tajch (8 000 €): Návrat vody do krajiny. Dobrovoľníci čistia a obnovujú historické zberné kanály a priepusty, aby zrážková voda opäť tiekla do banskoštiavnických tajchov.
- PRIM – Pripravení Modra – Platforma Modra (8 000 €): Modrania budujú sieť susedských dobrovoľníkov. Po zaškolení dokážu poskytnúť prvú pomoc a ochrániť zraniteľných obyvateľov pri krízových situáciách.
- Od koreňov k včelám - živá učebňa biodiverzity – ZŠ Rudina (7 500 € + 5000 € vo verejnom hlasovaní): Školský dvor sa mení na obrovskú exteriérovú učebňu s bylinkami, hmyzím hotelom, kompostérom a solárnou meteostanicou.
- Vôňa byliniek spája svety – TUTUK-kom. (6 000 €): Varenie domácich lekvárov a tvorivé dielne v Málinci prirodzene a bez predsudkov spájajú klientov so zdravotným znevýhodnením s miestnymi susedmi.
- Kus histórie za humnami – OZ ILFINGR (5 000 €): Zabudnuté slovanské hradisko v lesoch nad Badínom konečne ožije vďaka novému náučnému chodníku s informačnými tabuľami a oddychovými zónami.
- Mladý ochranca poriadku – DHZ Liptovský Mikuláš-mesto (4 500 €): Deti z rómskej osady Hlboké sa stávajú spolupracovníkmi hasičov. Učia svoje rodiny, ako bezpečne kúriť a výrazne tak znižujú počet požiarov v komunite.
- Bylinková stena, ktorá učí a pomáha – SZŠ Nitra (3 500 €): Budúci farmaceuti pestujú na živej školskej stene bylinky. Vyrábajú z nich v laboratóriu počas praxe liečivé čaje a masti, ktoré potom sami nosia starkým do domovov.
Priestor inšpirovať ostatných dostali v prvom ročníku nielen organizácie, ale aj jednotlivci. Viac informácií nájdete na www.dm-nabuducnostinamzalezi.sk
dm mení bežné nákupy na pomoc
Dm drogerie markt naďalej pokračuje v podpore projektov občianskej angažovanosti aj prostredníctvom svojho tradičného Giving Friday. V piatok 27. novembra venuje 5 % z denného obratu všetkých svojich slovenských predajní, e-shopu mojadm.sk a aplikácie Moja dm na podporu komunitných a verejnoprospešných iniciatív zameraných na dobrovoľníctvo. Zákazníci pritom neplatia ani o cent navyše – nakupujú za svoje obvyklé, dlhodobo výhodné ceny a dm z ich nákupov vytvorí dar na dobrú vec.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Môže každý z nás zmeniť svet k lepšiemu?<br>dm ocenila 13 projektov, ktoré menia Slovensko! © SITA Všetky práva vyhradené.
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