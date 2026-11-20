Vulgárni anglickí fanúšikovia dostali podmienku, FA zaplatí 15 000 eur
Anglická FA dostala trest od UEFA za vulgárne správanie fanúšikov v zápase Ligy národov Španielsko - Anglicko. Jednozápasová podmienka pre fanúšikov týkajúca sa vonkajších zápasov reprezentácie ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Anglická FA dostala trest od UEFA za vulgárne správanie fanúšikov v zápase Ligy národov Španielsko - Anglicko.
Jednozápasová podmienka pre fanúšikov týkajúca sa vonkajších zápasov reprezentácie ako aj pokuta 15-tisíc eur. To je trest pre anglickú Futbalovú asociáciu (FA) od Európskej futbalovej únie (UEFA) za neprístojné správanie anglických fanúšikov v nedeľňajšom zápase Ligy národov v Madride.
Angličania v ňom zdolali Španielov 3:2 a o skóre ich preskočili na čele tabuľky 3. skupiny A-divízie LN.
"Anglicko dostalo podmienečný zákaz predaja vstupeniek na jeden zápas vonku po rasistickom a diskriminačnom správaní svojich fanúšikov v nedeľňajšom zápase proti Španielsku. Zákaz predaja vstupeniek sa vzťahuje na jeden zápas vonku a podlieha dvojročnej skúšobnej dobe. Inými slovami, druhé porušenie má za následok skutočný zákaz predaja vstupeniek," informovala UEFA, cituje z nej NRK na svojom webe.
Na madridskom štadióne Metropolitano sa ozývali pokriky namierené proti katolíkom a Írom, Podľa denníka The Guardian to bolo doslova: "Do prdele s pápežom a IRA“.
"Nebudeme tolerovať tieto neprijateľné a hlboko urážlivé prejavy. V spolupráci s políciou, ktorá je prítomná na všetkých domácich aj vonkajších zápasoch anglickej reprezentácie, budeme pracovať na identifikácii vinníkov a prijatí potrebných opatrení," píše sa v stanovisku FA.
Príslušný článok disciplinárneho poriadku UEFA konštatuje: "Ak sa jeden alebo viacerí priaznivci členského zväzu či klubu dopustia správania opísaného v odseku 1 (urážanie ľudskej dôstojnosti jednotlivca alebo skupiny osôb na akomkoľvek základe, vrátane farby pleti, rasy, náboženstva, etnického pôvodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie), príslušný členský zväz alebo klub čelí sankciám.
Zahŕňajú minimálne finančnú pokutu a buď čiastočné uzavretie štadióna alebo zákaz predaja vstupeniek svojim priaznivcom na zápasy na ihriskách súperov.“
Zdroj: SITA.sk - Vulgárni anglickí fanúšikovia dostali podmienku, FA zaplatí 15 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Jednozápasová podmienka pre fanúšikov týkajúca sa vonkajších zápasov reprezentácie ako aj pokuta 15-tisíc eur. To je trest pre anglickú Futbalovú asociáciu (FA) od Európskej futbalovej únie (UEFA) za neprístojné správanie anglických fanúšikov v nedeľňajšom zápase Ligy národov v Madride.
Angličania v ňom zdolali Španielov 3:2 a o skóre ich preskočili na čele tabuľky 3. skupiny A-divízie LN.
Podmienečný zákaz
"Anglicko dostalo podmienečný zákaz predaja vstupeniek na jeden zápas vonku po rasistickom a diskriminačnom správaní svojich fanúšikov v nedeľňajšom zápase proti Španielsku. Zákaz predaja vstupeniek sa vzťahuje na jeden zápas vonku a podlieha dvojročnej skúšobnej dobe. Inými slovami, druhé porušenie má za následok skutočný zákaz predaja vstupeniek," informovala UEFA, cituje z nej NRK na svojom webe.
Nebudú to tolerovať
Na madridskom štadióne Metropolitano sa ozývali pokriky namierené proti katolíkom a Írom, Podľa denníka The Guardian to bolo doslova: "Do prdele s pápežom a IRA“.
"Nebudeme tolerovať tieto neprijateľné a hlboko urážlivé prejavy. V spolupráci s políciou, ktorá je prítomná na všetkých domácich aj vonkajších zápasoch anglickej reprezentácie, budeme pracovať na identifikácii vinníkov a prijatí potrebných opatrení," píše sa v stanovisku FA.
UEFA vysvetľuje
Príslušný článok disciplinárneho poriadku UEFA konštatuje: "Ak sa jeden alebo viacerí priaznivci členského zväzu či klubu dopustia správania opísaného v odseku 1 (urážanie ľudskej dôstojnosti jednotlivca alebo skupiny osôb na akomkoľvek základe, vrátane farby pleti, rasy, náboženstva, etnického pôvodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie), príslušný členský zväz alebo klub čelí sankciám.
Zahŕňajú minimálne finančnú pokutu a buď čiastočné uzavretie štadióna alebo zákaz predaja vstupeniek svojim priaznivcom na zápasy na ihriskách súperov.“
Zdroj: SITA.sk - Vulgárni anglickí fanúšikovia dostali podmienku, FA zaplatí 15 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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